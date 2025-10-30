Πώς βοηθάει την πίεσή σας το περπάτημα;

Έχετε νιώσει ποτέ εκείνο το διακριτικό χτύπημα ή βουητό από το smartwatch σας που σας υπενθυμίζει ότι δεν έχετε φτάσει ακόμη τα 10.000 βήματα; Ο συγκεκριμένος αριθμός είναι αυτός που υποτίθεται πρέπει να πιάσει κάποιος . Όμως, τι πραγματικά συμβαίνει στην αρτηριακή σας πίεση όταν καταφέρνετε να τον πετύχετε;

Η καρδιά δυναμώνει — και η πίεση πέφτει

Το περπάτημα είναι μια από τις πιο ήπιες αλλά αποτελεσματικές μορφές αερόβιας άσκησης. Όπως εξηγεί ο καρδιολόγος Dr. Ryan K. Kaple, «το περπάτημα ενδυναμώνει την καρδιά, βοηθώντας τη να αντλεί περισσότερο αίμα με λιγότερη προσπάθεια». Όταν η καρδιά δουλεύει πιο αποδοτικά, μειώνεται η δύναμη που ασκείται στα τοιχώματα των αρτηριών, με αποτέλεσμα τη μείωση της αρτηριακής πίεσης.

Η βελτίωση της καρδιακής λειτουργίας έχει αλυσιδωτά οφέλη: καλύτερη κυκλοφορία, σταθερότερη ροή αίματος προς τους μύες και τα όργανα και συνολικά πιο ομαλή λειτουργία του καρδιαγγειακού συστήματος.

Πιο υγιή αγγεία, καλύτερη ροή αίματος

Το περπάτημα δεν ωφελεί μόνο την καρδιά, αλλά και τα ίδια τα αγγεία. Η συνεχής κίνηση διεγείρει την παραγωγή μονοξειδίου του αζώτου, ενός φυσικού μορίου που βοηθά στη χαλάρωση και τη διάνοιξη των αιμοφόρων αγγείων. Αυτή η διαδικασία βελτιώνει τη ροή του αίματος και συμβάλλει στη μείωση της πίεσης.

Με τον καιρό, οι αρτηρίες γίνονται πιο εύκαμπτες, κάτι που μειώνει τη λεγόμενη «αρτηριακή δυσκαμψία» — έναν από τους παράγοντες που συνδέονται με αυξημένη συστολική πίεση. «Το καθημερινό περπάτημα μπορεί να βελτιώσει τη συμμόρφωση των αγγείων και να μειώσει το φορτίο της καρδιάς», επισημαίνει ο καρδιολόγος Dr. Hany Demo.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Το περπάτημα ως φυσικό αγχολυτικό

Δεν είναι μυστικό ότι το στρες ανεβάζει την πίεση. Ένα γρήγορο περπάτημα, όμως, μπορεί να λειτουργήσει ως φυσικό αγχολυτικό. «Μειώνει τα επίπεδα κορτιζόλης, της ορμόνης του στρες, η οποία σε υψηλές συγκεντρώσεις σχετίζεται με αυξημένη αρτηριακή πίεση», λέει ο Dr. Kaple.

Ακόμη και όσοι έχουν φυσιολογικές τιμές πίεσης, αλλά βιώνουν χρόνιο στρες, ωφελούνται σημαντικά από αυτή την καθημερινή «εκτόνωση».

Διαχείριση βάρους, λιγότερη πίεση

Η διατήρηση ενός υγιούς σωματικού βάρους αποτελεί βασικό παράγοντα για τον έλεγχο της πίεσης. Το περπάτημα βοηθά στην καύση θερμίδων, στη βελτίωση της ευαισθησίας στην ινσουλίνη και στη μείωση της φλεγμονής.

«Η απώλεια ακόμη και λίγων κιλών μπορεί να οδηγήσει σε μετρήσιμη μείωση τόσο της συστολικής όσο και της διαστολικής πίεσης», σημειώνει ο Dr. Srihari Naidu, επεμβατικός καρδιολόγος.

Με άλλα λόγια, δεν χρειάζεται ριζικές αλλαγές: η σταθερή, μέτρια άσκηση κάνει τη διαφορά.

Χρειάζεστε όντως 10.000 βήματα;

Παρά τη δημοφιλία του στόχου, η επιστήμη δείχνει ότι τα οφέλη ξεκινούν πολύ νωρίτερα. Έρευνες σε άτομα με υπέρταση έχουν δείξει ότι κάθε επιπλέον 1.000 βήματα την ημέρα μειώνουν τον κίνδυνο καρδιακών παθήσεων και εγκεφαλικού κατά περίπου 17%.

Ωστόσο, τα οφέλη τείνουν να «σταθεροποιούνται» γύρω στα 10.000 βήματα — δηλαδή, το περπάτημα παραπάνω δεν προσφέρει απαραίτητα περισσότερη προστασία. Άλλες μελέτες δείχνουν ότι περίπου 7.000 βήματα αρκούν για να μειώσουν τον κίνδυνο καρδιαγγειακών νοσημάτων κατά 25%.

Η ένταση παίζει επίσης ρόλο. Το γρήγορο περπάτημα (όχι χαλαρός περίπατος) έχει αποδειχθεί ότι μειώνει πιο αποτελεσματικά την αρτηριακή πίεση. «Η ένταση και η συνέπεια είναι το κλειδί», τονίζει ο Dr. Demo. «Το να περπατάτε καθημερινά, ακόμη και σε μικρά διαστήματα, είναι πιο σημαντικό από το να φτάνετε έναν συγκεκριμένο αριθμό βημάτων μία φορά στο τόσο».

Πώς να κάνετε το περπάτημα καθημερινή συνήθεια

Οι καρδιολόγοι συμφωνούν: το περπάτημα είναι το πιο προσιτό και ασφαλές «φάρμακο» για την καρδιά. Ορίστε μερικές πρακτικές συμβουλές για να το εντάξετε στην καθημερινότητά σας:

Ξεκινήστε με μικρούς στόχους. Τρεις περίπατοι των 15 λεπτών μέσα στην ημέρα είναι εξίσου αποτελεσματικοί με έναν μεγάλο.

Εκμεταλλευτείτε τις ευκαιρίες. Παρκάρετε λίγο πιο μακριά, ανεβείτε από τις σκάλες, περπατήστε στο διάλειμμα.

Συνδυάστε συνήθειες. Περπατήστε μετά το μεσημεριανό ή όταν επιστρέψετε από τη δουλειά.

Κάντε το ευχάριστο. Μουσική, podcast ή ένας φίλος για παρέα μπορούν να κάνουν τη διαφορά.

Παρακολουθήστε την πρόοδό σας. Ένα smartwatch ή ένα απλό βηματόμετρο μπορεί να σας δώσει κίνητρο.

Περπατήστε με παρέα. Οι «συνάντησεις περπατήματος» δύσκολα αναβάλλονται!

Προσθέστε λίγο ρυθμό. Μερικά πιο γρήγορα διαστήματα 10-30 λεπτών την εβδομάδα ενισχύουν ακόμα περισσότερο τα οφέλη.

Το τελικό συμπέρασμα

Δεν χρειάζεται να φτάσετε μαγικά τα 10.000 βήματα για να δείτε αποτελέσματα. Ακόμα και η αύξηση των ημερήσιων βημάτων σας κατά λίγες χιλιάδες μπορεί να βελτιώσει την αρτηριακή σας πίεση, να μειώσει το στρες και να ενισχύσει τη συνολική καρδιαγγειακή υγεία σας.

Όπως λέει η επεμβατική καρδιολόγος Dr. Heather Shenkman, «σκεφτείτε τα 10.000 βήματα ως έναν καλό στόχο — αλλά όχι ως ένα όριο όλα ή τίποτα».

Το σημαντικότερο είναι να κινείστε καθημερινά. Το σώμα σας —και η καρδιά σας— θα σας ευγνωμονούν.