Μελέτες έχουν αποκαλύψει πως η τεχνητή νοημοσύνη αποτελεί πλέον ένα αποτελεσματικό εργαλείο για τη διάγνωση των καταγμάτων των οστών, ενώ έχει τη δυνατότητα να βοηθήσει ουσιαστικά τους ορθοπεδικούς, ιδίως των νοσοκομείων σε πολυάσχολα τμήματα επειγόντων περιστατικών.

Στο πλαίσιο μιας νέας δοκιμαστικής εφαρμογής, η τεχνητή νοημοσύνη θα χρησιμοποιηθεί σε νοσοκομεία για τον εντοπισμό καταγμάτων και εξαρθρώσεων και την παροχή ταχύτερης θεραπείας.

Όπως διαβάζουμε στο BBC, τα τμήματα επειγόντων περιστατικών του Northern Lincolnshire and Goole NHS Foundation Trust θα συμμετάσχουν σε ένα διετές πιλοτικό πρόγραμμα του NHS England που θα ξεκινήσει αργότερα αυτό το μήνα.

Ο Abdul Khan, σύμβουλος στην επείγουσα ιατρική, δήλωσε πως «η χρήση της τεχνολογίας AI για την αναγνώριση πιθανών προβλημάτων έχει αποδειχθεί ότι βοηθά στην κάλυψη της ζήτησης σε όλη τη Βόρεια Ευρώπη και είμαστε ενθουσιασμένοι να δούμε αν θα έχει παρόμοιο αντίκτυπο και εδώ».

Το ίδρυμα δήλωσε ότι το λογισμικό AI θα χρησιμοποιηθεί ως πρόσθετο εργαλείο για να βοηθήσει τους κλινικούς ιατρούς στη διάγνωσή τους, ωστόσο η τεχνολογία δεν θα χρησιμοποιηθεί σε ασθενείς ηλικίας κάτω των δύο ετών, σε κλινικές εσωτερικών και εξωτερικών ασθενών, ούτε για απεικόνιση θώρακα, σπονδυλικής στήλης, κρανίου, προσώπου ή μαλακών ιστών.

Ο Jake Bates, έμπειρος ακτινολόγος, εξήγησε τον τρόπο λειτουργίας του, διευκρινίζοντας πως, παράλληλα με την τυπική εικόνα, το αρχείο του ασθενούς θα περιέχει επίσης μια σχεδόν άμεση έκδοση με σχολιασμό από τεχνητή νοημοσύνη, η οποία θα επισημαίνει τυχόν πιθανά προβλήματα που ο κλινικός γιατρός μπορεί να θέλει να εξετάσει περαιτέρω.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Κάθε ακτινογραφία θα εξακολουθεί να εξετάζεται από τους κλινικούς γιατρούς μας, οι οποίοι θα λαμβάνουν την τελική απόφαση σχετικά με τη διάγνωση και τη σωστή πορεία θεραπείας για τον συγκεκριμένο ασθενή».