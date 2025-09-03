Games
«Έξυπνο» στηθοσκόπιο ανιχνεύει σε 15 δευτερόλεπτα τρεις σοβαρές καρδιακές παθήσεις

«Έξυπνο» στηθοσκόπιο ανιχνεύει σε 15 δευτερόλεπτα τρεις σοβαρές καρδιακές παθήσεις Φωτογραφία: Jeff Roberson/ΑP
Το νέο ιατρικό εργαλείο έχει τη δυνατότητα να διαγνώσει καρδιακή ανεπάρκεια, βαλβιδική νόσο και ανώμαλους καρδιακούς ρυθμούς.

Επιστήμονες ανέπτυξαν ένα στηθοσκόπιο τεχνητής νοημοσύνης που μπορεί να ανιχνεύσει τρεις καρδιακές παθήσεις σε 15 δευτερόλεπτα.

Το παραδοσιακό στηθοσκόπιο, που εφευρέθηκε το 1816, αποτελεί σημαντικό ιατρικό εργαλείο για περισσότερο από δύο αιώνες.

Τώρα, μια επιστημονική ομάδα σχεδίασε ένα αναβαθμισμένο στηθοσκόπιο, με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης, που μπορεί να διαγνώσει αμέσως καρδιακή ανεπάρκεια, βαλβιδική νόσο και ανώμαλους καρδιακούς ρυθμούς.

Το στηθοσκόπιο που αναπτύχθηκε από ερευνητές του Imperial College London και του Imperial College Healthcare NHS Trust αναλύει ανεπαίσθητες διαφορές στον καρδιακό παλμό και τη ροή του αίματος που δεν είναι μπορεί να αντιληφθεί το ανθρώπινο αυτί. Ταυτόχρονα πραγματοποιεί ηλεκτροκαρδιογράφημα, στέλνοντας τις πληροφορίες στο cloud, όπου αναλύονται μέσω τεχνητής νοημοσύνης.

Το αποτέλεσμα της εξέτασης, που υποδεικνύει εάν ο ασθενής είναι ευπαθής σε μία από τις τρεις παθήσεις, αποστέλλεται σε smartphone.

Λεπτομέρειες σχετικά με την καινοτομία, η οποία θα μπορούσε να ενισχύσει την έγκαιρη διάγνωση των τριών παθήσεων, παρουσιάστηκαν σε χιλιάδες γιατρούς στο ετήσιο συνέδριο της Ευρωπαϊκής Καρδιολογικής Εταιρείας στη Μαδρίτη.

Η έγκαιρη διάγνωση είναι ζωτικής σημασίας για την καρδιακή ανεπάρκεια, τις βαλβιδικές παθήσεις και τους ανώμαλους καρδιακούς ρυθμούς, καθώς οι ασθενείς λαμβάνουν άμεσα φαρμακευτική αγωγή, προτού η κατάστασή τους επιδεινωθεί επικίνδυνα.

Η μελέτη

Στη μελέτη συμμετείχαν περίπου 12.000 ασθενείς από 200 ιατρεία γενικής ιατρικής στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Οι ασθενείς με καρδιακή ανεπάρεκια είχαν διπλάσιες πιθανότητες να διαγνωστούν με το νέο ιατρικό εργαλείο. Οι ασθενείς με κολπική μαρμαρυγή είχαν τριπλάσιες πιθανότητες διάγνωσης και οι παθήσεις των βαλβίδων ήταν σχεδόν δύο φορές πιο ανιχνεύσιμες.

Ο Δρ Patrik Bächtiger, του Εθνικού Ινστιτούτου Καρδιάς και Πνευμόνων του Imperial College London και του Imperial College Healthcare NHS Trust, δήλωσε: «Ο σχεδιασμός του στηθοσκοπίου παρέμεινε αμετάβλητος για 200 χρόνια – μέχρι τώρα. Είναι λοιπόν απίστευτο ότι ένα "έξυπνο" στηθοσκόπιο μπορεί να χρησιμοποιηθεί για μια εξέταση 15 δευτερολέπτων και στη συνέχεια η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να δώσει γρήγορα ένα αποτέλεσμα που δείχνει αν κάποιος έχει καρδιακή ανεπάρκεια, κολπική μαρμαρυγή ή καρδιακή βαλβιδική νόσο».

Με πληροφορίες από Guardian

