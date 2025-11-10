Το σώμα παράγει βιταμίνη D από την έκθεση στο ηλιακό φως, ωστόσο εκτιμάται ότι το 13% των ανθρώπων στην Ευρώπη έχουν σοβαρή ανεπάρκεια.

Η επαρκής πρόσληψη βιταμίνης D δεν ωφελεί μόνο τα οστά και τους μύες. Στα άτομα που έχουν υποστεί καρδιακή προσβολή, τα συμπληρώματα βιταμίνης D3 μπορεί να μειώσουν κατά 50% τον κίνδυνο νέου περιστατικού, σύμφωνα με νέα μελέτη.

Τα ευρήματα δείχνουν ότι η στοχευμένη θεραπεία για την αύξηση των επιπέδων βιταμίνης D μπορεί να είναι ένας απλός τρόπος για τη μείωση του κινδύνου νέας καραδιακής προσβολής - αν και χρειάζεται περισσότερη έρευνα για να επιβεβαιωθεί η σύνδεση.

Η μελέτη περιελάμβανε περισσότερα από 600 άτομα που είχαν υποστεί πρόσφατα καρδιακή προσβολή. Τους χορηγήθηκε είτε η τυπική θεραπεία είτε συμπληρώματα βιταμίνης D3 για να αυξηθούν τα επίπεδα της βιταμίνης στο αίμα τους σε περισσότερα από 40 νανογραμμάρια ανά χιλιοστόλιτρο (ng/mL).

Στη μελέτη, περισσότεροι από τους μισούς ασθενείς που έλαβαν συμπληρώματα βιταμίνης D3 χρειάστηκαν μια αρχική δόση 5.000 διεθνών μονάδων (IU) - έξι έως οκτώ φορές πάνω από την κοινή οδηγία των 600 έως 800 IU - για να φτάσουν το επίπεδο των 40 ng/mL.

Οι ερευνητές έλεγχαν τα επίπεδα βιταμίνης D κάθε χρόνο για να βεβαιωθούν ότι παρέμεναν πάνω από 40 ng/mL.

Όσον αφορά την καρδιακή ανεπάρκεια, το εγκεφαλικό επεισόδιο και τον θάνατο, δεν υπήρχε διαφορά μεταξύ των ατόμων που υποβλήθηκαν σε τυπική φροντίδα και εκείνων που έλαβαν συμπληρώματα βιταμίνης D3.

Ωστόσο, η ομάδα που έλαβε συμπληρώματα είχε περίπου τις μισές πιθανότητες να υποστεί δεύτερη καρδιακή προσβολή.

«Με πιο στοχευμένη θεραπεία, όταν ελέγξαμε ακριβώς πώς λειτουργούσε η συμπλήρωση και κάναμε προσαρμογές, διαπιστώσαμε ότι ο κίνδυνος μιας νέας καρδιακής προσβολής στους ασθενείς μειώθηκε στο μισό», δήλωσε σε ανακοίνωσή της η Heidi May, μία από τους συγγραφείς της μελέτης.

Επίσης, δεν υπήρξαν αρνητικές παρενέργειες από τη λήψη συμπληρωμάτων βιταμίνης D3, σύμφωνα με τη μελέτη - αν και κατά γενικό κανόνα, οι ειδικοί υγείας λένε ότι οι ενήλικες δεν πρέπει να λαμβάνουν περισσότερες από 4.000 IU βιταμίνης D την ημέρα, καθώς υπάρχει κίνδυνος να δημιουργηθούν πέτρες στα νεφρά ή υψηλά επίπεδα ασβεστίου στο αίμα.

Τα ευρήματα, τα οποία δεν έχουν ακόμη δημοσιευτεί σε επιστημονικό περιοδικό με αξιολόγηση από ομοτίμους, παρουσιάστηκαν σε συνάντηση που διοργάνωσε η Αμερικανική Καρδιολογική Εταιρεία στις Ηνωμένες Πολιτείες.

