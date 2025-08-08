Games
Επιληπτική κρίση: Αυτές είναι οι πρώτες βοήθειες

Όσα πρέπει να ξέρουμε για τις επιληπτικές κρίσεις.

Χθες 7/8 η κόρη του Αντώνη Σαμαρά, Λένα, πέθανε ενώ υπέστη μια επιληπτική κρίση και στη συνέχεια ανακοπή καρδιάς.

Η 34χρονη Λένα Σαμαρά είχε διακομιστεί στο Σισμανόγλειο νοσοκομείο μετά από επιληπτικό επεισόδιο και κρίθηκε αναγκαία η μεταφορά της στον Ευαγγελισμό για περαιτέρω εξετάσεις. Ωστόσο, ενώ βρισκόταν στο νοσοκομείο, η 34χρονη υπέστη ανακοπή και παρά τις προσπάθειές των γιατρών να την επαναφέρουν, κατέληξε.

Τι πρέπει να γνωρίζουμε για τις επιληπτικές κρίσεις

Σύμφωνα με τα Κέντρα Ελέγχου και Πρόληψης Ασθενειών των ΗΠΑ (CDC), Περίπου 1 στους 10 ανθρώπους στις Ηνωμένες Πολιτείες μπορεί να πάθει μια κρίση κάποια στιγμή στη ζωή του. Αυτό σημαίνει ότι κάποια μέρα μπορεί να χρειαστεί να βοηθήσετε κάποιον. Ας δούμε κάποια εύκολα βήματα για να βοηθήσετε έναν άνθρωπο κατά τη διάρκεια και μετά από μια κρίση.

Αναγνώριση μιας κρίσης

Οι επιληπτικές κρίσεις μπορεί να μην μοιάζουν με αυτές που θα περιμένατε. Υπάρχουν πολλοί διαφορετικοί τύποι επιληπτικών κρίσεων. Ορισμένες επιληπτικές κρίσεις προκαλούν σε κάποιον να συμπεριφέρεται μπερδεμένα ή να κοιτάζει επίμονα στο κενό. Άλλοι προκαλούν απώλεια συνείδησης, πτώση και τρέμουλο. Οι περισσότερες κρίσεις διαρκούν μόνο λίγα λεπτά.

Πώς να προστατεύσετε κάποιον κατά τη διάρκεια μιας κρίσης

Βήματα για την ασφάλεια ενός ατόμου κατά τη διάρκεια μιας κρίσης:

  • Κρατήστε τον εαυτό σας και τους άλλους ήρεμους.
  • Μείνε με το άτομο.
  • Απομακρύνετε οτιδήποτε κοντά τους μπορεί να προκαλέσει τραυματισμό.
  • Ελέγξτε αν φορούν ιατρικό βραχιόλι για πληροφορίες σχετικά με τυχόν ιατρικές παθήσεις, φάρμακα και επαφές έκτακτης ανάγκης.
  • Εάν το άτομο είναι ξαπλωμένο, γυρίστε το απαλά στο πλάι, με το στόμα του να δείχνει προς το έδαφος. Αυτό θα διατηρήσει την αεραγωγό του ελεύθερη.
  • Χρονομετρήστε την κρίση για να παρακολουθείτε την πορεία της. Εάν διαρκέσει περισσότερο από 5 λεπτά, ζητήστε αμέσως ιατρική βοήθεια ή καλέστε το 911.
  • Όταν περάσει η κρίση, βοηθήστε τους να καθίσουν σε ένα ασφαλές μέρος για να συνέλθουν.
  • Εξηγήστε τους τι συνέβη.

Επιπλέον βήματα για γενικευμένες επιληπτικές κρίσεις

Οι γενικευμένες κρίσεις επηρεάζουν και τις δύο πλευρές του εγκεφάλου και μπορεί να προκαλέσουν απώλεια συνείδησης.

Όταν ένα άτομο έχει γενικευμένη κρίση, μπορεί να:

  • Να πέσουν κάτω εάν χάσουν τον μυϊκό τόνο ή τις αισθήσεις τους.
  • Τράνταγμα ή απότομο τράνταγμα.
  • Τρέμουλο στο σώμα ή στα βλέφαρα.
  • Να μην έχουν επίγνωση του τι συμβαίνει γύρω τους.

Για να βοηθήσετε κάποιον με αυτό το είδος κρίσης, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα για να τον διατηρήσετε ασφαλή:

  • Ρίξτε τα χαλαρά στο έδαφος αν φαίνεται να πέφτουν.
  • Γυρίστε τα απαλά στο πλάι με το στόμα τους στραμμένο προς το έδαφος. Αυτό θα διατηρήσει τους αεραγωγούς τους ελεύθερους.
  • Καθαρίστε τον χώρο γύρω τους για να αποφύγετε τραυματισμούς.
  • Βάλτε κάτι μαλακό και επίπεδο κάτω από το κεφάλι τους (όπως ένα μπουφάν).
  • Αν φοράνε γυαλιά βγάλτε τα.
  • Χαλαρώστε οτιδήποτε γύρω από τον λαιμό που θα μπορούσε να εμποδίσει την αναπνοή.
  • Χρονομετρήστε την κρίση για να παρακολουθείτε την πορεία της. Καλέστε το ΕΚΑΒ εάν διαρκέσει περισσότερο από 5 λεπτά. Ζητήστε αμέσως ιατρική βοήθεια.

Πότε να καλέσετε για βοήθεια

Οι επιληπτικές κρίσεις συνήθως δεν απαιτούν επείγουσα ιατρική φροντίδα.

Αλλά θα πρέπει να καλέσετε το ΕΚΑΒ εάν συμβεί ένα ή περισσότερα από τα παρακάτω:

  • Η κρίση διαρκεί περισσότερο από 5 λεπτά.
  • Έχουν άλλη μια κρίση λίγο μετά την πρώτη.
  • Δυσκολεύονται να αναπνεύσουν ή να ξυπνήσουν μετά την κρίση.
  • Τραυματίζονται κατά τη διάρκεια της κατάσχεσης.
  • Η κρίση συμβαίνει στο νερό.

Είναι επίσης σημαντικό να καλέσετε το ΕΚΑΒ εάν το άτομο που έχει την κρίση:

  • Δεν έχει ξαναπάθει ποτέ κρίση.
  • Έχει διαβήτη και χάνει τις αισθήσεις του.
  • Είναι έγκυος.

Τι να αποφύγετε - Μην κάνετε αυτές τις ενέργειες:

  • Μην κρατάτε το άτομο κάτω ή μην σταματάτε τις κινήσεις του. Αυτό θα μπορούσε να τραυματίσει εσάς ή το ίδιο.
  • Μην βάζετε τίποτα στο στόμα τους. Αυτό μπορεί να βλάψει τα δόντια ή το σαγόνι τους.
  • Μην κάνετε αναπνοές από στόμα σε στόμα κατά τη διάρκεια της κρίσης. Οι άνθρωποι συνήθως αρχίζουν να αναπνέουν ξανά μόνοι τους μετά από μια κρίση.
  • Μην προσφέρετε νερό ή φαγητό μέχρι να είναι πλήρως σε εγρήγορση. Θα μπορούσε να τους προκαλέσει πνιγμό.

Πηγή: Healthstat.gr

