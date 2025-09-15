Υπάρχει σχεδόν σε όλα όσα τρώτε - δείτε πώς το αλάτι επηρεάζει την αρτηριακή σας πίεση.

Το αλάτι είναι βασικό στοιχείο της μαγειρικής, αλλά συχνά κατηγορείται για τις αρνητικές του επιπτώσεις στην καρδιά. Είναι αλήθεια ότι η υπερβολική κατανάλωση αυξάνει την αρτηριακή πίεση. Ωστόσο, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι το νάτριο —κύριο συστατικό του αλατιού— είναι απαραίτητο για τον οργανισμό. Συμβάλλει στη ρύθμιση των υγρών, στη μετάδοση νευρικών σημάτων και στη λειτουργία των μυών, συμπεριλαμβανομένης της καρδιάς.

Στη διατροφή μας, το αλάτι δίνει γεύση και λειτουργεί ως συντηρητικό, γι’ αυτό βρίσκεται σε μεγάλες ποσότητες σε επεξεργασμένα τρόφιμα και έτοιμα γεύματα. Το πρόβλημα είναι ότι οι περισσότεροι καταναλώνουμε σχεδόν μιάμιση φορά πάνω από το ημερήσιο όριο, επιβαρύνοντας την καρδιά μας.

Γιατί το αλάτι ανεβάζει την πίεση;

Όταν καταναλώνουμε πολύ αλάτι, το σώμα συγκρατεί υγρά, αυξάνοντας τον όγκο του αίματος και κατά συνέπεια την πίεση στα αγγεία — όπως ένα λάστιχο κήπου που φουσκώνει υπερβολικά. Αυτό καταπονεί την καρδιά και αυξάνει τον κίνδυνο υπέρτασης, εμφράγματος, εγκεφαλικού και νεφρικών προβλημάτων. Αντίθετα, η υπερβολικά χαμηλή πρόσληψη αλατιού μπορεί να οδηγήσει σε υπόταση, ζάλη ή ακόμη και λιποθυμικά επεισόδια, αλλά είναι πολύ πιο σπάνια.

Πόσο αλάτι χρειάζεται;

Οι οδηγίες διατροφής συνιστούν έως 2.300 mg νατρίου ημερησίως (περίπου 1 κουταλάκι αλάτι), ενώ ο μέσος Αμερικανός φτάνει τα 3.300 mg. Για όσους έχουν υπέρταση, διαβήτη ή νεφρική νόσο, το όριο πέφτει στα 1.500 mg.

Πρακτικές συμβουλές για μείωση του αλατιού:

Μαγειρεύετε περισσότερο στο σπίτι ώστε να ελέγχετε την ποσότητα.

Προσέχετε τις κρυφές πηγές νατρίου σε ψωμιά, σάλτσες, αλλαντικά και κονσερβοποιημένα τρόφιμα.

Διαβάζετε τις ετικέτες και προσέχετε τις μερίδες.

Χρησιμοποιείτε βότανα και μπαχαρικά αντί για αλάτι για να δώσετε γεύση.

Προτιμάτε κονσερβοποιημένα προϊόντα χωρίς αλάτι ή ξεπλύνετέ τα για να μειώσετε το νάτριο.

Καταναλώστε τροφές πλούσιες σε κάλιο (π.χ. μπανάνες, πορτοκάλια, φυλλώδη λαχανικά), που βοηθούν στην εξισορρόπηση του νατρίου.

Μείνετε ενυδατωμένοι και ασκηθείτε τακτικά — η εφίδρωση απομακρύνει νάτριο και η άσκηση προστατεύει την καρδιά.