Χημική ουσία που συνδέεται με χαμηλό αριθμό σπερματοζωαρίων, παχυσαρκία και καρκίνο βρέθηκε σε πιπίλες, σύμφωνα με δοκιμές

Η χημική ουσία βρέθηκε σε βρεφικά προϊόντα που κατασκευάζονται από τρεις μεγάλες ευρωπαϊκές μάρκες.

Πιπίλες που κατασκευάζονται από την ολλανδική πολυεθνική Philips, την ελβετική εταιρεία ειδικών στην στοματική υγεία Curaprox και τη γαλλική μάρκα παιχνιδιών Sophie la Girafe βρέθηκαν να περιέχουν δισφαινόλη Α (BPA), σύμφωνα με εργαστηριακές δοκιμές της dTest, μιας τσεχικής οργάνωσης καταναλωτών. Η Philips δήλωσε ότι πραγματοποίησε επακόλουθες δοκιμές και δεν βρήκε BPA, ενώ η Sophie la Girafe δήλωσε ότι η ποσότητα που βρέθηκε ήταν ασήμαντη.

Και οι τρεις πιπίλες διατέθηκαν στο εμπόριο είτε ως «χωρίς BPA» είτε ως «φυσικό καουτσούκ».

Η BPA είναι μια συνθετική χημική ουσία που χρησιμοποιείται στην παραγωγή πλαστικών, αλλά έχει μια δομή παρόμοια με την γυναικεία ορμόνη, τα οιστρογόνα, την οποία μιμείται στο σώμα των ανθρώπων και άλλων ζώων.

Η Κλόε Τόπινγκ, ακτιβίστρια του Chem Trust, η οποία δεν συμμετείχε στην έρευνα, δήλωσε: «Οι επιπτώσεις της BPA στην υγεία είναι εκτεταμένες: καρκίνος του μαστού, καρκίνος του προστάτη, ενδομητρίωση, καρδιακές παθήσεις, παχυσαρκία, διαβήτης, αλλοιωμένο ανοσοποιητικό σύστημα, επιπτώσεις στην αναπαραγωγή, την ανάπτυξη του εγκεφάλου και τη συμπεριφορά, συμπεριλαμβανομένης της συμπεριφοράς στα παιδιά».

Τα παιδιά είναι ιδιαίτερα ευάλωτα «επειδή βρίσκονται ακόμη σε ανάπτυξη, τα όργανά τους είναι πολύ ευαίσθητα στις διαταραχές», δήλωσε η Τόπινγκ, με την έκθεση στη δισφαινόλη Α σε νεαρή ηλικία ή στη μήτρα να συνδέεται με μειωμένο αριθμό σπερματοζωαρίων και πρόωρη έναρξη της εφηβείας. «Και το θέμα με τις χημικές ουσίες που προκαλούν ενδοκρινικές διαταραχές, είναι ότι μπορούν να δράσουν σε πολύ, πολύ χαμηλές συγκεντρώσεις», είπε.

Οι ερευνητές αγόρασαν 19 πιπίλες για μωρά από καταστήματα στην Τσεχική Δημοκρατία, τη Σλοβενία ​​και την Ουγγαρία, και δύο από το Temu, που κατασκευάζεται από την Foshan City Saidah Baby Products. Για να μιμηθούν τις συνθήκες στο στόμα ενός βρέφους, τοποθέτησαν κάθε πιπίλα σε ένα τεχνητό διάλυμα σάλιου για 30 λεπτά στους 37°C (98,6°F). Το προκύπτον εκχύλισμα αναλύθηκε για να προσδιοριστεί η περιεκτικότητα σε δισφαινόλες.

Από τις τέσσερις πιπίλες στις οποίες ανιχνεύθηκε BPA, η υψηλότερη συγκέντρωση βρέθηκε στην πιπίλα Curaprox baby grow with love. Παρά το γεγονός ότι διατίθεται στην αγορά ως «χωρίς BPA», οι ερευνητές διαπίστωσαν συγκέντρωση BPA 19 μικρογραμμαρίων ανά κιλό (µg/kg) – παραβίαση του ορίου των 10µg για τη μετανάστευση BPA από τις πιπίλες των μωρών που έχει ορίσει η ΕΕ.

Η δεύτερη υψηλότερη συγκέντρωση βρέθηκε στην πιπίλα «από φυσικό καουτσούκ» της Sophie la Girafe. Εργαστηριακές δοκιμές έδειξαν συγκέντρωση BPA 3µg/kg στο προϊόν. Συγκέντρωση 2µg/kg βρέθηκε στην πιπίλα Philips Avent ultra air, η οποία διατίθεται επίσης στην αγορά ως «χωρίς BPA», και σε μία πιπίλα που προέρχεται από την Temu, κατασκευασμένη από την Foshan City Saidah.

Η Curaden, η οποία κατασκευάζει τη σειρά Curaprox, δήλωσε ότι το αποτέλεσμα για την πιπίλα baby grow with love «ήρθε ως έκπληξη». Η εταιρεία διεξήγαγε τις δικές της δοκιμές που επιβεβαίωσαν το εύρημα. «Από υπερβολική προσοχή και σύμφωνα με τη δέσμευσή μας για ποιότητα, η Curaden αποφάσισε αμέσως να αποσύρει προληπτικά τις πιπίλες [από τις επηρεαζόμενες παρτίδες] από την αγορά και να προσφέρει επιστροφές χρημάτων σε όλους τους επηρεαζόμενους πελάτες», δήλωσε ο εκπρόσωπος.

Η Vulli, η εταιρεία κατασκευής της Sophie la Girafe, αντέδρασε. «Δεν έχουμε πιπίλες στον κατάλογό μας εδώ και αρκετό καιρό», δήλωσε εκπρόσωπος της εταιρείας κατασκευής παιχνιδιών. Υπάρχουν ακόμη φωτογραφίες στον ιστότοπό της με μωρά που χρησιμοποιούν την πιπίλα, αλλά δεν διατίθεται πλέον προς πώληση. «Σε κάθε περίπτωση, όλα τα προϊόντα μας υπόκεινται σε αποκλειστικό έλεγχο [BPA] πριν από την κυκλοφορία τους στην αγορά, ο οποίος διεξάγεται από διαπιστευμένο εργαστήριο [SGS]», δήλωσε ο εκπρόσωπος.

«Υπενθυμίζεται ότι το κανονιστικό όριο για τη μετανάστευση [BPA] έχει οριστεί στα 0,04 mg/kg και το όριο ανίχνευσης του εργαστηρίου είναι 0,01 mg/kg. Η τιμή που αναφέρεται στο άρθρο (3µg/kg ή 0,003 mg/kg) είναι πολύ κάτω από αυτό το όριο ανίχνευσης και επομένως ασήμαντη», δήλωσε ο εκπρόσωπος της Vulli.

Πηγή Guardian