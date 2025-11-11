«Τα VPN (Virtual Private Networks) χρησιμοποιούνται για την προστασία της διαδικτυακής ιδιωτικότητας και την παράκαμψη γεωγραφικών περιορισμών, προσφέροντας στους χρήστες μια πιο «ελεύθερη» περιήγηση στο διαδίκτυο.

Η Google βρίσκεται αυτή την περίοδο σε έναν πραγματικό «μαραθώνιο» ειδοποιήσεων ασφαλείας.

Από την έκκληση οι χρήστες να επανεκκινήσουν το Chrome, μετά την επιβεβαίωση μιας σειράς σοβαρών ευπαθειών, μέχρι μια προειδοποίηση προς τους χρήστες iPhone πως οι συσκευές Android είναι πιο ασφαλείς.

Ωστόσο, μία από τις πιο κρίσιμες ειδοποιήσεις, δεδομένης της τρέχουσας πολιτικής και τεχνολογικής συγκυρίας, δεν αφορά χάκερ που εκμεταλλεύονται ευπάθειες του Android, αλλά τη χρήση του VPN.

Αυτά τα VPN μεταφέρουν επικίνδυνα κακόβουλα φορτία, προειδοποιεί η Google

Σε πρόσφατη ανακοίνωση της Google, η Λόρι Ρίτσαρντσον, αντιπρόεδρος εμπιστοσύνης και ασφάλειας της Google, επιβεβαίωσε μια σειρά από προειδοποιήσεις ασφαλείας για όλους τους χρήστες smartphone.

Όπως σημειώνει το Forbes, η χρονική συγκυρία δεν θα μπορούσε να είναι πιο κατάλληλη, εξαιτίας της αυξημένης χρήσης εικονικών ιδιωτικών δικτύων (VPN) σε Ευρώπη και Αμερική.

Αντιμέτωποι με αυστηρά εμπόδια επαλήθευσης ηλικίας ή διαμοιρασμού περιεχόμενου λόγω πνευματικών δικαιωμάτων, πολλοί χρήστες στράφηκαν σε VPN για να παρακάμψουν τους περιορισμούς και ακριβώς εκεί έγκειται η προειδοποίηση της Google.

Κακόβουλοι παράγοντες, προειδοποιεί η Ρίτσαρντσον, διανέμουν «επικίνδυνες εφαρμογές μεταμφιεσμένες σε νόμιμες υπηρεσίες VPN σε ένα ευρύ φάσμα πλατφορμών, με στόχο να παραβιάσουν την ασφάλεια και την ιδιωτικότητα των χρηστών».

Αν και οι εταιρικοί χρήστες δεν εξαιρούνται από αυτού του είδους την εξαπάτηση, οι εμπορικές μάρκες VPN που απευθύνονται σε καταναλωτές και οι ίδιοι οι καταναλωτές - ιδίως όσοι καταναλώνουν πορνογραφικό περιεχόμενο- είναι πιθανότεροι στόχοι. Ειδικά, όπως επισημαίνει η Google, οι κακόβουλοι αυτοί παράγοντες χρησιμοποιούν εκστρατείες κοινωνικής μηχανικής με «σεξουαλικά υποβλητικές διαφημίσεις».

Εάν εγκαταστήσει κανείς μια κακόβουλη εφαρμογή VPN, μια ψεύτικη υπηρεσία VPN, αντί να προστατεύσει την ιδιωτικότητά του, εκτίθεται σε πληθώρα απειλών κακόβουλου λογισμικού και παραβίασης προσωπικών δεδομένων.

Είναι πιθανό να λειτουργεί στην πράξη και να παρέχει πρόσβαση - συνήθως πολύ αργή, καθώς βασίζεται σε νόμιμες δωρεάν πλατφόρμες VPN - στο περιεχόμενο που αναζητά ο χρήστης, αλλά ταυτόχρονα να εγκαθιστά κακόβουλο λογισμικό που κλέβει κωδικούς πρόσβασης και trojans απομακρυσμένης πρόσβασης.

Αυτά έχουν στόχο να «εξάγουν ευαίσθητα δεδομένα, όπως το ιστορικό περιήγησης, ιδιωτικά μηνύματα, οικονομικά διαπιστευτήρια και πληροφορίες από πορτοφόλια κρυπτονομισμάτων», επιβεβαίωσε η Ρίτσαρντσον.

«Κατεβάζετε VPN μόνο από επίσημες πηγές»

Όμως, να το ξεκαθαρίσουμε: τα VPN δεν είναι πανάκεια για την προστασία της ιδιωτικότητας και της ασφάλειας.

Τα VPN δεν σας κάνουν εντελώς ανώνυμους στο διαδίκτυο, ακόμα κι αν κρύβουν τη διεύθυνση IP σας. Τα VPN, παράλληλα, δεν είναι εργαλεία ασφάλειας και, αν και ορισμένα προσφέρουν προστασία από phishing, δεν μπορούν να αντικαταστήσουν μια στρατηγική ασφάλειας πολλαπλών επιπέδων.

Αν όντως πρέπει να χρησιμοποιήσετε VPN, ακολουθήστε τις συστάσεις της ανακοίνωσης ασφαλείας της Google: «κατεβάζετε VPN μόνο από επίσημες πηγές και ελέγχετε για εφαρμογές με την ένδειξη VPN στο Google Play».

Τα δωρεάν VPN καλό είναι να αποφεύγονται. Το ίδιο ισχύει και για οποιοδήποτε VPN ζητά άδεια πρόσβασης στις επαφές ή τα προσωπικά σας μηνύματα.