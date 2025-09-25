Συνδυάζει την εξαιρετική οπτική απόδοση με την καινοτόμο τεχνολογία και το σχεδιασμό επιπέδου ναυαρχίδας.

Η Xiaomi παρουσίασε χτες, κατά τη διάρκεια ειδικής εκδήλωσης στο Μόναχο της Γερμανίας, τη Xiaomi 15T series, η οποία περιλαμβάνει το Xiaomi 15T και το Xiaomi 15T Pro. Η εκδήλωση σηματοδοτεί μία σημαντική εξέλιξη στη σειρά Τ της Xiaomi με φωτογραφικές δυνατότητες επιπέδου ναυαρχίδας, καινοτόμο τεχνολογία που έχει σχεδιαστεί για τους σύγχρονους trendsetters και προηγμένη τεχνολογία κινητής τηλεφωνίας, αναβαθμισμένη εικόνα και εκλεπτυσμένο σχεδιασμό.

Εξαιρετική οπτική για εικόνες προηγμένου επιπέδου

Σχεδιασμένη για αναβαθμισμένη ποιότητα εικόνας, η Xiaomi 15T series διαθέτει ένα προηγμένο τριπλό σύστημα καμερών, σχεδιασμένο σε συνεργασία με τη Leica, το οποίο αποτελείται από μια κεντρική, μια ultra-wide και έναν τηλεφακό για το Xiaomi 15T, και μια κεντρική, μια ultra-wide και έναν τηλεφακό Leica 5x Pro για το Xiaomi 15T Pro. Και τα δυο συστήματα καμερών είναι σχεδιασμένα ώστε να προσφέρουν εντυπωσιακά φωτογραφικά αποτελέσματα σε ποικίλες συνθήκες. Για ευέλικτη σύνθεση, αμφότερα τα Xiaomi 15T και Xiaomi 15T Pro διαθέτουν σειρά επιλογών από εστιακά βάθη. Το Xiaomi 15T Pro ξεκινά από τα 15mm μέχρι και τα 230mm, ενώ το Xiaomi 15T ξεκινά από τα 15mm μέχρι τα 92mm για τις τρεις κάμερες του, ώστε οι χρήστες να μπορούν να πλαισιώνουν ευρείες πανοραμικές εικόνες ή να εστιάζουν σε λεπτομέρειες με ακρίβεια.

Στον πυρήνα της κύριας κάμερας 50 MP της σειράς Xiaomi 15T βρίσκεται ένας οπτικός φακός Leica Summilux, ο οποίος καταγράφει εξαιρετικά τις λεπτομέρειες με διάφραγμα ƒ/1,7 στη βασική έκδοση και διάφραγμα ƒ/1,62 στην έκδοση Pro. Πέρα από τις σύνθετες λεπτομέρειες, η σειρά μπορεί να αποδώσει ζωντανά χρώματα και υψηλή αντίθεση ακόμη και σε περιβάλλοντα με χαμηλό φωτισμό. Αυτό γίνεται ακόμη πιο εμφανές στο Xiaomi 15T Pro, το οποίο διαθέτει έναν αισθητήρα εικόνας Light Fusion 900 υψηλών προδιαγραφών, με μεγάλο δυναμικό εύρος στα 13,5 EV, που βελτιώνει σημαντικά την ευκρίνεια και την ακρίβεια των τόνων.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Το Χiaomi 15T Pro φέρνει την Leica 5x Pro telephoto κάμερα για πρώτη φορά στη σειρά Xiaomi T, η οποία προσφέρει εντυπωσιακό οπτικό ζουμ 5x, οπτικό ζουμ 10x και Ultra Zoom έως 20x, ιδανικό για μια ένα μεγάλο εύρος φωτογραφιών, από εκτεταμένα τοπία έως λεπτομερείς λήψεις. Παράλληλα, και στις δύο συσκευές έχει ενσωματωθεί μπροστινή κάμερα 32 MP για selfie και βιντεοκλήσεις.

Παράλληλα με το προηγμένο hardware της κάμερας της σειράς, λειτουργεί το Xiaomi AISP 2.0, η πλατφόρμα υπολογιστικής φωτογραφίας νέας γενιάς της Εταιρείας. Με χαρακτηριστικά όπως το PortraitLM 2.0 και το ColorLM 2.0, το Xiaomi AISP 2.0 βοηθά στη βελτίωση των εικόνων, ενισχύοντας την αίσθηση του βάθους, την τονική γκάμα και την πιστότητα των χρωμάτων, με αποτέλεσμα πιο φυσικές, ρεαλιστικές φωτογραφίες που απαιτούν ελάχιστη επεξεργασία και στις δύο εκδόσεις.

Αυτό είναι ιδιαίτερα χρήσιμο για το Master Portrait, το οποίο «χτίζει» πάνω στις δυνατότητες πορτρέτου της προηγούμενης γενιάς και εισάγει εντελώς νέα εφέ bokeh για το φως του φόντου, όπως Wide και Bubbles, ενώ παράλληλα δίνει στους χρήστες τη δυνατότητα να προσαρμόζουν ξεχωριστά τα εφέ διαφράγματος και το εστιακό μήκος. Επιπλέον, για τις αυθόρμητες λήψεις, η λειτουργία Leica street photography επιτρέπει τη γρήγορη λήψη από την οθόνη κλειδώματος. Παρέχει στους χρήστες πρόσβαση σε εμβληματικές εστιακές αποστάσεις 28 mm, 35 mm, 50 mm, 75 mm και, αποκλειστικά για το Xiaomi 15T Pro, 135 mm για κοντινές λήψεις.

Όσον αφορά στη βιντεοσκόπηση, η σειρά Xiaomi 15T προσφέρει επαγγελματικές δυνατότητες για κάθε δημιουργό. Και τα δύο μοντέλα υποστηρίζουν εγγραφή 4K 30fps HDR10+ σε όλες τις εστιακές αποστάσεις, διατηρώντας έτσι σταθερή ζωντάνια και αντίθεση, ανεξάρτητα από τον φακό που χρησιμοποιείται. Παράλληλα, το Xiaomi 15T Pro ξεπερνά τα όρια, υποστηρίζοντας υψηλές προδιαγραφές 4K 120fps στην κύρια κάμερα, επιτρέποντας στους χρήστες να παράγουν κινηματογραφικά κλιπ με ακριβή έλεγχο καρέ. Για την επεξεργασία και το μοντάζ, παρέχεται εγγραφή 4K 60fps 10-bit Log με είσοδο LUT, προσφέροντας έτσι μεγάλη ευελιξία.

Από τη φωτογραφία έως τη βιντεοσκόπηση, το σύστημα κάμερας της σειράς Xiaomi 15T προσφέρει μια ολοκληρωμένη λύση για χρήστες που αναζητούν εύκολο χειρισμό και αξέχαστα αποτελέσματα, είτε καταγράφουν αυθόρμητες στιγμές είτε δημιουργούν προσεγμένες και συνθέτες αφηγήσεις.

Καινοτόμα συνδεσιμότητα σε συνδυασμό με ολοκαίνουριο λογισμικό

Πέρα από την απεικόνιση, η σειρά Xiaomi 15T κάνει ένα άλμα και στην κινητή συνδεσιμότητα, επαναπροσδιορίζοντας τον τρόπο με τον οποίο οι χρήστες παραμένουν συνδεδεμένοι. Στο επίκεντρο αυτής της καινοτομίας βρίσκεται η Xiaomi Astral Communication, μια σουίτα προηγμένων τεχνολογιών, συμπεριλαμβανομένης της παγκόσμιας πρεμιέρας της Xiaomi Offline Communication με τη σειρά Xiaomi 15T. ¹ Αυτό επιτρέπει την άμεση φωνητική επικοινωνία μεταξύ συσκευών της σειράς Xiaomi 15T σε αποστάσεις έως 1,9 χλμ. για το Xiaomi 15T Pro και 1,3 χλμ. για το Xiaomi 15T, ακόμη και χωρίς σήματα κινητής τηλεφωνίας ή Wi-Fi.² Είναι ιδανικό για ανοιχτούς χώρους, όπως ζούγκλες, ερήμους ή απομακρυσμένα μονοπάτια πεζοπορίας, προσθέτοντας ένα επιπλέον επίπεδο αξιοπιστίας όταν τα παραδοσιακά δίκτυα δεν είναι προσβάσιμα.

Για σταθερή και προσαρμοστική συνδεσιμότητα σε διάφορες συνθήκες, η Xiaomi Astral Communication περιλαμβάνει επίσης το Xiaomi Surge T1S Tuner, το οποίο χρησιμοποιεί με ευελιξία σήματα GPS, Wi-Fi, Bluetooth και κινητής τηλεφωνίας. Αυτό λειτουργεί σε συνδυασμό με το Super Antenna Array, το οποίο διαθέτει μια κεραία υψηλής απόδοσης που βελτιώνει τη συνολική απόδοση της κινητής τηλεφωνίας και το AI Smart Antenna Switching για μεγιστοποίηση της απόδοσης του σήματος.

Εκτός από την τεχνολογία επικοινωνίας, η σειρά Xiaomi 15T θα διαθέτει επίσης την νεότερη έκδοση του Xiaomi HyperOS 3.³ Προσφέροντας μια αναβαθμισμένη εμπειρία χρήστη, το Xiaomi HyperOS 3 θα κάνει το παγκόσμιο ντεμπούτο του στη σειρά Xiaomi 15T και θα κυκλοφορήσει με βελτιωμένες δυνατότητες πολλαπλών εργασιών³ (multitasking) ταχύτερη εκκίνηση εφαρμογών και επανασχεδιασμένα στοιχεία διεπαφής, όπως οθόνες κλειδώματος, ταπετσαρίες, εικονίδια, widget και ένα εντελώς νέο σχεδιασμό ειδοποιήσεων. Επιπλέον, το system-level intelligence του Xiaomi HyperAI⁴ και η βελτιωμένη διασυνδεσιμότητα μεταξύ συσκευών θα συμβάλουν στην αύξηση της παραγωγικότητας, επιτρέποντας στους χρήστες να μοιράζονται και να συγχρονίζουν περιεχόμενο χωρίς προβλήματα.

Μεγαλύτερη, φωτεινότερη και πιο εντυπωσιακή οθόνη

Το ισχυρό hardware και η συνδεσιμότητα της σειράς Xiaomi 15T συμπληρώνονται από μια καθαρή, ζωντανή και μεγαλύτερη οθόνη από οποιαδήποτε άλλη σειρά smartphone της Xiaomi. Η μεγάλη οθόνη 6,83 ιντσών έχει σχεδιαστεί για να αναβαθμίσει τη δημιουργία περιεχομένου, την ανάγνωση και την ψυχαγωγία με εντυπωσιακά γραφικά. ² Επιπλέον, με μέγιστη φωτεινότητα έως 3200 nits, η οθόνη διατηρεί τη σαφήνεια ακόμη και σε έντονο φως, συμβάλλοντας στην εξασφάλιση ορατότητας σε ποικιλία συνθηκών. Πέρα από αυτό, η ευκρινής ανάλυση 1,5K αποδίδει σκηνές με εξαιρετική ζωντάνια και χρωματική ακρίβεια, αποδίδοντας φωτογραφίες, βίντεο και γραφικά με εκπληκτική λεπτομέρεια.

Το Xiaomi 15T Pro ανεβάζει τα γραφικά ένα βήμα παραπέρα με εξαιρετικά στενά bezel (πλαίσια) στα 1,5 mm και στις τέσσερις πλευρές, χάρη στην τεχνολογία LIPO.² Αυτά τα πλαίσια είναι 27% λεπτότερα από την προηγούμενη γενιά,² προσφέροντας μια εμπειρία οθόνης από άκρη σε άκρη που φαίνεται μεγαλύτερη χωρίς να αυξάνεται το συνολικό μέγεθος της συσκευής. Επιπλέον, η οθόνη του Xiaomi 15T Pro διαθέτει εξαιρετικά ομαλό ρυθμό ανανέωσης έως 144Hz,⁵ ο οποίος επιτρέπει την ομαλή κύλιση και κάνει τις αλληλεπιδράσεις να φαίνονται ταχύτερες και να ανταποκρίνονται καλύτερα. Για να υποστηρίζει την άνετη και παρατεταμένη χρήση, το Xiaomi 15T Pro είναι εξοπλισμένο με DC dimming πλήρους φωτεινότητας και προηγμένη τεχνολογία φροντίδας των ματιών.

Παράλληλα, το Xiaomi 15T υποστηρίζει ομαλό ρυθμό ανανέωσης έως 120Hz για υπέροχο scrolling.⁶ Για την περαιτέρω ενίσχυση της φροντίδας των ματιών, ενσωματώνει ρύθμιση φωτεινότητας PWM 3840Hz, η οποία μειώνει αποτελεσματικά το τρεμόπαιγμα της οθόνης, καθιστώντας την οθόνη πιο άνετη για παρατεταμένη προβολή, ειδικά κατά τη διάρκεια της νυχτερινής ανάγνωσης ή σε περιβάλλον με χαμηλό φωτισμό.

Η ισχύς συναντά την αντοχή

Μια ισχυρή εμπειρία οθόνης απαιτεί εξίσου ικανές εσωτερικές λειτουργίες. Η σειρά Xiaomi 15T προσφέρει ισχυρή απόδοση και αποτελεσματική θερμική διαχείριση για να ικανοποιήσει τις απαιτήσεις των σημερινών χρηστών. Τόσο το Xiaomi 15T όσο και το Xiaomi 15T Pro διαθέτουν μπαταρία 5500mAh, που παρέχει συνεχή ισχύ μέσα σε ένα λεπτό πλαίσιο. Ενώ το Xiaomi 15T Pro προσφέρει ευελιξία φόρτισης με ενσύρματο HyperCharge 90W και ασύρματο HyperCharge 50W,⁷ το Xiaomi 15T διαθέτει HyperCharge 67W για να εξασφαλίσει ότι οι χρήστες μπορούν να φορτίζουν γρήγορα χωρίς μεγάλους χρόνους αναμονής.⁸ Επιπλέον, κατασκευασμένη για μακροζωία, η μπαταρία μπορεί να διατηρήσει έως και 80% της χωρητικότητάς της ακόμη και μετά από 1600 κύκλους φόρτισης. ² Η συσκευή μπορεί να ενεργοποιηθεί σε λιγότερο από τέσσερα δευτερόλεπτα όταν η μπαταρία είναι άδεια,² μετά τη σύνδεση ενός φορτιστή.

Το Xiaomi 15T Pro λειτουργεί με το chipset MediaTek Dimensity 9400+, κατασκευασμένο με διαδικασία 3nm, ενώ το Xiaomi 15T τροφοδοτείται από το MediaTek Dimensity 8400-Ultra. Και οι δύο επεξεργαστές προσφέρουν βελτίωση στην απόδοση της CPU και της GPU σε σχέση με την αντίστοιχη προηγούμενη γενιά, εξασφαλίζοντας ομαλή εκτέλεση σε μια μεγάλη ποικιλία εργασιών.²

Παράλληλα με την ισχυρή απόδοση, ένα εξαιρετικό σύστημα θερμικής διαχείρισης είναι απαραίτητο για να εξασφαλιστεί μακροχρόνια άνεση κατά τη διάρκεια παρατεταμένων περιόδων χρήσης. Στη σειρά Xiaomi 15T, το σύστημα Xiaomi 3D IceLoop παίζει κρίσιμο ρόλο. Σε αντίθεση με τα συμβατικά παθητικά συστήματα ψύξης που μεταφέρουν αργά τη θερμότητα από τα εσωτερικά εξαρτήματα στην επιφάνεια του τηλεφώνου, το σύστημα Xiaomi 3D IceLoop διαχωρίζει αποτελεσματικά τον ατμό και τα υγρά, διαθέτοντας μια ειδικά σχεδιασμένη 3D προεξοχή για την CPU. Αυτός ο σχεδιασμός βοηθά στην απομάκρυνση της θερμότητας από τις κύριες πηγές, όπως το SoC, και στην ομοιόμορφη κατανομή της σε όλη την επιφάνεια της συσκευής. Έτσι, οι χρήστες μπορούν να απολαμβάνουν σταθερή βέλτιστη απόδοση και πιο άνετη λαβή, ακόμη και κατά τη διάρκεια απαιτητικών εργασιών.

Κορυφαίος σχεδιασμός και ανθεκτικότητα

Όλες αυτές οι πρωτοποριακές επιδόσεις συνοδεύονται από ένα εκλεπτυσμένο, premium σχεδιασμό που αντικατοπτρίζει τη συνεχή αναζήτηση της Xiaomi για κομψότητα, ανθεκτικότητα και άνεση στο χέρι. Η ενιαία πίσω όψη από γυαλί και το κάλυμμα της μπαταρίας της σειράς Xiaomi 15T σχηματίζουν ένα λείο εξωτερικό, ενώ το επίπεδο πλαίσιο ευθυγραμμίζεται με τις σύγχρονες αρχές σχεδιασμού. Οι ελαφρώς στρογγυλεμένες άκρες συμβάλλουν σε μια πιο εκλεπτυσμένη αισθητική, προσφέροντας άνετη λαβή.

Η σειρά Xiaomi 15T δεν διαθέτει μόνο premium εμφάνιση και αίσθηση, αλλά προσφέρει και πρόσθετη ανθεκτικότητα για μεγαλύτερη σιγουριά. Αυτό ξεκινά από την οθόνη Corning® Gorilla® Glass 7i, η οποία παρέχει 100% βελτιωμένη αντοχή στις γρατσουνιές σε σύγκριση με την προηγούμενη γενιά,² και επεκτείνεται περαιτέρω σε ένα ανθεκτικό πίσω μέρος από γυαλί, συνδυάζοντας στυλ και ανθεκτικότητα. Και τα δύο μοντέλα έχουν αναβαθμιστεί ώστε να αντέχουν σε βάθη έως 3 μέτρα γλυκού νερού,² διαθέτοντας πιστοποίηση IP68 για αντοχή στο νερό και τη σκόνη.⁹

Διαφοροποιούμενο από τη βασική έκδοση, το Xiaomi 15T Pro είναι κατασκευασμένο από κράμα αλουμινίου 6M13 υψηλής αντοχής, προσφέροντας βελτιωμένη προστασία από πτώσεις και δομική ακεραιότητα. Οι χρωματικές επιλογές περιλαμβάνουν Black, Gray και το πολυτελές Mocha Gold,¹⁰ σχεδιασμένο για χρήστες που εκτιμούν τις λεπτομέρειες και την ανθεκτικότητα. Εν τω μεταξύ, το Xiaomi 15T θα είναι διαθέσιμο σε Μαύρο, Γκρι και το ξεχωριστό Rose Gold,¹⁰ ένα χρώμα σχεδιασμένο για χρήστες που εκτιμούν την μοντέρνα έκφραση και τη διακριτική κομψότητα.

Διάθεση

Η σειρά Xiaomi 15T είναι διαθέσιμη στην ελληνική αγορά από σήμερα, 25 Σεπτεμβρίου.