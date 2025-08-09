Αυτό το λάδι μπορεί να βοηθήσει στη μείωση της χοληστερόλης

Τι δείχνει νέα μελέτη. Η υψηλή χοληστερόλη αποτελεί παράγοντα κινδύνου για καρδιακές παθήσεις.

Πολλές μελέτες έχουν δείξει ότι το λάδι μπορεί να βοηθήσει στο να έχουμε ένα καρδιαγγειακό σύστημα.

Αυτό οφείλεται εν μέρει στα μονοακόρεστα λιπαρά του ελαιόλαδου που είναι υγιή για την καρδιά. Υπάρχει όμως ένα άλλο συστατικό του ελαιολάδου που μπορεί επίσης να παίζει ρόλο: οι πολυφαινόλες.

Επιστήμονες στην Ελλάδα ήθελαν να εξετάσουν πιο προσεκτικά τις πολυφαινόλες στο εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο (EVOO), συγκρίνοντας τα οφέλη δύο EVOO με διαφορετικά επίπεδα πολυφαινολών. Τα αποτελέσματά τους δημοσιεύθηκαν στο Nutrients.

Οι ερευνητές έφτιαξαν δύο ομάδες ατόμων: η μία ομάδα είχε υπερλιπιδαιμία (υψηλά λιπίδια στο αίμα, συμπεριλαμβανομένης της LDL χοληστερόλης) και η άλλη ήταν μια «υγιής» ομάδα χωρίς υπερλιπιδαιμία. Η ομάδα υπερλιπιδαιμίας είχε 24 άνδρες και 26 γυναίκες με μέση ηλικία 52 έτη. Η υγιής ομάδα είχε 8 άνδρες και 12 γυναίκες με μέση ηλικία 49 έτη.

Οι ερευνητές χώρισαν την ομάδα υπερλιπιδαιμίας στη μέση, με τους μισούς να καταναλώνουν ένα εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο με υψηλή φαινολική περιεκτικότητα και τους υπόλοιπους να χρησιμοποιούν ένα εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο με χαμηλότερη φαινολική περιεκτικότητα.

Ωστόσο, η ομάδα που έλαβε το εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο με χαμηλότερη φαινολική περιεκτικότητα έλαβε υψηλότερη δόση, έτσι ώστε η συνολική ημερήσια φαινολική περιεκτικότητα κάθε ομάδας από το εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο να είναι ίση.

Η υγιής ομάδα αποτελούνταν από 20 άτομα που ήταν ταιριαστά ως προς το φύλο με τους συμμετέχοντες στις άλλες δύο ομάδες. Αυτή η ομάδα έλαβε επίσης είτε τα υψηλά είτε τα χαμηλά φαινολικά έξτρα παρθένα έλαια στις ίδιες δοσολογίες με τους συμμετέχοντες με υπερλιπιδαιμία.

Ο λόγος για αυτήν την «υγιή» ομάδα ήταν για να διαπιστωθεί εάν υπήρχαν διαφορές στα λιπίδια του αίματός τους στο τέλος της περιόδου μελέτης, η οποία διήρκεσε τέσσερις εβδομάδες, και να συγκριθούν οι αλλαγές στις αιματολογικές εξετάσεις της υγιούς ομάδας με τις αλλαγές των ομάδων με υπερλιπιδαιμία, συμπεριλαμβανομένων των διαφορών μεταξύ των φύλων.

Σε όλους τους συμμετέχοντες δόθηκε η οδηγία να λαμβάνουν το ελαιόλαδο με άδειο στομάχι για ταχύτερη απορρόφηση των πολυφαινολών και να συνεχίσουν την κανονική διατροφή και δραστηριότητές τους. Τους ζητήθηκε επίσης να μην προσθέσουν συμπληρώματα ή τροφές με υψηλή περιεκτικότητα σε πολυφαινόλες που δεν ήταν ήδη μέρος της κανονικής τους ρουτίνας.

Τι έδειξε αυτή η μελέτη

Στο τέλος των τεσσάρων εβδομάδων, 22 συμμετέχοντες στην ομάδα με τις χαμηλότερες φαινόλες και 28 στην ομάδα με τις υψηλότερες φαινόλες είχαν φτάσει στο τέλος της περιόδου μελέτης με ποσοστό συμμόρφωσης 100%. Οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι η ομάδα με υπερλιπιδαιμία είχε μεγαλύτερες βελτιώσεις στα λιπίδια του αίματος σε σύγκριση με την υγιή ομάδα.

Συγκεκριμένα, διαπίστωσαν ότι η HDL χοληστερόλη- η οποία είναι ο ευεργετικός τύπος χοληστερόλης- αυξήθηκε και η λιποπρωτεΐνη (α), που ονομάζεται επίσης Lp(a) και είναι παρόμοια με την LDL χοληστερόλη, μειώθηκε ελαφρώς στην ομάδα με υπερλιπιδαιμία, αλλά όχι στην υγιή ομάδα.

Παρόλο που και οι δύο ομάδες είχαν ίση ημερήσια περιεκτικότητα σε φαινόλες από το ελαιόλαδο, η ομάδα που κατανάλωσε το έξτρα παρθένο ελαιόλαδο με υψηλότερες φαινόλες έδειξε σημαντικές βελτιώσεις στη συνολική χοληστερόλη του αίματος σε σύγκριση με την ομάδα που κατανάλωσε το έξτρα παρθένο ελαιόλαδο με χαμηλότερες φαινόλες σε υψηλότερες δόσεις.

Αυτή η μελέτη έχει αρκετούς περιορισμούς, όπως το μικρό μέγεθος του δείγματος και τη σύντομη διάρκεια της μελέτης. Οι συμμετέχοντες προέρχονταν επίσης, από την Ελλάδα που καλλιεργεί το συγκεκριμένο είδος ελιάς που χρησιμοποιήθηκε για την παρασκευή αυτών των εξαιρετικά παρθένων ελαιολάδων, επομένως είναι άγνωστο εάν αυτά τα αποτελέσματα μπορούν να γενικευτούν σε άλλους πληθυσμούς σε άλλα μέρη του κόσμου.

Επιπλέον, οι ερευνητές δεν συνέλεξαν διατροφικές πληροφορίες από τους συμμετέχοντες, επομένως είναι άγνωστο ποιες άλλες τροφές πλούσιες σε πολυφαινόλες κατανάλωναν. Οι ερευνητές επίσης δεν μπορούν να είναι σίγουροι ότι τα υγιή λίπη στο ελαιόλαδο δεν συνέβαλαν σε αυτά τα αποτελέσματα.

Αυτή η μελέτη υποδηλώνει ότι η κατανάλωση εξαιρετικά παρθένου ελαιολάδου με άδειο στομάχι το πρωί μπορεί να βοηθήσει στη βελτίωση των λιπιδίων του αίματος. Ενώ δεν είναι επιβλαβές να καταναλώνετε το έξτρα παρθένο ελαιόλαδο κατευθείαν χωρίς φαγητό, μπορεί να μην είναι εύγευστο για ορισμένους. Βρείτε τρόπους να ενσωματώσετε αυτό το υγιεινό λάδι στην καθημερινότητα όπως στην απλή ομελέτα με πέστο ή τα ζυμαρικά. Μπορείτε ακόμη και να προσθέσετε μια δόση από αυτό στο πρωινό σας smoothie ή απλώς να το ρίξετε πάνω από ψωμί, λαχανικά και ζυμαρικά.

Πηγή eatingwell