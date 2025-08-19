Games
Αθλητισμός

«Ο Παναθηναϊκός κινείται για τον Ρενάτο Σάντσες»

«Ο Παναθηναϊκός κινείται για τον Ρενάτο Σάντσες»
Ένα δημοσίευμα από την Πορτογαλία, αναφέρει πως ο Παναθηναϊκός κινείται για την απόκτηση του Ρενάτο Σάντσες.

Ο Παναθηναϊκός είναι σε διαδικασία αναζήτησης μέσου για να αντικαταστήσει τον Νεμάνια Μαξίμοβιτς. Στόχος είναι να ολοκληρωθεί άμεσα μία μεταγραφή, ώστε να μπορέσει να μπει στη λίστα της UEFA.

Ένα πρόσφατο πορτογαλικό δημοσίευμα αναφέρει ότι οι «πράσινοι» επιδικώκουν την απόκτηση του Ρενάτο Σάντσες, ο οποίος ανήκει στην Παρί Σεν Ζερμέν. Παράλληλα, μεταδίσει πως στην… κούρσα της υπογραφής του είναι και η Τραμπζονσπόρ.

Ο 28χρονος Πορτογάλος μέσος έχει διαγράψει μια εντυπωσιακή καριέρα στην Ευρώπη. Ας μην ξεχνάμε, πως έχει παίξει σε μεγάλες ομάδες όπως η Μπάγερν Μονάχου, η Λιλ και η Παρί Σεν Ζέρμεν. Την περασμένη σεζόν, ήταν με τη μορφή δανεισμού στην Μπενφίκα.

Με τους «Αετούς της Λιασβόνας», ο Πορτογάλος ποδοσφαιριστής κατέγραψε 21 εμφανίσεις, με ένα γκολ. Το καλοκαίρι επέστρεψε στην Παρί Σεν Ζερμέν και είναι -σχεδόν- βέβαιο, πως θα αποχωρήσει.

Να υπενθυμίσουμε, πως ο Ρενάτο Σάντσες είναι ένας ποδοσφαιριστής, που γνωρίζει πολύ καλά και τον Ρουί Βιτόρια.

Οι δύο τους είχαν ένα κοινό πέρασμα στην Μπενφίκα τη σεζόν 2015-16. Ο -τότε- νεαρός ποδοσφαιριστής πραγματοποίησε εξαιρετικές εμφανίσεις και μπόρεσε να πάρει μία πλουσιοπάροχη μεταγραφή.

Συγκεκριμένα, η Μπάγερν Μονάχου έβγαλε από τα ταμεία της 35.000.000 ευρώ το καλοκαίρι του 2016, για να τον κάνει δικό της!

Αναλυτικά, τι αναφέρει το «Diario de Transferencias»:

«Η Τραμπζονσπόρ και ο Παναθηναϊκός, με προπονητή τον Ρούι Βιτόρια, είναι στην κούρσα για την απόκτηση του Ρενάτο Σάντσες, σύμφωνα με το Transfer Diary».

πηγή: ole.gr

