Ο Σωτήρης Νίνης «κρεμάει» τα ποδοσφαιρικά παπούτσια του με μια εξομολόγηση (Βίντεο)

Ο «επίλογος» του Σωτήρη Νίνη με ένα βίντεο για την ποδοσφαιρική καριέρα του.

Ο Σωτήρης Νίνης ανακοίνωσε με μια ανάρτηση την απόφασή του να αποχωρήσει από το ποδόσφαιρο.

Στα 35 του χρόνια, ο ποδοσφαιριστής που θεωρήθηκε ένα από τα μεγαλύτερα ταλέντα και υπέγραψε το πρώτο του συμβόλαιο σε ηλικία 16 ετών- με τον Παναθηναϊκό- δημοσίευσε ένα βίντεο- εξομολόγηση για τη σταδιοδρομία του στα γήπεδα.

«Συναισθήματα. Εμπειρίες. Εικόνες. Μοναδικές στιγμές. Ένα υπέροχο ταξίδι που έφτασε στο τέλος του. Νιώθω ευλογημένος που το έζησα, τυχερός για την αγάπη που εισέπραξα και ευγνώμων για όσα μου χάρισε το ποδόσφαιρο», έγραψε στην ανάρτηση.

«Νίνης, ο επίλογος», είναι ο τίτλος του βίντεο. Σε αυτό, ο Σωτήρης Νίνης σημειώνει ότι θα ήθελε να ευχαριστήσει ονομαστικά έναν άνθρωπο: «Τον προπονητή που με έκανε επαγγελματία στα 16 μου, κάτι που δεν είχε τολμήσει κανένας άλλος στην Ελλάδα και αυτός ήταν ο Βίκτορ Μουνιόθ. Σε αυτόν τα χρωστάω νομίζω όλα».

Στο βίντεο, περιγράφει πως ως παιδί στην Παιανία ονειρευόταν να γίνει επαγγελματίας ποδοσφαιριστής, να παίξει για την ομάδα του, να κατακτήσει τίτλους, να αγωνιστεί με την εθνική και μετά στο εξωτερικό.

«Ήταν απίστευτα τα συναισθήματα, να μπορέσω να φορέσω τη φανέλα του Παναθηναϊκού σε τόσο μικρή ηλικία και να κάνω το όνειρό μου πραγματικότητα», δηλώνει.

«Η καριέρα μου είχε τεράστιες διακυμάνσεις, απότομες αλλαγές. Στα κάτω παλεύεις με τον εαυτό σου, παλεύεις να βρεις τη ψυχική δύναμη να ξανανέβεις. Δεν μετανιώνω για πολλά πράγματα, για εμένα όλα είναι μαθήματα ζωής, νιώθω όμως τυχερός, ευλογημένος. Σίγουρα μπορούσα να πετύχω πολλά περισσότερα πράγματα, αλλά γυρνώντας τον χρόνο πίσω, με τους τραυματισμούς που είχα και κάποιες λάθος επιλογές, νιώθω ευλογημένος που μπόρεσα να έχω αυτή την καριέρα», συνεχίζει.

Όσο για την απόφαση να αποσυρθεί, παραδέχεται πως όσο και να το είχε «δουλέψει» μέσα του, «όταν έρχεται αυτή η στιγμή, πάντα είναι δύσκολη». Αυτό που θα του λείψει περισσότερο είναι η καθημερινότητα, οι προπονήσεις, η τριβή στα αποδυτήρια με τους συμπαίκτες. «Νιώθω ευγνώμων για όσα έζησα», καταλήγει.

Ο Σωτήρης Νίνης, που αναδείχθηκε πρωταθλητής και κυπελλούχος με τον Παναθηναϊκό (2009/10), εκτός από τους «πράσινους» έπαιξε σε Πάρμα, ΠΑΟΚ, Σαρλερουά, Μαλίν, Πετάχ Τίκβα, Ασκελόν, Βόλο, ΠΑΣ Γιάννινα και Κηφισιά.

Είχε 33 συμμετοχές με την εθνική Ελλάδας, παίζοντας στην τελική φάση των Euro 2008, Μουντιάλ 2010 και Euro 2012.

{https://www.instagram.com/p/DNiIpxDsDb1/}