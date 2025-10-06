Ποια συμπληρώματα βιταμίνης D είναι καλύτερα για τον οργανισμό σας;

Η βιταμίνη D θεωρείται εδώ και καιρό «η βιταμίνη του ήλιου», απαραίτητη για γερά οστά, ισχυρό ανοσοποιητικό και συνολική ευεξία.

Ωστόσο, νέα έρευνα από το Πανεπιστήμιο του Surrey αποκαλύπτει ότι δεν είναι όλες οι μορφές της το ίδιο ωφέλιμες. Μάλιστα, η λήψη του λάθος είδους βιταμίνης D μπορεί να έχει το αντίθετο αποτέλεσμα από αυτό που επιδιώκετε.

D2 ή D3; Μια σημαντική διαφορά

Η βιταμίνη D κυκλοφορεί κυρίως σε δύο μορφές:

Βιταμίνη D2 (εργοκαλσιφερόλη): Προέρχεται από φυτικές πηγές και μανιτάρια που έχουν εκτεθεί σε υπεριώδη ακτινοβολία.

Βιταμίνη D3 (χοληκαλσιφερόλη): Παράγεται φυσικά στο δέρμα μέσω της έκθεσης στον ήλιο και βρίσκεται σε τρόφιμα όπως ψάρια, αυγά και εμπλουτισμένα γαλακτοκομικά.

Και οι δύο μορφές μετατρέπονται στο σώμα σε 25-υδροξυβιταμίνη D (25(OH)D), τη μορφή που μετράται στις εξετάσεις αίματος. Ωστόσο, η D3 φαίνεται να διατηρείται περισσότερο και να χρησιμοποιείται πιο αποτελεσματικά από τον οργανισμό.

Η μελέτη που αλλάζει τα δεδομένα

Οι ερευνητές ανέλυσαν 20 κλινικές δοκιμές που πραγματοποιήθηκαν μεταξύ 1975 και 2023, με στόχο να διαπιστώσουν πώς τα συμπληρώματα D2 επηρεάζουν τα επίπεδα D3 στο αίμα.

Το αποτέλεσμα ήταν απρόσμενο:

Όταν οι συμμετέχοντες λάμβαναν βιταμίνη D2, τα επίπεδα βιταμίνης D3 μειώνονταν.

Με άλλα λόγια, η D2 όχι μόνο δεν ενίσχυε τη D3, αλλά φαινόταν να την καταστέλλει.

Η καθηγήτρια Cathie Martin, επικεφαλής ερευνήτρια στο Κέντρο John Innes, υπογράμμισε τη σημασία να γίνει η φυτική βιταμίνη D3 πιο προσβάσιμη, ειδικά για όσους ακολουθούν φυτική διατροφή.

Η D3 και το ανοσοποιητικό σύστημα

Τα ευρήματα αυτά ενισχύουν προηγούμενη μελέτη του καθηγητή Colin Smith από το ίδιο πανεπιστήμιο, η οποία δημοσιεύθηκε στο Frontiers in Immunology.

Η έρευνα αυτή έδειξε ότι η βιταμίνη D3, σε αντίθεση με τη D2, ενεργοποιεί το σύστημα σηματοδότησης ιντερφερόνης τύπου Ι — μια βασική γραμμή άμυνας του οργανισμού απέναντι σε βακτήρια και ιούς.

Ο Smith δήλωσε:

«Η βιταμίνη D3 φαίνεται να ενισχύει την πρώτη γραμμή άμυνας του οργανισμού, βοηθώντας στην πρόληψη της διείσδυσης ιών και βακτηρίων.»

Τι σημαίνει αυτό για εσάς

Για όσους ζουν σε περιοχές με περιορισμένη ηλιοφάνεια ή περνούν μεγάλο μέρος της ημέρας σε εσωτερικούς χώρους, η συμπληρωματική λήψη βιταμίνης D3 είναι ο ασφαλέστερος και πιο αποτελεσματικός τρόπος διατήρησης επαρκών επιπέδων.

Αν ακολουθείτε vegan διατροφή, τα πράγματα είναι πιο σύνθετα, αφού οι περισσότερες πηγές D3 προέρχονται από ζωικά παράγωγα. Παρ’ όλα αυτά, υπάρχουν πλέον φυτικά συμπληρώματα D3 που παράγονται από λειχήνες, προσφέροντας μια αξιόπιστη εναλλακτική.

Οι ερευνητές τονίζουν πως, αν και η D2 παραμένει χρήσιμη σε ορισμένες περιπτώσεις, θα πρέπει να προτιμάται η D3 ως πρώτη επιλογή για συμπλήρωση, λόγω της καλύτερης βιοδιαθεσιμότητας και της θετικής επίδρασης στην ανοσολογική λειτουργία.

Η νέα επιστημονική μελέτη ξεκαθαρίζει:

Η βιταμίνη D3 είναι η μορφή που το σώμα αναγνωρίζει και χρησιμοποιεί καλύτερα.

Η βιταμίνη D2 μπορεί όχι μόνο να είναι λιγότερο αποτελεσματική, αλλά και να μειώνει τα επίπεδα της D3 στο αίμα.

Μέχρι να υπάρξουν περισσότερες έρευνες, οι ειδικοί συνιστούν στους καταναλωτές να ελέγχουν ποιο είδος βιταμίνης D περιέχουν τα συμπληρώματά τους — γιατί η σωστή επιλογή μπορεί να κάνει τη διαφορά στην υγεία των οστών και στην ενίσχυση του ανοσοποιητικού συστήματος.