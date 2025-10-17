Οι άνθρωποι με mpox, που προηγουμένως ονομαζόταν ευλογιά των πιθήκων, συχνά εμφανίζουν εξάνθημα στα χέρια, τα πόδια, το στήθος ή κοντά στα γεννητικά όργανα. Αν και οι περισσότεροι αναρρώνουν μέσα σε δύο έως τέσσερις εβδομάδες χωρίς ειδική θεραπεία, δεν αποκλείεται σοβαρή νόσος ή ακόμη και θάνατος.

Το πρώτο κρούσμα στις ΗΠΑ μιας πιο σοβαρής μορφής του ιού mpox, χωρίς πρόσφατο ιστορικό ταξιδιού, εντοπίστηκε στην Καλιφόρνια, προκαλώντας συναγερμό στις υγειονομικές αρχές.

Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση, η διάγνωση επιβεβαιώθηκε σε κάτοικο του Long Beach, που μάλιστα χρειάστηκε νοσηλεία. Δεν δόθηκαν άλλες πληροφορίες για τον ασθενή - όπως όνομα, ηλικία ή φύλο - ωστόσο έγινε γνωστό πως πλέον αναρρώνει στο σπίτι του.

Παρότι πρόκειται για την έβδομη επιβεβαιωμένη περίπτωση της πιο σοβαρής μορφής του ιού στις ΗΠΑ φέτος, είναι η πρώτη χωρίς γνωστό ταξιδιωτικό ιστορικό.

Οι αξιωματούχοι αναφέρουν ότι ο κίνδυνος για το ευρύ κοινό είναι χαμηλός και το υγειονομικό τμήμα διεξάγει έρευνα προκειμένου να εντοπιστούν οι πιθανές πηγές έκθεσης του ασθενούς.

Σημειώνεται πως υπάρχουν δύο τύποι του ιού που προκαλούν mpox: clade I και clade II, που σημαίνει ότι προέρχονται από κοινό πρόγονο. Ο clade I έχει ιστορικά συνδεθεί με σοβαρή νόσο και θάνατο και ενδημεί σε περιοχές της κεντρικής και δυτικής Αφρικής, σύμφωνα με τα CDC. Ο clade II προκάλεσε την μεγάλη επιδημία που κορυφώθηκε το καλοκαίρι του 2022, με πάνω από 100.000 κρούσματα σε 122 χώρες, συμπεριλαμβανομένων πάνω από 30.000 στις ΗΠΑ.

Η λιγότερο σοβαρή μορφή του ιού στις ΗΠΑ συνεχίζει να κυκλοφορεί σε χαμηλά επίπεδα και παραμένει σχετικά σταθερή.

Σε μέρη της Αφρικής υπάρχει διαρκής μετάδοση από άνθρωπο σε άνθρωπο της πιο σοβαρής μορφής του mpox. Οι έξι προηγούμενες επιβεβαιωμένες περιπτώσεις στις ΗΠΑ αφορούσαν άτομα που είχαν πρόσφατα ταξιδέψει σε περιοχές της κεντρικής και ανατολικής Αφρικής, σύμφωνα με τα CDC.

Τον Νοέμβριο του 2024, η Καλιφόρνια ανέφερε την πρώτη εγχώρια περίπτωση της πιο σοβαρής μορφής σε ταξιδιώτη από την Αφρική με ήπια συμπτώματα.