Μικροδισκεκτομή: Η λύση στον πόνο από δισκοκήλη

Η μικροδισκεκτομή (οσφυϊκή μικροδισκεκτομή) είναι μια ελάχιστα επεμβατική τεχνική, που πραγματοποιείται όταν δεν έχουν επιτυχία οι συντηρητικές θεραπείες σε περιπτώσεις κήλης μεσοσπονδυλίου οσφυϊκού δίσκου (δισκοκήλης).

«Η μικροδισκεκτομή εφαρμόζεται για να προσφέρει σημαντική ανακούφιση από τον πόνο και τα νευρολογικά συμπτώματα που προκαλούνται από τη δισκοκήλη», αναφέρει ο κ. Πέτρος Σταύρος Ορθοπαιδικός Χειρουργός, Διευθυντής της Κλινικής Σπονδυλικής Στήλης και Μεγάλων Αρθρώσεων, Metropolitan General και συνεχίζει εξηγώντας την επέμβαση και τα πλεονεκτήματά της:

Πώς γίνεται η επέμβαση;

Ο ειδικός χειρουργός σπονδυλικής στήλης, μέσω μίας τομής λίγων χιλιοστών, χρησιμοποιεί ηλεκτρονικό χειρουργικό μικροσκόπιο και αφαιρεί το τμήμα του μεσοσπονδύλιου δίσκου που πιέζει τα νεύρα, ώστε να αποσυμπιεστούν και να σταματήσει ο πόνος στο πόδι.

Η μικροδισκεκτομή γίνεται με γενική αναισθησία. Ο ασθενής συνήθως μένει το πρώτο βράδυ στο νοσοκομείο, αλλά εάν το επιθυμεί μπορεί να επιστρέψει στο σπίτι του την ίδια μέρα της επέμβασης.

Ανάρρωση και αποκατάσταση

Η επέμβαση διαρκεί συνήθως 1 έως 2 ώρες. Η ελάχιστα επεμβατική τεχνική της μικροδισκεκτομής απαλλάσσει τον ασθενή από τον πόνο και δεν απαιτεί παραμονή στο κρεβάτι. Η ανάρρωση είναι ταχύτατη και η βελτίωση της ποιότητας ζωής του ασθενούς είναι εντυπωσιακή.

Τις πρώτες μέρες μετά τη μικροδισκεκτομή ο ασθενής πρέπει να αποφύγει: να σηκώσει βάρη, το βαθύ σκύψιμο και την οδήγηση. Ανάλογα με το είδος της δουλειάς που κάνει, θα χρειαστεί να απέχει από 2 έως 4 εβδομάδες.

Πλεονεκτήματα της μικροδισκεκτομής

Ανάμεσα στα πλεονεκτήματα της επέμβασης περιλαμβάνονται:

Ελάχιστη τομή και μικρότερη απώλεια αίματος

Μικρότερη παραμονή στο νοσοκομείο

Ταχύτερη ανάρρωση

Μείωση του μετεγχειρητικού πόνου

Υψηλά ποσοστά επιτυχίας (πάνω από 90% των ασθενών ανακουφίζονται από τον πόνο)

«Πρόκειται, για μια ασφαλή και αποτελεσματική λύση για τους ασθενείς που υποφέρουν από σοβαρά συμπτώματα κήλης δίσκου και δεν ανταποκρίνονται στις συντηρητικές θεραπείες. Στις μέρες μας οι εξελίξεις στις χειρουργικές τεχνικές έχουν μετατρέψει την επέμβαση σε μια γρήγορη διαδικασία, με άμεσο όφελος για τον ασθενή και μικρότερη περίοδο αποθεραπείας», καταλήγει ο κ. Σταύρος.