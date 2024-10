Τένις: «Τρελάθηκε» ο Ρούμπλεφ, χτυπούσε με μανία τη ρακέτα του στο γόνατο (Βίντεο)

Ο Αντρέι Ρούμπλεφ έχασε κάθε ίχνος ψυχραιμίας κατά τη διάρκεια του τουρνουά τένις Paris Masters και ξέσπασε στη ρακέτα, αλλά και το γόνατό του.

Κάποια στιγμή, στο δεύτερο σετ της αναμέτρησής του με τον Φρανσίσκο Σερούντολο για τον 2ο γύρο του τουρνουά, ο 27χρονος έκανε ένα απίστευτο ξέσπασμα.

Άρχισε να χτυπά με μανία τη ρακέτα στο αριστερό γόνατό του, εμφανώς έξαλλος. Από τα επτά χτυπήματα που κατάφερε στο πόδι του, τελικά μάτωσε, όπως φαίνεται σε σχετικό βίντεο.

Yup, Andrey needs an off season badly ?



pic.twitter.com/Py4FpIA9Da