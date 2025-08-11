Games
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Επιστήμη

Μύθος ή αλήθεια; - Ένα τεστ γνώσεων για τους καρχαρίες

Μύθος ή αλήθεια; - Ένα τεστ γνώσεων για τους καρχαρίες Φωτογραφία: AP Photo/Charles Krupa
Το National Geographic τεστάρει τις γνώσεις μας για τους καρχαρίες.

Είναι αλήθεια ότι οι καρχαρίες πρέπει να κολυμπούν συνέχεια για να αναπνεύσουν και πως το δέρμα τους είναι απαλό;

Αυτά είναι δύο από τα ερωτήματα που απαντά το National Geographic για τους καρχαρίες. Με αφορμή το λεγόμενο SharkFest, στο Disney+ και το Hulu, ανάρτησε στο Instagram ένα μίνι τεστ γνώσεων για τους καρχαρίες, απαντώντας τι είναι αλήθεια και τι μύθος.

Για παράδειγμα, είναι μύθος πως οι καρχαρίες πρέπει να κολυμπούν συνέχεια προκειμένου να αναπνεύσουν- κάποια είδη δεν χρειάζεται να το κάνουν αυτό- ή πως το δέρμα τους είναι απαλό. Στην πραγματικότητα είναι σαν γυαλόχαρτο, επειδή καλύπτεται από μικρές φολίδες, σαν δόντια.

Αντίθετα, είναι αλήθεια ότι κάποια είδη καρχαρία είναι ωοτόκα. Επίσης, αληθές είναι πως οι καρχαρίες έχουν επιβιώσει τεσσάρων γεγονότων μαζικής εξαφάνισης, ανάμεσά τους και εκείνο που εξάλειψε τους δεινοσαύρους.

{https://www.instagram.com/p/DNOfJUByfBL/?img_index=1}

Δες όλες τις ειδήσεις και τα νέα τη στιγμή που συμβαίνουν

# TAGS

Τζόκερ: Στα Καλύβια ο τυχερός που με μόλις 6 ευρώ κέρδισε 100.000 ευρώ

Τζόκερ: Στα Καλύβια ο τυχερός που με μόλις 6 ευρώ κέρδισε 100.000 ευρώ

Σκλαβενίτης: Κατοχύρωση του σήματος «Σπιτική Κουζίνα by Sklavenitis» και σχέδια επέκτασης

Σκλαβενίτης: Κατοχύρωση του σήματος «Σπιτική Κουζίνα by Sklavenitis» και σχέδια επέκτασης

Έρχονται νέες αυξήσεις στα ενοίκια με τις αλλαγές στη φορολογική κλίμακα

Έρχονται νέες αυξήσεις στα ενοίκια με τις αλλαγές στη φορολογική κλίμακα

Πότε ξεκινάει η κυνηγετική περίοδος 2025 - 2026

Πότε ξεκινάει η κυνηγετική περίοδος 2025 - 2026

Γιατί ο Μητσοτάκης αρχίζει να παίρνει (;) αποστάσεις από το Ισραήλ

Γιατί ο Μητσοτάκης αρχίζει να παίρνει (;) αποστάσεις από το Ισραήλ

Τα μεγάλα πολιτικά ερωτήματα του φθινοπώρου

Τα μεγάλα πολιτικά ερωτήματα του φθινοπώρου

Πρόλαβε το επίδομα των 750€ – Αν έχεις λάβει ΚΑΥΑΣ, δες τι πρέπει να κάνεις άμεσα

Πρόλαβε το επίδομα των 750€ – Αν έχεις λάβει ΚΑΥΑΣ, δες τι πρέπει να κάνεις άμεσα

Η ζωή στη Βόρεια Εύβοια ξαναρχίζει από την κυψέλη

Η ζωή στη Βόρεια Εύβοια ξαναρχίζει από την κυψέλη

Από το check-in μέχρι την αξιολόγηση: Τα μεγαλύτερα λάθη που κάνουν όσοι ασχολούνται με τη βραχυχρόνια μίσθωση

Από το check-in μέχρι την αξιολόγηση: Τα μεγαλύτερα λάθη που κάνουν όσοι ασχολούνται με τη βραχυχρόνια μίσθωση

Το απόλυτο gadget του φετινού καλοκαιριού έχει χρώμα ροζ

Το απόλυτο gadget του φετινού καλοκαιριού έχει χρώμα ροζ

Σε ποια στάση πρέπει να κοιμούνται τα μωρά για να αποφύγουν το Σύνδρομο Αιφνίδιου Θανάτου

Σε ποια στάση πρέπει να κοιμούνται τα μωρά για να αποφύγουν το Σύνδρομο Αιφνίδιου Θανάτου

Το τσάι που συνδέεται με τη μακροζωία, σύμφωνα με το πανεπιστήμιο Χάρβαρντ

Το τσάι που συνδέεται με τη μακροζωία, σύμφωνα με το πανεπιστήμιο Χάρβαρντ

Πέθανε η ηθοποιός Σοφία Σεϊρλή, σε ηλικία 77 ετών - Πνίγηκε στους Φούρνους Ικαρίας

Πέθανε η ηθοποιός Σοφία Σεϊρλή, σε ηλικία 77 ετών - Πνίγηκε στους Φούρνους Ικαρίας

Πόσα λεπτά περπάτημα την ημέρα μειώνει τον κίνδυνο θανάτου και καρδιαγγειακών νοσημάτων

Πόσα λεπτά περπάτημα την ημέρα μειώνει τον κίνδυνο θανάτου και καρδιαγγειακών νοσημάτων

Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο 2025: Ποιοι κινδυνεύουν να μείνουν εκτός

Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο 2025: Ποιοι κινδυνεύουν να μείνουν εκτός

Έρχεται το τέλος για τα πράσινα τιμολόγια ρεύματος

Έρχεται το τέλος για τα πράσινα τιμολόγια ρεύματος

HELLENIQ ENERGY: Αποτελέσματα Β’ Τριμήνου / Α’ Εξαμήνου 2025

HELLENIQ ENERGY: Αποτελέσματα Β’ Τριμήνου / Α’ Εξαμήνου 2025

Ο Τραμπ καταργεί επιδοτήσεις για φωτοβολταϊκά - Τέλος το φθηνό ρεύμα σε υποβαθμισμένες περιοχές

Ο Τραμπ καταργεί επιδοτήσεις για φωτοβολταϊκά - Τέλος το φθηνό ρεύμα σε υποβαθμισμένες περιοχές

ΔΕΗ: Στα 4,646 δισ. ευρώ ο κύκλος εργασιών – Στα 200 εκατ. ευρώ τα καθαρά κέρδη

ΔΕΗ: Στα 4,646 δισ. ευρώ ο κύκλος εργασιών – Στα 200 εκατ. ευρώ τα καθαρά κέρδη

ΥΠΕΝ: 206 οι δικαιούχοι του προγράμματος του «Εξοικονομώ - Ανακαινίζω για Νέους»

ΥΠΕΝ: 206 οι δικαιούχοι του προγράμματος του «Εξοικονομώ - Ανακαινίζω για Νέους»

Σχετικά Άρθρα

«Jaws @ 50: The Definitive Inside Story»: Ντοκιμαντέρ για την ταινία που άλλαξε την αντίληψή μας για τους καρχαρίες

«Jaws @ 50: The Definitive Inside Story»: Ντοκιμαντέρ για την ταινία που άλλαξε την αντίληψή μας για τους καρχαρίες

Entertainment
Τα Σαγόνια του Καρχαρία: 50 χρόνια από το πολυδιάστατο αριστούργημα του Σπίλμπεργκ

Τα Σαγόνια του Καρχαρία: 50 χρόνια από το πολυδιάστατο αριστούργημα του Σπίλμπεργκ

Entertainment
Το λάθος με την πρωτεΐνη που μπορεί να σας προσθέσει κιλά

Το λάθος με την πρωτεΐνη που μπορεί να σας προσθέσει κιλά

Life
Ρίτσαρντ Ντρέιφους: Ξανά στα σαγόνια του καρχαρία 50 χρόνια μετά το «Jaws»

Ρίτσαρντ Ντρέιφους: Ξανά στα σαγόνια του καρχαρία 50 χρόνια μετά το «Jaws»

Entertainment

NETWORK

Πώς θα προλάβετε τη μείωση του κολλαγόνου στο σώμα σας

Πώς θα προλάβετε τη μείωση του κολλαγόνου στο σώμα σας

healthstat.gr
Tesla: Υπέβαλε αίτημα για προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις στη Βρετανία

Tesla: Υπέβαλε αίτημα για προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις στη Βρετανία

ienergeia.gr
Η πιο ελαφριά συνταγή για να απολαύσετε τις πατάτες χωρίς τύψεις

Η πιο ελαφριά συνταγή για να απολαύσετε τις πατάτες χωρίς τύψεις

healthstat.gr
Κυβερνητικό «ηλεκτροΣΟΚ» με 18,9% ακριβότερο ρεύμα τον Ιούλιο

Κυβερνητικό «ηλεκτροΣΟΚ» με 18,9% ακριβότερο ρεύμα τον Ιούλιο

ienergeia.gr
Πώς να απαλλαγείτε από την κακοσμία στις μασχάλες

Πώς να απαλλαγείτε από την κακοσμία στις μασχάλες

healthstat.gr
Σε ποια στάση πρέπει να κοιμούνται τα μωρά για να αποφύγουν το Σύνδρομο Αιφνίδιου Θανάτου

Σε ποια στάση πρέπει να κοιμούνται τα μωρά για να αποφύγουν το Σύνδρομο Αιφνίδιου Θανάτου

healthstat.gr
WWF Ελλάδος: Καλά νέα για τα δάση στην φετινή αντιπυρική; Όχι ακριβώς…

WWF Ελλάδος: Καλά νέα για τα δάση στην φετινή αντιπυρική; Όχι ακριβώς…

ienergeia.gr
Στο «μικροσκόπιο» της ΡΑΑΕΥ το νέο σκηνικό στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας

Στο «μικροσκόπιο» της ΡΑΑΕΥ το νέο σκηνικό στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας

ienergeia.gr