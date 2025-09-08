Games
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Υγεία

34ο διεθνές συνέδριο της European Association for Endoscopic Surgery

34ο διεθνές συνέδριο της European Association for Endoscopic Surgery
Ένα κορυφαίο επιστημονικό γεγονός έρχεται το 2026 στην Αθήνα

Η ενδοσκοπική και ελάχιστα επεμβατική χειρουργική έχει αλλάξει τα δεδομένα στην ιατρική πρακτική τις τελευταίες δεκαετίες, σηματοδοτώντας μια στροφή από τις κλασικές ανοιχτές επεμβάσεις σε νεότερες τεχνικές, που απαιτούν ελάχιστη διαταραχή των ιστών και προσφέρουν στους ασθενείς σημαντικά πλεονεκτήματα, όπως ταχύτερη ανάρρωση, μικρότερη νοσηλεία και λιγότερο μετεγχειρητικό πόνο.

Στο πλαίσιο αυτών των εξελίξεων, ο δρ Φώτης Αρχοντοβασίλης, Χειρουργός Διευθυντής του Κέντρου Αριστείας Χειρουργικής Κηλών του κοιλιακού τοιχώματος και της ΣΤ΄ Χειρουργικής Κλινικής του Metropolitan General, δέχτηκε τιμητική πρόσκληση συμμετοχής στο 33ο Διεθνές Συνέδριο της European Association for Endoscopic Surgery (EAES), -ένα κορυφαίο επιστημονικό γεγονός διεθνώς, το οποίο πραγματοποιήθηκε τον περασμένο Ιούνιο στο Βελιγράδι-, όπου και παρουσιάζονται κάθε χρόνο οι πιο πρόσφατες εξελίξεις σε τεχνολογίες, τεχνικές και εκπαιδευτικά πρότυπα στην ενδοσκοπική, λαπαροσκοπική και ρομποτική χειρουργική.

Ο δρ Αρχοντοβασίλης προσκλήθηκε ως Ομιλητής και Πρόεδρος επιστημονικής συνεδρίας με θέμα τις κήλες του κοιλιακού τοιχώματος, τομέα στον οποίο διαθέτει πιστοποίησης αριστείας “Master Surgeon of Excellence”, αποτελώντας έναν από τους ελάχιστους Έλληνες χειρουργούς που λαμβάνουν αντίστοιχη πρόσκληση σε ετήσια βάση.

Στο πλαίσιο της συμμετοχής του, ο δρ Αρχοντοβασίλης ανακοίνωσε τη διεξαγωγή του επόμενου 34ου Συνεδρίου EAES τον Ιούνιο του 2026 στην Αθήνα, στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. Τη διοργάνωση θα αναλάβει η Ελληνική Εταιρεία Ενδοσκοπικής Χειρουργικής (ΕΕΕΧ - Hellenic Association for Endoscopic Surgery, HAES), της οποίας ο δρ Αρχοντοβασίλης τελεί χρέη Α΄ Αντιπροέδρου, ενώ από τον Ιανουάριο του 2026 αναλαμβάνει τη θέση του Προέδρου.

Σε δήλωσή του, ο δρ Αρχοντοβασίλης ανέφερε: «Η διεξαγωγή του 34ου Συνεδρίου EAES στην Ελλάδα υπό την αιγίδα της Ελληνικής Εταιρείας Ενδοσκοπικής Χειρουργικής, αποτελεί εξαιρετική τιμή για εμένα προσωπικά, την ΕΕΕΧ, αλλά και τη χώρα μας γενικότερα, αφού πρόκειται για ένα σημείο συνάντησης κορυφαίων επιστημόνων και εκπροσώπων διεθνών χειρουργικών κέντρων που συγκεντρώνει κάθε χρόνο περισσότερους από 2.500 χειρουργούς. Είναι τεράστια ευθύνη αλλά και απεριόριστη χαρά για έμενα να προεδρεύσω σε ένα συνέδριο που αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους θεσμούς στον χώρο της ελάχιστα επεμβατικής χειρουργικής στην Ευρώπη και διεθνώς. Η διοργάνωσή του στην Αθήνα το 2026 σηματοδοτεί όχι μόνο την αναγνώριση της ελληνικής επιστημονικής κοινότητας, αλλά και την ανάδειξη της χώρας μας ως κόμβου εξέλιξης στη σύγχρονη χειρουργική πρακτική».

Δες όλες τις ειδήσεις και τα νέα τη στιγμή που συμβαίνουν

# TAGS

Γιατί οι αρθρώσεις σου «διαμαρτύρονται» όταν αλλάζει ο καιρός;

Γιατί οι αρθρώσεις σου «διαμαρτύρονται» όταν αλλάζει ο καιρός;

Ανακάλυψε την πραγματική αξία του ακινήτου σου με τη HOMLI

Ανακάλυψε την πραγματική αξία του ακινήτου σου με τη HOMLI

Public: «Όλα για το σχολείο σε ένα μέρος – ποικιλία, ευκολία και ευελιξία»

Public: «Όλα για το σχολείο σε ένα μέρος – ποικιλία, ευκολία και ευελιξία»

Θέλεις σπιτικό φαγητό κάθε μέρα χωρίς να σπαταλάς ώρες στην κουζίνα; Σου έχω τη λύση!

Θέλεις σπιτικό φαγητό κάθε μέρα χωρίς να σπαταλάς ώρες στην κουζίνα; Σου έχω τη λύση!

Πέντε «αθώες» τροφές χωρίς ζάχαρη που καταστρέφουν τα δόντια μας - Οδοντίατροι προειδοποιούν

Πέντε «αθώες» τροφές χωρίς ζάχαρη που καταστρέφουν τα δόντια μας - Οδοντίατροι προειδοποιούν

ΕΦΚΑ: Καθυστερήσεις στην καταβολή αναδρομικών - Τι πρέπει να κάνουν οι συνταξιούχοι

ΕΦΚΑ: Καθυστερήσεις στην καταβολή αναδρομικών - Τι πρέπει να κάνουν οι συνταξιούχοι

Προσωπική διαφορά: 200.000 οι ωφελούμενοι και όχι 671.000 - Έντονη διαμαρτυρία των συνταξιούχων

Προσωπική διαφορά: 200.000 οι ωφελούμενοι και όχι 671.000 - Έντονη διαμαρτυρία των συνταξιούχων

Τι αλλάζει στις φοροαπαλλαγές για τα κενά ακίνητα

Τι αλλάζει στις φοροαπαλλαγές για τα κενά ακίνητα

Φοροελαφρύνσεις ΔΕΘ: Καλύπτουν λιγότερο από το 10% του ετήσιου κόστους ανατροφής ενός παιδιού

Φοροελαφρύνσεις ΔΕΘ: Καλύπτουν λιγότερο από το 10% του ετήσιου κόστους ανατροφής ενός παιδιού

Μισθοί - Σχέσεις Εργασίας: Τα «ρεκόρ δεκαετιών» στην εργασία και η εφιαλτική πραγματικότητα για τους εργαζόμενους

Μισθοί - Σχέσεις Εργασίας: Τα «ρεκόρ δεκαετιών» στην εργασία και η εφιαλτική πραγματικότητα για τους εργαζόμενους

Νέα λάθος μετάγγιση αίματος σε μεγάλη ιδιωτική κλινική

Νέα λάθος μετάγγιση αίματος σε μεγάλη ιδιωτική κλινική

ΕΟΦ: Νέες οδηγίες για όσους παίρνουν κλοζαπίνη – Αναθεωρημένες συστάσεις

ΕΟΦ: Νέες οδηγίες για όσους παίρνουν κλοζαπίνη – Αναθεωρημένες συστάσεις

Ρόφημα κακάο: Τα 10 μεγάλα οφέλη του για την υγεία

Ρόφημα κακάο: Τα 10 μεγάλα οφέλη του για την υγεία

Πέθανε 44χρονος στην Κρήτη - Πνίγηκε καθώς έτρωγε

Πέθανε 44χρονος στην Κρήτη - Πνίγηκε καθώς έτρωγε

Διπλό μήνυμα Μητσοτάκη: Προειδοποίηση για την αγορά ρεύματος – Στήριξη στην πράσινη ενέργεια

Διπλό μήνυμα Μητσοτάκη: Προειδοποίηση για την αγορά ρεύματος – Στήριξη στην πράσινη ενέργεια

Το μπαλάκι στην Κύπρο για τον GSI – Στο προσκήνιο οι άλλες διασυνδέσεις

Το μπαλάκι στην Κύπρο για τον GSI – Στο προσκήνιο οι άλλες διασυνδέσεις

Σε τεντωμένο σκοινί το καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου: Ξεκάθαρη θέση ζητά η Αθήνα

Σε τεντωμένο σκοινί το καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου: Ξεκάθαρη θέση ζητά η Αθήνα

Στην Αγορά Εξισορρόπησης οι Σταθμοί Αποθήκευσης – Η πρόταση ΑΔΜΗΕ σε διαβούλευση

Στην Αγορά Εξισορρόπησης οι Σταθμοί Αποθήκευσης – Η πρόταση ΑΔΜΗΕ σε διαβούλευση

Λογαριασμοί ρεύματος: Γιατί οι προμηθευτές δεν θέλουν το νέο κόκκινο τιμολόγιο

Λογαριασμοί ρεύματος: Γιατί οι προμηθευτές δεν θέλουν το νέο κόκκινο τιμολόγιο

Καθηλωμένη η αγορά ηλιακών – Απολύσεις προ των πυλών λόγω των καθυστερήσεων στο «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσίφωνα»

Καθηλωμένη η αγορά ηλιακών – Απολύσεις προ των πυλών λόγω των καθυστερήσεων στο «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσίφωνα»

Σχετικά Άρθρα

Βοτουλινική τοξίνη: Συμβουλές μετά τη θεραπεία για βέλτιστο αποτέλεσμα

Βοτουλινική τοξίνη: Συμβουλές μετά τη θεραπεία για βέλτιστο αποτέλεσμα

Υγεία
Πώς οι ορμόνες ρυθμίζουν το σωματικό βάρος και την όρεξη;

Πώς οι ορμόνες ρυθμίζουν το σωματικό βάρος και την όρεξη;

Υγεία
Είναι το πρωινό το πιο σημαντικό γεύμα της ημέρας;

Είναι το πρωινό το πιο σημαντικό γεύμα της ημέρας;

Υγεία
Μικροδισκεκτομή: Η λύση στον πόνο από δισκοκήλη

Μικροδισκεκτομή: Η λύση στον πόνο από δισκοκήλη

Υγεία

NETWORK

Άνοια: Τα παιχνίδια που βοηθούν στη διατήρηση της μνήμης

Άνοια: Τα παιχνίδια που βοηθούν στη διατήρηση της μνήμης

healthstat.gr
Η ΗΠΕΙΡΟΣ ΑΕΒΕ λαμβάνει για 2η χρονιά την Πιστοποίηση Βιωσιμότητας ECOVADIS

Η ΗΠΕΙΡΟΣ ΑΕΒΕ λαμβάνει για 2η χρονιά την Πιστοποίηση Βιωσιμότητας ECOVADIS

ienergeia.gr
Θεσσαλονίκη: Εθελοντική αιμοδοσία την Τετάρτη, 10 Σεπτεμβρίου

Θεσσαλονίκη: Εθελοντική αιμοδοσία την Τετάρτη, 10 Σεπτεμβρίου

healthstat.gr
Η ΕΤΕπ χρηματοδοτεί έως €17,5 εκατ. για την ανάπτυξη δικτύου φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων σε Ελλάδα και Κύπρο

Η ΕΤΕπ χρηματοδοτεί έως €17,5 εκατ. για την ανάπτυξη δικτύου φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων σε Ελλάδα και Κύπρο

ienergeia.gr
Ρωσική επίθεση σε μονάδα παραγωγής ενέργειας στην περιφέρεια του Κιέβου

Ρωσική επίθεση σε μονάδα παραγωγής ενέργειας στην περιφέρεια του Κιέβου

ienergeia.gr
Verimpact: Διαδικτυακό εργαστήριο NEUROCLIMA Forum & Digital Tool Showcase

Verimpact: Διαδικτυακό εργαστήριο NEUROCLIMA Forum & Digital Tool Showcase

ienergeia.gr
ΕΥΡΩΚΛΙΝΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ: Η ανακοίνωση για τη λάθος μετάγγιση αίματος σε ασθενή

ΕΥΡΩΚΛΙΝΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ: Η ανακοίνωση για τη λάθος μετάγγιση αίματος σε ασθενή

healthstat.gr
FDA: Το νέο μέτρο κατά των «μαϊμού» Ozempic που κυκλοφορούν στην αγορά

FDA: Το νέο μέτρο κατά των «μαϊμού» Ozempic που κυκλοφορούν στην αγορά

healthstat.gr