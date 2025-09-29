Η υπερβολική λήψη μαγνησίου μπορεί να κρύβει κινδύνους.

Το μαγνήσιο είναι ένα από τα πιο σημαντικά μέταλλα για τη σωστή λειτουργία του οργανισμού. Συμβάλλει στη ρύθμιση της μυϊκής και νευρικής λειτουργίας, στη διατήρηση υγιών οστών και δοντιών, αλλά και στη μετατροπή της τροφής σε ενέργεια.

Αν και βρίσκεται φυσικά σε πολλά τρόφιμα, αρκετοί άνθρωποι στρέφονται στα συμπληρώματα για να καλύψουν πιθανές διατροφικές ελλείψεις.

Ωστόσο, όπως συμβαίνει με κάθε συμπλήρωμα, η υπερβολική λήψη μπορεί να κρύβει κινδύνους.

Ποια είναι η ασφαλής δόση;

Σύμφωνα με την Katy Dubinsky, Pharm.D., το ανώτατο ασφαλές όριο για τα συμπληρώματα μαγνησίου είναι τα 350 mg την ημέρα, εκτός εάν ο γιατρός σας συστήσει διαφορετικά.

Η Συνιστώμενη Ημερήσια Πρόσληψη (ΣΗΠ) για το μαγνήσιο από όλες τις πηγές (τροφή και συμπληρώματα) είναι:

19–30 ετών: 400 mg (άνδρες), 310 mg (γυναίκες)

31+ ετών: 420 mg (άνδρες), 320 mg (γυναίκες)

Αξίζει να σημειωθεί ότι η ΣΗΠ περιλαμβάνει και το μαγνήσιο από τροφές όπως αμύγδαλα, σπανάκι, φασόλια, τόφου και δημητριακά ολικής αλέσεως.

Πιθανές παρενέργειες από υπερβολική πρόσληψη

Η λήψη υπερβολικής ποσότητας μαγνησίου μπορεί να οδηγήσει σε ανεπιθύμητες ενέργειες όπως:

Διάρροια και κράμπες στο στομάχι

Ναυτία και έμετος

Χαμηλή αρτηριακή πίεση

Μυϊκή αδυναμία και λήθαργος

Ακανόνιστος καρδιακός παλμός

Έξαψη προσώπου

Κατακράτηση ούρων

Σε σπάνιες περιπτώσεις, καρδιακή ανακοπή

Τα συμπτώματα αυτά εμφανίζονται συχνότερα σε άτομα με μειωμένη νεφρική λειτουργία, καθώς τα νεφρά δεν μπορούν να αποβάλουν το πλεονάζον μαγνήσιο.

Αλληλεπιδράσεις με φάρμακα

Τα συμπληρώματα μαγνησίου δεν είναι πάντα συμβατά με όλα τα φάρμακα. Ενδέχεται να αλληλεπιδράσουν με:

Διφωσφονικά για την οστεοπόρωση (μειώνεται η απορρόφηση μαγνησίου)

Ορισμένα αντιβιοτικά, που πρέπει να λαμβάνονται σε διαφορετικές ώρες από το συμπλήρωμα

Διουρητικά, τα οποία αυξάνουν την αποβολή μαγνησίου από τα ούρα

Τι να προσέξετε σε ένα συμπλήρωμα μαγνησίου

Εάν ο γιατρός σας συστήσει τη λήψη συμπληρώματος:

Επιλέξτε προϊόντα υψηλής ποιότητας, πιστοποιημένα για καθαρότητα και αποτελεσματικότητα.

Προτιμήστε μορφές με υψηλή βιοδιαθεσιμότητα, όπως το κιτρικό μαγνήσιο.

Μην υπερβαίνετε τα 350 mg ημερησίως από συμπληρώματα χωρίς ιατρική καθοδήγηση.

Συμβουλευτείτε τον γιατρό σας για πιθανές αλληλεπιδράσεις με άλλα φάρμακα.

Τρόφιμα πλούσια σε μαγνήσιο είναι τα φυλλώδη λαχανικά, οι ξηροί καρποί, οι σπόροι, τα όσπρια, τα γαλακτοκομικά και τα προϊόντα ολικής άλεσης.