Γιατί η πρόληψη είναι η καλύτερη θεραπεία;

Η Προληπτική Ιατρική (Preventive Medicine) είναι ο κλάδος της Ιατρικής που στοχεύει όχι μόνο στη θεραπεία της νόσου, αλλά κυρίως στην πρόληψη, στην προστασία της υγείας και στην έγκαιρη παρέμβαση πριν εμφανιστεί η ασθένεια. Αποτελεί σήμερα μία από τις σημαντικότερες στρατηγικές Δημόσιας Υγείας, καθώς δίνει έμφαση στη μείωση των παραγόντων κινδύνου και στη διατήρηση της καλής σωματικής και ψυχικής υγείας.

«Η ανάγκη για εφαρμογή της προληπτικής ιατρικής είναι σήμερα μεγαλύτερη από ποτέ. Παρά τη σημαντική πρόοδο της ιατροτεχνολογίας και της φαρμακευτικής επιστήμης, η αύξηση του προσδόκιμου ζωής συνοδεύεται από αυξημένη συχνότητα χρόνιων νοσημάτων και νοσημάτων φθοράς, ιδιαίτερα στις μεγαλύτερες ηλικίες. Σήμερα, είναι επιστημονικά τεκμηριωμένο ότι, το 70–80% των χρόνιων νοσημάτων συνδέεται με τροποποιήσιμους παράγοντες κινδύνου, τους οποίους μπορούμε να επηρεάσουμε μέσω αλλαγών στον τρόπο ζωής. Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (2022), τα μη μεταδοτικά νοσήματα αποτελούν τις κυριότερες αιτίες θανάτου παγκοσμίως, με τα καρδιαγγειακά να ευθύνονται για το 53,4%, τους καρκίνους για το 29,3%, τα αναπνευστικά νοσήματα για το 12,9% και τον διαβήτη για το 5,2%. Σε μεγάλο βαθμό, οι παθήσεις αυτές σχετίζονται με συνήθειες όπως το κάπνισμα, η κακή διατροφή, η παχυσαρκία, η έλλειψη άσκησης και η καθιστική ζωή», επισημαίνει ο κ. Επαμεινώνδας Κοσμάς Πνευμονολόγος, Διευθυντής της Πνευμονολογικής Κλινικής «ΠΝΟΗ» Metropolitan Hospital & Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ.

Οι στόχοι και η διαφοροποίηση από την παραδοσιακή ιατρική

«Η Προληπτική Ιατρική στοχεύει στην προαγωγή της υγείας, στην πρόληψη της νόσου, στην έγκαιρη διάγνωση και στην αποφυγή επιπλοκών, με τελικό σκοπό τη διατήρηση της ποιότητας ζωής. Σε αντίθεση με την κλασική ιατρική, που παρεμβαίνει όταν η νόσος έχει ήδη εκδηλωθεί, η προληπτική προσέγγιση επιδιώκει τον εντοπισμό της σε πολύ πρώιμο στάδιο ή ακόμη και την αποτροπή της εμφάνισής της. Η έγκαιρη παρέμβαση είναι καθοριστική, καθώς σε πολλά νοσήματα το θεραπευτικό αποτέλεσμα είναι σημαντικά καλύτερο όταν η διάγνωση γίνεται νωρίς», τονίζει.

Τα τρία επίπεδα της ιατρικής πρόληψης

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Πρωτογενής πρόληψη (Προαγωγή Υγείας)

Η πρωτογενής πρόληψη αφορά την αποφυγή εμφάνισης της νόσου. Βασίζεται σε υγιεινό τρόπο ζωής, όπως ισορροπημένη διατροφή, άσκηση, επαρκής ύπνος και σωστή ενυδάτωση. Περιλαμβάνει επίσης τον εμβολιασμό, τη διακοπή του καπνίσματος, τη μείωση της κατανάλωσης αλκοόλ και την αποφυγή εξαρτησιογόνων ουσιών. Στόχος είναι η μείωση των παραγόντων κινδύνου πριν εμφανιστεί οποιαδήποτε παθολογία.

Δευτερογενής πρόληψη (προσυμπτωματικός έλεγχος)

Η δευτερογενής πρόληψη αφορά την έγκαιρη διάγνωση νοσημάτων πριν εμφανιστούν συμπτώματα. Μέσω προληπτικών εξετάσεων (screening), είναι δυνατόν να εντοπιστούν παθήσεις σε αρχικό στάδιο, όταν η θεραπεία είναι πιο αποτελεσματική. Κλασικά παραδείγματα αποτελούν η μαστογραφία, το Pap-test, ο έλεγχος PSA, η κολονοσκόπηση, ο έλεγχος αρτηριακής πίεσης, καθώς και οι εξετάσεις γλυκόζης και λιπιδίων. Επιπλέον, η χαμηλής δόσης αξονική τομογραφία θώρακος συμβάλλει στην πρώιμη ανίχνευση του καρκίνου του πνεύμονα σε υψηλού κινδύνου πληθυσμούς.

Τριτογενής πρόληψη (βέλτιστη ιατρική φροντίδα)

Η τριτογενής πρόληψη αφορά ασθενείς με ήδη εγκατεστημένη χρόνια νόσο. Στόχος είναι η βελτίωση της ποιότητας ζωής, η μείωση των επιπλοκών και η αποφυγή νοσηλειών. Περιλαμβάνει μη φαρμακευτικές παρεμβάσεις, όπως διακοπή καπνίσματος, άσκηση, αποκατάσταση και ψυχολογική υποστήριξη, καθώς και φαρμακευτική αγωγή και συστηματική παρακολούθηση. Η προσέγγιση αυτή στοχεύει στη σταθεροποίηση της νόσου και στη διατήρηση της λειτουργικότητας του ασθενούς.

Από τη θεωρία στην πράξη

«Η προληπτική ιατρική εξελίσσεται διαρκώς, ενσωματώνοντας νέες τεχνολογίες όπως η γενετική ανάλυση, τα μεγάλα δεδομένα και η τεχνητή νοημοσύνη, με στόχο την εξατομικευμένη πρόληψη. Η τάση αυτή οδηγεί σε ένα πιο στοχευμένο μοντέλο υγείας, όπου οι παρεμβάσεις προσαρμόζονται στο προφίλ κάθε ατόμου. Παρότι τα οφέλη της πρόληψης είναι τεκμηριωμένα, οι επενδύσεις σε αυτόν τον τομέα παραμένουν χαμηλές σε πολλές χώρες. Σύμφωνα με στοιχεία της Eurostat, οι δαπάνες για πρόληψη αντιστοιχούν μόλις στο 2,8–3,5% των συνολικών δαπανών υγείας στην Ευρώπη, ενώ στην Ελλάδα το ποσοστό ήταν περίπου 1,3% (2018). Τα τελευταία χρόνια, ωστόσο, παρατηρείται σταδιακή ενίσχυση των εθνικών προγραμμάτων πρόληψης και μια αυξανόμενη ευαισθητοποίηση του πληθυσμού γύρω από την αξία της έγκαιρης διάγνωσης και της υγιεινής ζωής», αναφέρει.

Η σημασία της εφαρμοσμένης πρόληψης στην κλινική πράξη

«Η πρόληψη δεν αποτελεί μόνο θεωρητική έννοια της Δημόσιας Υγείας, αλλά εφαρμόζεται καθημερινά μέσα από εξειδικευμένες ιατρικές δομές που ενσωματώνουν τις αρχές της έγκαιρης διάγνωσης και της εξατομικευμένης φροντίδας», καταλήγει ο κ. Κοσμάς.

*Το Πνευμονολογικό Τμήμα του Metropolitan Hospital, ανταποκρίνεται στις σύγχρονες προκλήσεις των αναπνευστικών νοσημάτων, όπως το άσθμα, η χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια (ΧΑΠ) και ο καρκίνος του πνεύμονα. Με εξειδικευμένη ιατρική ομάδα και σύγχρονο ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό, δίνει έμφαση στην έγκαιρη διάγνωση, στη στοχευμένη θεραπευτική αντιμετώπιση και στη συστηματική παρακολούθηση των ασθενών. Στόχος είναι η βελτίωση της ποιότητας ζωής, η μείωση των επιπλοκών και η περιορισμένη ανάγκη για νοσηλεία, μέσα από μια ολοκληρωμένη και ανθρωποκεντρική προσέγγιση.