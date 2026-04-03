Τα τελευταία χρόνια, η χειρουργική των επινεφριδίων έχει περάσει σε μια νέα εποχή, όπου η ακρίβεια, η ασφάλεια και η ταχύτητα αποκατάστασης αποτελούν απόλυτη προτεραιότητα. Χάρη στην ελάχιστα επεμβατική προσέγγιση, ακόμη και ασθενείς με μεγάλους όγκους μπορούν να αντιμετωπιστούν με τεχνικές που περιορίζουν σημαντικά το χειρουργικό τραύμα και επιταχύνουν την επιστροφή στην καθημερινότητα.

«Τα επινεφρίδια είναι δύο μικροί αλλά ιδιαίτερα σημαντικοί αδένες που βρίσκονται στο πίσω μέρος της κοιλιάς, πάνω από τους νεφρούς. Παρά το μικρό τους μέγεθος, παίζουν καθοριστικό ρόλο στη λειτουργία του οργανισμού, καθώς παράγουν ορμόνες που ρυθμίζουν την αρτηριακή πίεση, τον μεταβολισμό και την αντίδραση του σώματος στο στρες.

Όταν όμως εμφανιστεί ένας όγκος ή αδένωμα, η φυσιολογική αυτή ισορροπία μπορεί να διαταραχθεί, οδηγώντας σε προβλήματα όπως η υπέρταση, η αύξηση βάρους ή οι διαταραχές σακχάρου», επισημαίνει ο κ. Αριστοτέλης Κεχαγιάς, Διευθυντής της Θ’ Χειρουργικής Κλινικής στο Metropolitan General & εξειδικευμένος στη ρομποτική και ελάχιστα επεμβατική χειρουργική, ο οποίος στη συνέχεια εξηγεί πώς οι εξελίξεις στη χειρουργική επινεφριδίου ανοίγουν νέους δρόμους:

Πότε χρειάζεται χειρουργείο στο επινεφρίδιο

«Η απόφαση για χειρουργική αφαίρεση εξαρτάται από συγκεκριμένα κριτήρια. H αφαίρεση του επινεφριδίου είναι απαραίτητη:

Όταν ο όγκος παράγει ανεξέλεγκτα ορμόνες και προκαλεί προβλήματα όπως υπέρταση, αύξηση βάρους ή διαβήτη

Όταν το μέγεθος ξεπερνά τα 4 εκατοστά (ανεξάρτητα από το εάν υπερπαράγει ορμόνες ή όχι)

Όταν παρατηρείται αύξηση του μεγέθους ή ύποπτα χαρακτηριστικά στις εξετάσεις

Η πιθανότητα κακοήθειας αυξάνεται με το μέγεθος του όγκου. Για παράδειγμα, όγκοι άνω των 6 εκατοστών έχουν σημαντικά μεγαλύτερο κίνδυνο. Η ιστολογική εξέταση μετά την αφαίρεση παραμένει ο μόνος τρόπος για να δοθεί οριστική απάντηση για το αν ένας όγκος είναι καλοήθης ή κακοήθης», συμπληρώνει.

Σύγχρονες επιλογές στη χειρουργική επινεφριδίου

«Η χειρουργική αντιμετώπιση των παθήσεων του επινεφριδίου έχει εξελιχθεί σημαντικά. Το ανοιχτό χειρουργείο, που στο παρελθόν ήταν η κύρια επιλογή, σήμερα σε εξειδικευμένα κέντρα εφαρμόζεται σπάνια. Η λαπαροσκοπική χειρουργική αποτέλεσε το επόμενο βήμα, μειώνοντας το τραύμα και τον χρόνο αποκατάστασης.

Ωστόσο, η πιο σύγχρονη εξέλιξη είναι η ελάχιστα επεμβατική οπίσθια οπισθοπεριτοναϊκή επινεφριδεκτομή (PRA), η οποία αλλάζει ουσιαστικά τη φιλοσοφία της επέμβασης», αναφέρει ο ειδικός.

Τεχνική PRA: Άμεση πρόσβαση, ελάχιστη επιβάρυνση

Η τεχνική PRA πραγματοποιείται μέσω τριών μικρών οπών στην περιοχή της μέσης και επιτρέπει στον χειρουργό να φτάσει απευθείας στο επινεφρίδιο, χωρίς να χρειάζεται να μετακινήσει άλλα όργανα της κοιλιάς.

Αυτό αποτελεί και το βασικό της πλεονέκτημα: Σε αντίθεση με την κλασική λαπαροσκοπική μέθοδο, όπου προηγείται μετακίνηση σπλάγχνων για την προσέγγιση του οργάνου, η PRA επικεντρώνεται αποκλειστικά στο σημείο του προβλήματος.

Το αποτέλεσμα: Λιγότερος έως και ανύπαρκτος πόνος, μικρότερο χειρουργικό τραύμα και ταχύτερη ανάρρωση.

Η PRA πραγματοποιείται μόνο από εξειδικευμένο χειρουργό επινεφριδίου είτε με λαπαροσκοπική τρισδιάστατη τεχνολογία, είτε με ρομπότ κρίνοντας ανάλογα την περίπτωση.

ROSAM-PRA: Η ελληνική καινοτομία για μεγάλους όγκους

Μέχρι πρόσφατα, οι μεγάλοι όγκοι επινεφριδίου αφαιρούνταν σχεδόν αποκλειστικά με το ανοιχτό χειρουργείο.

Η καινοτόμος τεχνική ROSAM-PRA, που αναπτύχθηκε και εφαρμόζεται στο Metropolitan General από τον κ. Κεχαγιά και την ομάδα του, επιτρέπει πλέον την αφαίρεση όγκων 10–15 εκατοστών ή και μεγαλύτερων, διατηρώντας όλα τα πλεονεκτήματα της ελάχιστα επεμβατικής προσέγγισης και συμβάλλοντας έτσι καθοριστικά στην εξέλιξη της χειρουργικής επινεφριδίου παγκοσμίως.

Όπως αναφέρει ο δρ Κεχαγιάς: «Με αυτή τη μέθοδο μπορούμε πλέον να αφαιρούμε μεγάλους όγκους χωρίς ανοιχτό χειρουργείο, προσφέροντας στους ασθενείς λιγότερο πόνο και ταχύτερη ανάρρωση».

Τα οφέλη για τον ασθενή

Η εφαρμογή των σύγχρονων αυτών τεχνικών μεταφράζεται σε ουσιαστικά οφέλη για τον ασθενή:

Σύντομη νοσηλεία, συχνά μικρότερη των 24 ωρών

Ελάχιστος έως καθόλου μετεγχειρητικός πόνος

Άμεση κινητοποίηση και σίτιση

Γρήγορη επιστροφή στις καθημερινές δραστηριότητες

Τα παραπάνω συμβάλλουν όχι μόνο στη βελτίωση της εμπειρίας του ασθενούς, αλλά και στη συνολική έκβαση της θεραπείας.

Πότε να απευθυνθείτε σε ειδικό

Αν έχετε διαγνωστεί με όγκο στα επινεφρίδια ή αντιμετωπίζετε αρρύθμιστη υπέρταση, ανεξήγητη αύξηση βάρους ή ορμονικές διαταραχές, είναι σημαντικό να απευθυνθείτε σε έναν εξειδικευμένο χειρουργό ενδοκρινών αδένων.

Η έγκαιρη διάγνωση και η επιλογή του κατάλληλου κέντρου, που εφαρμόζει σύγχρονες, ελάχιστα επεμβατικές τεχνικές, μπορεί να αλλάξει ριζικά την ποιότητα ζωής και την ανάρρωσή σας.

Γιατί η επιλογή έμπειρου χειρουργού είναι καθοριστική

«Η σύγχρονη χειρουργική επινεφριδίου αποδεικνύει ότι η εξειδίκευση και η τεχνολογική εξέλιξη έχουν άμεσο θετικό αντίκτυπο στην υγεία και την ανάρρωση των ασθενών. Η εμπειρία του χειρουργού είναι καθοριστική: όσο πιο εξειδικευμένος και έμπειρος είναι ο γιατρός, τόσο μεγαλύτερη είναι η ασφάλεια και οι πιθανότητες επιτυχίας για τον ασθενή, καθώς μειώνονται οι επιπλοκές και αποφεύγονται οι ανοιχτές επεμβάσεις», καταλήγει ο κ. Κεχαγιάς.

*Στη Θ’ Χειρουργική Κλινική του Metropolitan General, η εμπειρία και η καινοτομία συνδυάζονται, εξασφαλίζοντας εξατομικευμένη φροντίδα και πρόσβαση στις πλέον σύγχρονες και αξιόπιστες θεραπευτικές επιλογές για κάθε ασθενή.