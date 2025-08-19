Games
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Αθλητισμός

Ο Σωτήρης Νίνης «κρεμάει» τα ποδοσφαιρικά παπούτσια του με μια εξομολόγηση (Βίντεο)

Ο Σωτήρης Νίνης «κρεμάει» τα ποδοσφαιρικά παπούτσια του με μια εξομολόγηση (Βίντεο) Φωτογραφία: EUROKINISSI
Ο «επίλογος» του Σωτήρη Νίνη με ένα βίντεο για την ποδοσφαιρική καριέρα του.

Ο Σωτήρης Νίνης ανακοίνωσε με μια ανάρτηση την απόφασή του να αποχωρήσει από το ποδόσφαιρο.

Στα 35 του χρόνια, ο ποδοσφαιριστής που θεωρήθηκε ένα από τα μεγαλύτερα ταλέντα και υπέγραψε το πρώτο του συμβόλαιο σε ηλικία 16 ετών- με τον Παναθηναϊκό- δημοσίευσε ένα βίντεο- εξομολόγηση για τη σταδιοδρομία του στα γήπεδα.

«Συναισθήματα. Εμπειρίες. Εικόνες. Μοναδικές στιγμές. Ένα υπέροχο ταξίδι που έφτασε στο τέλος του. Νιώθω ευλογημένος που το έζησα, τυχερός για την αγάπη που εισέπραξα και ευγνώμων για όσα μου χάρισε το ποδόσφαιρο», έγραψε στην ανάρτηση.

«Νίνης, ο επίλογος», είναι ο τίτλος του βίντεο. Σε αυτό, ο Σωτήρης Νίνης σημειώνει ότι θα ήθελε να ευχαριστήσει ονομαστικά έναν άνθρωπο: «Τον προπονητή που με έκανε επαγγελματία στα 16 μου, κάτι που δεν είχε τολμήσει κανένας άλλος στην Ελλάδα και αυτός ήταν ο Βίκτορ Μουνιόθ. Σε αυτόν τα χρωστάω νομίζω όλα».

Στο βίντεο, περιγράφει πως ως παιδί στην Παιανία ονειρευόταν να γίνει επαγγελματίας ποδοσφαιριστής, να παίξει για την ομάδα του, να κατακτήσει τίτλους, να αγωνιστεί με την εθνική και μετά στο εξωτερικό.

«Ήταν απίστευτα τα συναισθήματα, να μπορέσω να φορέσω τη φανέλα του Παναθηναϊκού σε τόσο μικρή ηλικία και να κάνω το όνειρό μου πραγματικότητα», δηλώνει.

«Η καριέρα μου είχε τεράστιες διακυμάνσεις, απότομες αλλαγές. Στα κάτω παλεύεις με τον εαυτό σου, παλεύεις να βρεις τη ψυχική δύναμη να ξανανέβεις. Δεν μετανιώνω για πολλά πράγματα, για εμένα όλα είναι μαθήματα ζωής, νιώθω όμως τυχερός, ευλογημένος. Σίγουρα μπορούσα να πετύχω πολλά περισσότερα πράγματα, αλλά γυρνώντας τον χρόνο πίσω, με τους τραυματισμούς που είχα και κάποιες λάθος επιλογές, νιώθω ευλογημένος που μπόρεσα να έχω αυτή την καριέρα», συνεχίζει.

Όσο για την απόφαση να αποσυρθεί, παραδέχεται πως όσο και να το είχε «δουλέψει» μέσα του, «όταν έρχεται αυτή η στιγμή, πάντα είναι δύσκολη». Αυτό που θα του λείψει περισσότερο είναι η καθημερινότητα, οι προπονήσεις, η τριβή στα αποδυτήρια με τους συμπαίκτες. «Νιώθω ευγνώμων για όσα έζησα», καταλήγει.

Ο Σωτήρης Νίνης, που αναδείχθηκε πρωταθλητής και κυπελλούχος με τον Παναθηναϊκό (2009/10), εκτός από τους «πράσινους» έπαιξε σε Πάρμα, ΠΑΟΚ, Σαρλερουά, Μαλίν, Πετάχ Τίκβα, Ασκελόν, Βόλο, ΠΑΣ Γιάννινα και Κηφισιά.

Είχε 33 συμμετοχές με την εθνική Ελλάδας, παίζοντας στην τελική φάση των Euro 2008, Μουντιάλ 2010 και Euro 2012.

{https://www.instagram.com/p/DNiIpxDsDb1/}

Δες όλες τις ειδήσεις και τα νέα τη στιγμή που συμβαίνουν

# TAGS

Το υψηλότερο τζακ ποτ στην ιστορία του ΤΖΟΚΕΡ δόθηκε

Το υψηλότερο τζακ ποτ στην ιστορία του ΤΖΟΚΕΡ δόθηκε

Η ζωή στη Βόρεια Εύβοια ξαναρχίζει από την κυψέλη

Η ζωή στη Βόρεια Εύβοια ξαναρχίζει από την κυψέλη

Από το check-in μέχρι την αξιολόγηση: Τα μεγαλύτερα λάθη που κάνουν όσοι ασχολούνται με τη βραχυχρόνια μίσθωση

Από το check-in μέχρι την αξιολόγηση: Τα μεγαλύτερα λάθη που κάνουν όσοι ασχολούνται με τη βραχυχρόνια μίσθωση

Το απόλυτο gadget του φετινού καλοκαιριού έχει χρώμα ροζ

Το απόλυτο gadget του φετινού καλοκαιριού έχει χρώμα ροζ

Για πόσο χρόνο μπορείς να μιλήσεις σήμερα με μια τηλεκάρτα

Για πόσο χρόνο μπορείς να μιλήσεις σήμερα με μια τηλεκάρτα

Τι ώρα θα ρίξει καταιγίδες στην Αθήνα σήμερα, ραγδαία αλλαγή του καιρού

Τι ώρα θα ρίξει καταιγίδες στην Αθήνα σήμερα, ραγδαία αλλαγή του καιρού

Ποιες φορολογικές υποθέσεις παραγράφονται στο τέλος του 2025

Ποιες φορολογικές υποθέσεις παραγράφονται στο τέλος του 2025

Αυτά είναι τα μέτρα που θα ανακοινωθούν στη ΔΕΘ: Έκπληξη με το επίδομα 250 ευρώ σε συνταξιούχους

Αυτά είναι τα μέτρα που θα ανακοινωθούν στη ΔΕΘ: Έκπληξη με το επίδομα 250 ευρώ σε συνταξιούχους

ΔΕΘ 2025: Υποσχέσεις ελαφρύνσεων την ώρα που η ακρίβεια «φουσκώνει» ασταμάτητα τα φορολογικά έσοδα

ΔΕΘ 2025: Υποσχέσεις ελαφρύνσεων την ώρα που η ακρίβεια «φουσκώνει» ασταμάτητα τα φορολογικά έσοδα

Στο στόχαστρο της ΑΑΔΕ οι μηδενικές δηλώσεις ΦΠΑ και οι «φουσκωμένες» επιστροφές

Στο στόχαστρο της ΑΑΔΕ οι μηδενικές δηλώσεις ΦΠΑ και οι «φουσκωμένες» επιστροφές

Γιατί οι ειδικοί συνιστούν να βάζετε το ρύζι στην κατάψυξη, εάν έχετε διαβήτη

Γιατί οι ειδικοί συνιστούν να βάζετε το ρύζι στην κατάψυξη, εάν έχετε διαβήτη

Οστεοαρθρίτιδα: Μια αλλαγή στο περπάτημα ανακουφίζει τον πόνο – «Εξίσου αποτελεσματικό με τα φάρμακα»

Οστεοαρθρίτιδα: Μια αλλαγή στο περπάτημα ανακουφίζει τον πόνο – «Εξίσου αποτελεσματικό με τα φάρμακα»

Γιατί πεινάτε συνέχεια, ακόμα και αν τρώτε αρκετά

Γιατί πεινάτε συνέχεια, ακόμα και αν τρώτε αρκετά

Γιατρός οπλίτης θητείας καλύπτει το Περιφερειακό Ιατρείο Καστού

Γιατρός οπλίτης θητείας καλύπτει το Περιφερειακό Ιατρείο Καστού

Η ενεργειακή ακρίβεια στην κορυφή της ατζέντας των ΜμΕ ενόψει ΔΕΘ

Η ενεργειακή ακρίβεια στην κορυφή της ατζέντας των ΜμΕ ενόψει ΔΕΘ

Ηλεκτρισμός: Σε ανοδική τροχιά η χονδρεμπορική αγορά- Τι δείχνουν οι τιμές για τους λογαριασμούς Σεπτεμβρίου

Ηλεκτρισμός: Σε ανοδική τροχιά η χονδρεμπορική αγορά- Τι δείχνουν οι τιμές για τους λογαριασμούς Σεπτεμβρίου

Έρχονται τα «ευέλικτα» τιμολόγια ρεύματος - Τι αλλάζει για τους καταναλωτές

Έρχονται τα «ευέλικτα» τιμολόγια ρεύματος - Τι αλλάζει για τους καταναλωτές

Η υπερπαραγωγή των ΑΠΕ ρίχνει τις τιμές στη χονδρεμπορική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας – Τι θα συμβεί με τους λογαριασμούς

Η υπερπαραγωγή των ΑΠΕ ρίχνει τις τιμές στη χονδρεμπορική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας – Τι θα συμβεί με τους λογαριασμούς

Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο 2025: Ποιοι κινδυνεύουν να μείνουν εκτός

Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο 2025: Ποιοι κινδυνεύουν να μείνουν εκτός

Έρχεται το τέλος για τα πράσινα τιμολόγια ρεύματος

Έρχεται το τέλος για τα πράσινα τιμολόγια ρεύματος

HELLENIQ ENERGY: Αποτελέσματα Β’ Τριμήνου / Α’ Εξαμήνου 2025

HELLENIQ ENERGY: Αποτελέσματα Β’ Τριμήνου / Α’ Εξαμήνου 2025

Σχετικά Άρθρα

«Ο Παναθηναϊκός κινείται για τον Ρενάτο Σάντσες»

«Ο Παναθηναϊκός κινείται για τον Ρενάτο Σάντσες»

Αθλητισμός
ΑΕΚ και Παναθηναϊκός προκρίθηκαν στα playoffs του Conference και Europa League

ΑΕΚ και Παναθηναϊκός προκρίθηκαν στα playoffs του Conference και Europa League

Αθλητισμός
Τριπλή πρόκριση με σούπερ παρολί στην Interwetten!

Τριπλή πρόκριση με σούπερ παρολί στην Interwetten!

Αθλητισμός
Σαχτάρ - Παναθηναϊκός: Πού θα δείτε live

Σαχτάρ - Παναθηναϊκός: Πού θα δείτε live

Αθλητισμός

NETWORK

Γιατί πεινάτε συνέχεια, ακόμα και αν τρώτε αρκετά

Γιατί πεινάτε συνέχεια, ακόμα και αν τρώτε αρκετά

healthstat.gr
Γιατρός οπλίτης θητείας καλύπτει το Περιφερειακό Ιατρείο Καστού

Γιατρός οπλίτης θητείας καλύπτει το Περιφερειακό Ιατρείο Καστού

healthstat.gr
Περιοδεία του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Σωκράτη Φάμελλου στις πληγείσες από τις πυρκαγιές περιοχές

Περιοδεία του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Σωκράτη Φάμελλου στις πληγείσες από τις πυρκαγιές περιοχές

ienergeia.gr
Ανδρέας Παναγιωτόπουλος: «Πτώση ψευδοροφής στο νοσοκομείο ‘Γεννηματάς’: Αυτό είναι το ΕΣΥ του κ. Μητσοτάκη»

Ανδρέας Παναγιωτόπουλος: «Πτώση ψευδοροφής στο νοσοκομείο ‘Γεννηματάς’: Αυτό είναι το ΕΣΥ του κ. Μητσοτάκη»

healthstat.gr
Κ. Λαγουβάρδος: 454.000 στρέμματα έχουν καεί στην Ελλάδα, από την αρχή του έτους

Κ. Λαγουβάρδος: 454.000 στρέμματα έχουν καεί στην Ελλάδα, από την αρχή του έτους

ienergeia.gr
Το ΕΒΕΑ ενισχύει τις οικονομικές συνεργασίες με την Ουκρανία

Το ΕΒΕΑ ενισχύει τις οικονομικές συνεργασίες με την Ουκρανία

ienergeia.gr
Γιατί οι ειδικοί συνιστούν να βάζετε το ρύζι στην κατάψυξη, εάν έχετε διαβήτη

Γιατί οι ειδικοί συνιστούν να βάζετε το ρύζι στην κατάψυξη, εάν έχετε διαβήτη

healthstat.gr
Οι ταχυφορτιστές ηλεκτρικών οχημάτων έχουν ένα μειονέκτημα για την υγεία

Οι ταχυφορτιστές ηλεκτρικών οχημάτων έχουν ένα μειονέκτημα για την υγεία

ienergeia.gr