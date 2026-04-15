Όσα είπε ο Ευτύχιος Αρχοντάκης για την Μαγνητική Αγγειογραφία Εγκεφάλου.

Η περιπέτεια υγείας του Γιώργου Μυλωνάκη, ο οποίος το πρωί της Τετάρτης, υπέστη εγκεφαλική αιμορραγία και υποβλήθηκε αμέσως σε επέμβαση προκάλεσε ερωτήματα για το κατά πόσο κανείς μπορεί να προλάβει μία τέτοια συνθήκη.

Ο επεμβατικός νευροακτινολόγος, Ευτύχιος Αρχοντάκης, ο οποίος χειρούργησε τον υφυπουργό παρά τω πρωθυπουργό, την Τετάρτη στον Ευαγγελισμό, όπου και συνεχίζει να νοσηλεύεται, μίλησε για τις σωτήριες εξετάσεις που μπορεί να κάνει κάποιος για να προλάβει.

«Αυτό που κάνουμε εμείς είναι να εξασφαλίσουμε να μην ξανασπάσει ένα ανεύρυσμα.Δράσαμε γρήγορα, πολύ γρήγορα, το ανεύρυσμα αποκλείστηκε πλήρως, μένει να περιμένουμε» είπε ο κ. Αρχοντάκης για την πορεία του εμβολισμού του ανευρύσματος που πραγματοποιήθηκε το πρωί της Τετάρτης. Πρόσθεσε ότι οι διεθνείς οδηγίες αναφέρουν ότι οι γιατροί πρέπει να δράσουν εντός 48 ωρών από το επεισόδιο και σημείωσε ότι οι πιθανότητες ρήξης είναι πιο πολλές τις πρώτες ώρες.

Ωστόσο, μιλώντας στον ΑΝΤ1 διευκρίνισε πως υπάρχουν εξετάσεις που μπορούν να λειτουργήσουν προληπτικά, ίσως και σωτήρια για τον ασθενή.

«Υπάρχει η μαγνητική αγγειογραφία εγκεφάλου. Επειδή όλοι έχουμε κάνει κάποια στιγμή μια μαγνητική εγκεφάλου θα ήταν καλό να προσθέτουμε και μία μαγνητική αγγειογραφία εγκεφάλου. Επίσης μία αξονική αγγειογραφία» είπε ο χειρουργός.

Πρόσθεσε πως «η μαγνητική αγγειογραφία είναι μία εξέταση χωρίς ακτινοβολία, που και χωρίς σκιαγραφικό μπορεί να σου αναδείξει ένα ανεύρυσμα. Υπάρχει μια μικρή απόκλιση στα ανευρύσματα που είναι κάτω από τα 3 χιλιοστά. Μπορεί να χάσουμε ένα 10% των ανευρυσμάτων αν είναι κάτω από τα 3 χιλιοστά» διευκρίνισε.

