Τσιτσιπάς: Στον τρίτο γύρο του Σινσινάτι Μάστερς με νίκη επί του Μαροζάν

Στο πρώτο σετ, η αναμέτρηση ήταν ισορροπημένη, αφού και οι δύο παίκτες κράτησαν το σερβίς τους.

Πρεμιέρα με νίκη για τον Στέφανο Τσιτσιπά στο τουρνουά του Σινσινάτι, ο οποίος επικράτησε του Φαμπιάν Μαροζάν με 7-6(3), 6-2.

Σε μία αναμέτρηση που διήρκησε μία ώρα και 23 λεπτά, ο Έλληνας τενίστας ξεκίνησε με νίκη τις υποχρεώσεις του στο τουρνουά του Σινσινάτι επικρατώντας του Ούγγρου, Φαμπιάν Μαροζάν και Νο51 στην παγκόσμια κατάταξη, με 7-6(3), 6-2.

Το σετ κρίθηκε στο tie break, όπου ο Στέφανος Τσιτσιπάς κυριάρχισε με 7-3, παίρνοντας το προβάδισμα.

Στο δεύτερο σετ, ο αγώνας για τον Τσιτσιπά έγινε πιο εύκολος, καθώς πέτυχε δύο break εις βάρος του Φαμπιάν Μάροζαν. Με αυτόν τον τρόπο, έφτασε με άνεση στο 6-2 και πήρε την πρόκριση για τον 3ο γύρο, στον οποίο θα βρει απέναντί του τον Γάλλο, Μπενζαμίν Μπονζί.