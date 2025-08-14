Τριπλή πρόκριση με σούπερ παρολί στην Interwetten!

Αμέτρητες επιλογές, ασφαλείς πληρωμές και επιβράβευση για τους παίκτες! 21+

Μεγάλη γιορτή για όλους τους Έλληνες ο 15Αύγουστος. Μπορεί, όμως, να γίνει ακόμα μεγαλύτερη, εφόσον ΑΕΚ, Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ καταφέρουν απόψε να σφραγίσουν την πρόκρισή τους στα πλέι οφ των ευρωπαϊκών κυπέλλων!



Η Ένωση φιλοξενεί στην ΑγιάΣοφιά τον Άρη Λεμεσού (Πέμπτη 14/08, 21:00) στην ρεβάνς του 2-2 στην Κύπρο, το Τριφύλλι θα αντιμετωπίσει στην ουδέτερη Κρακοβία της Πολωνίας την Σαχτάρ Ντόνετσκ (14/08, 21:00) στην ρεβάνς του 0-0 στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας, ενώ ο Δικέφαλος του Βορρά δοκιμάζεται στην Αυστρία κόντρα στην Βόλφσμπεργκερ (14/08, 20:00), επίσης μετά από 0-0, εν προκειμένω όμως στην Τούμπα.



Η Interwetten.gr επιμένει… ελληνικά με σούπερ παρολί για τους τρεις «τελικούς» με έπαθλο δύο θέσεις στα πλέι οφ του Europa League (στην περίπτωση Παναθηναϊκού και ΠΑΟΚ) και μια σε αυτά του Europa Conference League (στην περίπτωση της ΑΕΚ).



Έχουμε και λέμε: Νίκη της ΑΕΚ, να σημειωθούν πάνω από 2,5 γκολ συνολικά στο συγκεκριμένο παιχνίδι και να σκοράρει ο (πολύ δραστήριος) Ζίνι, διπλή ευκαιρία (Χ2) του Παναθηναϊκού και «διπλό» του ΠΑΟΚ για πέντε ελκυστικές επιλογές από την τριπλή ελληνική μάχη.



Ως (άτυπο) ορεκτικό για τους αγώνες ΑΕΚ, Παναθηναϊκού και ΠΑΟΚ, λειτουργεί το φιλικό επιπέδου Champions League που θα δώσει λίγη ώρα νωρίτερα (19:00) στην Ιταλία ο νταμπλούχος Ολυμπιακός κόντρα στην πρωταθλήτρια Νάπολι των Κέβιν ντε Μπρόινε και Ρομελού Λουκάκου, προτού αντιμετωπίσει και την φιναλίστ του περυσινού Champions League, Ίντερ.



Η Interwetten.gr προσφέρει πολλά από αυτά τα παιχνίδια με 0% γκανιότα *, Bet Builder, εκατοντάδες ειδικές αγορές, ξεχωριστά Match Combo, Odds Boost και σπέσιαλ αποδόσεις, λίγες ώρες προτού ανοίξει η αυλαία στην αγγλική Premier League, στην ισπανική La Liga και στην γαλλική Ligue 1.



Εν αναμονή της έναρξης της ελληνικής Super League, της ιταλικής Serie A και της γερμανικής Bundesliga την επόμενη εβδομάδα, η Εθνική Ελλάδας στο μπάσκετ συνεχίζει την προετοιμασία της ενόψει Ευρωμπάσκετ, αντιμετωπίζοντας σε ένα ακόμα δυνατό φιλικό το Μαυροβούνιο (14/08, 19:00) στην Θεσσαλονίκη, εν αναμονή της ενσωμάτωσης (και) στους αγώνες του μεγάλου Γιάννη Αντετοκούνμπο.



