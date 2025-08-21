Παναθηναϊκός - Σαμσουνσπορ: Η ώρα και το κανάλι του μεγάλου αγώνα

Σήμερα ο μεγάλος αγώνας Παναθηναϊκός - Σαμσουνσπορ για την πρόκριση στους ομίλους του Europa League.

Ο Παναθηναϊκός επιστρέφει απόψε στο ευρωπαϊκό προσκήνιο με έναν κρίσιμο αγώνα απέναντι στη Σάμσουνσπορ, στο πλαίσιο των playoffs του Europa League. Το παιχνίδι θα διεξαχθεί στο ΟΑΚΑ σήμερα Πέμπτη 21 Αυγούστου, με σέντρα στις 21:00, και θα μεταδοθεί ζωντανά και αποκλειστικά από το COSMOTE SPORT 1 HD. Την περιγραφή του αγώνα έχει αναλάβει ο Μιχάλης Τσόχος, ένας από τους πιο έμπειρους Έλληνες σπίκερ.

Το συγκρότημα του Ρουί Βιτόρια προέρχεται από μια τεράστια πρόκριση απέναντι στη Σαχτάρ Ντόνετσκ. Το «τριφύλλι» άντεξε μέχρι τέλους στην κανονική διάρκεια (0-0) και στα πέναλτι πήρε την πρόκριση με 4-3, έχοντας μεγάλο πρωταγωνιστή τον Μπαρτλομιέι Ντραγκόβσκι, που απέκρουσε δύο εκτελέσεις και έδωσε τη λύση στην πιο κρίσιμη στιγμή. Οι «πράσινοι» έδειξαν χαρακτήρα και αυτοπεποίθηση, κερδίζοντας την ευκαιρία να παίξουν με ανεβασμένη ψυχολογία κόντρα στους Τούρκους.