Οι χώρες με χαμηλότερο εισόδημα αναμένεται να πληγούν περισσότερο από την αναμενόμενη αύξηση των θανάτων από καρκίνο.

Ο αριθμός των θανάτων από καρκίνο παγκοσμίως αναμένεται να αυξηθεί κατά σχεδόν 75% τα επόμενα 25 χρόνια - παρά την πρόοδο της επιστήμης και τις προσπάθειες περιορισμού των παραγόντων κινδύνου, σύμφωνα με νέα μελέτη.

Σύμφωνα με τη μελέτη, περίπου 18,6 εκατομμύρια άνθρωποι αναμένεται να πεθάνουν από καρκίνο έως το 2050. Τα νέα κρούσματα καρκίνου εκτιμάται ότι θα αυξηθούν κατά 60% σε αυτό το διάστημα, φτάνοντας τα 30,5 εκατομμύρια, σύμφωνα με μελέτη που δημοσιεύθηκε στο ιατρικό περιοδικό Lancet.

Πάνω από το 40% των θανάτων από καρκίνο συνδέονται με 44 «τροποποιήσιμους» παράγοντες κινδύνου, όπως το κάπνισμα, η ανθυγιεινή διατροφή και το υψηλό σάκχαρο στο αίμα, σύμφωνα με την ανάλυση.

Οι τροποποιήσιμοι παράγοντες κινδύνου έπαιξαν ρόλο στο 46% των θανάτων από καρκίνο στους άνδρες το 2023, κυρίως λόγω του καπνίσματος, της διατροφής, του αλκοόλ και της ατμοσφαιρικής ρύπανσης. Μεταξύ των γυναικών - το 36% των θανάτων από καρκίνο συνδέεται με τροποποιήσιμους κινδύνους - οι βασικοί παράγοντες ήταν το κάπνισμα, το σεξ χωρίς προφυλάξεις, η διατροφή, η παχυσαρκία και το υψηλό σάκχαρο στο αίμα.

«Υπάρχουν τεράστιες ευκαιρίες για τις χώρες να στοχεύσουν σε αυτούς τους παράγοντες κινδύνου, ενδεχομένως αποτρέποντας κρούσματα καρκίνου και σώζοντας ζωές», δήλωσε ο Δρ Theo Vos, ένας από τους συγγραφείς της μελέτης και ερευνητής στο Ινστιτούτο Μετρήσεων και Αξιολόγησης Υγείας (IHME) με έδρα τις ΗΠΑ.

Η έκθεση κάλυψε 47 τύπους καρκίνου σε 204 χώρες και περιοχές, παρακολουθώντας κρούσματα και θανάτους από το 1990 έως το 2023.

Το 2023, υπήρξαν 18,5 εκατομμύρια νέα κρούσματα καρκίνου και 10,4 εκατομμύρια θάνατοι παγκοσμίως - σημαντικές αυξήσεις από το 1990.

Ο καρκίνος αναμένεται να «χτυπήσει» περισσότερο ανθρώπους που ζουν σε χώρες με χαμηλότερο εισόδημα: Θα αντιπροσωπεύουν περισσότερα από τα μισά νέα κρούσματα καρκίνου και τα δύο τρίτα των θανάτων από τώρα έως το 2050, σύμφωνα με την ανάλυση.

Οι ερευνητές ζήτησαν βελτιωμένη πρόσβαση σε ταχύτερες, ακριβέστερες διαγνώσεις καρκίνου, ποιοτική θεραπεία και υποστηρικτική φροντίδα, ιδίως στις χώρες με χαμηλότερο εισόδημα.

