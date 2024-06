Έφτασαν με γκάιντες και κιλτ και μετέτρεψαν το Μόναχο σε ένα απέραντο ποδοσφαιρικό πάρτι. Οι Σκωτσέζοι είναι πανέτοιμοι για τον πρώτο αγώνα του Euro 2024 απέναντι στην οικοδέσποινα Γερμανία.

Τα πλάνα που αναρτώνται στα social media είναι μοναδικά.

Νωρίτερα τραγούδησαν και το κλασικό «We'll be coming down the road» καθώς χιλιάδες φίλαθλοι της Σκωτίας έφταναν στο Olympiapark του Μονάχου, που ένωσαν τις φωνές τους με τον τραγουδιστή Ted Christopher.

{https://twitter.com/talkSPORT/status/1801648240657416675}

{https://www.youtube.com/watch?v=y0K_XNScKpI}

{https://twitter.com/aoonsafdar/status/1801650657775980860}

{https://twitter.com/GGFN_/status/1801648375835640297}

{https://twitter.com/TheSunFootball/status/1801647489419743527}