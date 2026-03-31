Πότε το αλάτι γίνεται επικίνδυνο για τον εγκέφαλο και την καρδιά.

Ο Andrew Huberman, καθηγητής νευροβιολογίας στο Stanford University, ανέλυσε διεξοδικά τον τρόπο με τον οποίο το αλάτι επηρεάζει τη λειτουργία του εγκεφάλου, την ισορροπία των υγρών και τη συνολική υγεία. Μέσα από το podcast του, εξήγησε ότι η σωστή πρόσληψη νατρίου είναι ζωτικής σημασίας, ενώ προειδοποίησε για τους κινδύνους τόσο της υπερβολικής όσο και της ανεπαρκούς κατανάλωσης.

Σύμφωνα με τον ειδικό, το νάτριο αποτελεί βασικό στοιχείο για την επικοινωνία των νευρώνων, καθώς συμμετέχει στον μηχανισμό δράσης, που επιτρέπει τη μετάδοση σημάτων στον εγκέφαλο. Παράλληλα, συμβάλλει στη ρύθμιση της ποσότητας υγρών στο σώμα, επηρεάζοντας το πόσο νερό καταναλώνουμε και αποβάλλουμε. Η ισορροπία μεταξύ νατρίου, καλίου και μαγνησίου είναι καθοριστική για τη σωστή λειτουργία ζωτικών οργάνων, όπως τα νεφρά, και για τη διατήρηση της ομοιόστασης.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στους μηχανισμούς που ελέγχουν τη δίψα. Ο Huberman περιέγραψε τον ρόλο του αγγειακού οργάνου του τερματικού υμένα, μιας περιοχής του εγκεφάλου που ανιχνεύει μεταβολές στα επίπεδα νατρίου και στην αρτηριακή πίεση. Με βάση αυτές τις πληροφορίες, ενεργοποιούνται ορμονικές αποκρίσεις που ρυθμίζουν την ισορροπία των υγρών. Διαχώρισε επίσης τη δίψα σε δύο τύπους: την ωσμωτική, που προκαλείται από υψηλή συγκέντρωση αλατιού, και την υποβολαιμική, που σχετίζεται με χαμηλή αρτηριακή πίεση. Και στις δύο περιπτώσεις, το σώμα αναζητά τόσο νερό όσο και νάτριο για να αποκαταστήσει την ισορροπία.

Σημαντικός είναι και ο ρόλος της βασοπρεσσίνης, μιας ορμόνης που ρυθμίζει τη διατήρηση ή την αποβολή υγρών από τα νεφρά, ανάλογα με τα επίπεδα νατρίου στον οργανισμό. Μέσω αυτών των μηχανισμών, το σώμα διατηρεί μια λεπτή ισορροπία που είναι απαραίτητη για τη σωστή λειτουργία του.

Ωστόσο, ο Huberman τόνισε ότι η διαταραχή αυτής της ισορροπίας μπορεί να έχει σοβαρές συνέπειες. Υψηλά επίπεδα νατρίου μπορεί να προκαλέσουν διόγκωση και βλάβη στα εγκεφαλικά κύτταρα, ενώ χαμηλά επίπεδα μπορούν επίσης να επηρεάσουν αρνητικά τη λειτουργία τους. Παρότι συστήνεται γενικά η κατανάλωση έως 2,3 γραμμαρίων αλατιού ημερησίως, υπογράμμισε ότι οι ανάγκες διαφέρουν από άτομο σε άτομο, ανάλογα με παράγοντες όπως η αρτηριακή πίεση, η φυσική δραστηριότητα και η διατροφή. Σε ορισμένες περιπτώσεις, όπως η ορθοστατική υπόταση, μπορεί να απαιτείται αυξημένη πρόσληψη, πάντα υπό ιατρική καθοδήγηση.

Επιπλέον, αναφέρθηκε στη σημασία της ισορροπίας των ηλεκτρολυτών, εξηγώντας ότι το νάτριο και το κάλιο λειτουργούν συμπληρωματικά για τη ρύθμιση των υγρών. Σε δίαιτες χαμηλών υδατανθράκων, όπου παρατηρείται αυξημένη απώλεια υγρών και μετάλλων, μπορεί να χρειάζονται προσαρμογές στην πρόσληψή τους. Το μαγνήσιο επίσης παίζει σημαντικό ρόλο και η επάρκειά του πρέπει να αξιολογείται εξατομικευμένα.

Τέλος, ο Huberman επεσήμανε τον ρόλο των επεξεργασμένων τροφίμων στη διατροφική συμπεριφορά. Ο συνδυασμός αλατιού, ζάχαρης και τεχνητών αρωμάτων ενεργοποιεί τα κέντρα ανταμοιβής του εγκεφάλου, οδηγώντας συχνά σε υπερκατανάλωση. Αυτός ο μηχανισμός μπορεί να διαταράξει το φυσικό αίσθημα κορεσμού και να συμβάλει σε ανθυγιεινές διατροφικές συνήθειες.

Συνολικά, η σωστή διαχείριση της πρόσληψης αλατιού και ηλεκτρολυτών απαιτεί εξατομικευμένη προσέγγιση και συνδέεται άμεσα με τη συνολική υγεία και ευεξία.