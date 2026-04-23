Τι σημαίνουν οι καθημερινές αφυπνίσεις, συγκεκριμένη ώρα, τα ξημερώματα.

Είναι 3 το πρωί και ο κόσμος γύρω είναι ήσυχος, αλλά το μυαλό παραμένει ξύπνιο. Αυτό το νυχτερινό ξύπνημα, όσο ανησυχητικό κι αν φαίνεται, αποτελεί συχνά ένα φυσιολογικό μέρος του ύπνου.

Ο ύπνος εξελίσσεται σε κύκλους και, καθώς γίνεται πιο ελαφρύς προς το τέλος τους, οι σύντομες αφυπνίσεις είναι αναμενόμενες, ιδιαίτερα τις πρώτες πρωινές ώρες.

Το πρόβλημα δεν είναι τόσο το ίδιο το ξύπνημα, όσο το τι ακολουθεί. Όταν το άγχος και οι σκέψεις κατακλύζουν το μυαλό, η στιγμή αυτή μπορεί να μετατραπεί σε παρατεταμένη εγρήγορση. Μέσα στη σιωπή της νύχτας, οι ανησυχίες εντείνονται, δημιουργώντας έναν κύκλο όπου η αγωνία για τον ύπνο δυσκολεύει ακόμη περισσότερο την επιστροφή σε αυτόν.

Οι καθημερινές συνήθειες επηρεάζουν επίσης αυτή την εμπειρία. Η καφεΐνη, το αλκοόλ, τα ακανόνιστα ωράρια και η έκθεση σε οθόνες μπορούν να κάνουν τον ύπνο πιο επιφανειακό και εύθραυστο. Με τον καιρό, το επαναλαμβανόμενο ξύπνημα μπορεί να παγιωθεί ως μοτίβο.

Ωστόσο, μικρές αλλαγές μπορούν να κάνουν διαφορά. Ένα σταθερό πρόγραμμα, ένα ήρεμο περιβάλλον και η φροντίδα της ψυχικής ηρεμίας μέσα στη μέρα βοηθούν τον οργανισμό να επανέλθει σε ισορροπία. Ακόμη και τη νύχτα, η αποδοχή του ξυπνήματος χωρίς ένταση μπορεί να διευκολύνει την επιστροφή στον ύπνο.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Το ξύπνημα στις 3 το πρωί δεν είναι απαραίτητα ένδειξη προβλήματος, συχνά είναι απλώς μια υπενθύμιση του τρόπου με τον οποίο λειτουργεί το σώμα και το μυαλό.