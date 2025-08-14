Europa League: Ο Καμαρά έδωσε την πρόκριση στον ΠΑΟΚ στην παράταση, 1-0 τη Βόλφσμπεργκερ

Το απίθανο σουτ του Καμαρά έστειλε τον ΠΑΟΚ στα playoffs του Europa League.

Ο Μαντί Καμαρά λύτρωσε τον ΠΑΟΚ και με ένα απίθανο σουτ στην παράταση έδωσε στον «δικέφαλο του βορρά» τη νίκη με 1-0 κόντρα στη Βόλφσμπεργκερ στην Αυστρία και μαζί την πρόκριση στα playoffs του Europa League.

Ο Γίρι Παβλένκα κράτησε όρθιο τον ΠΑΟΚ και ανέπαφη την εστία του και στο 115ο λεπτό ο Μαντί Καμαρά- που μπήκε ως αλλαγή- πέτυχε το μοναδικό γκολ της αναμέτρησης. Ένα γκολ που, σε συνδυασμό με το 0-0 της πρώτης αναμέτρησης στέλνει τον ΠΑΟΚ στα playoffs του Europa League. Ο επόμενος αντίπαλος της ομάδας του Ραζβάν Λουτσέσκου είναι η Ριέκα.

Το γκολ του Καμαρά που έδωσε την πρόκριση στον ΠΑΟΚ

Βόλφσμπεργκερ (Ντίτμαρ Κιούμπαουερ): Πόλστερ, Βίμερ, Ντιαμπατέ, Μπάουμγκαρτνερ, Ρένερ, Σεπφ (101’ Νουαϊβου), Πίζινγκερ (106’ Σούλτσνερ), Μάτιτς (85’ Βόλμουτ), Μπαλό (63’ Ατάνγκα), Αγκιέμανγκ (63’ Γκάτερμαγιερ), Αβντιγιάι (63’ Ζούκιτς).

ΠΑΟΚ (Ράζβαν Λουτσέσκου): Παβλένκα, Κένι, Κεντζιόρα, Μιχαηλίδης, Μπάμπα (118’ Τέιλορ), Οζντόεφ (76’ Καμαρά), Μεϊτέ, Κωνσταντέλιας (109’ Χατσίδης), Ζίβκοβιτς, Ιβανούσετς (69’ Πέλκας), Τσάλοφ (91’ Μύθου).

Τα highlights του ματς