Μύθος ή αλήθεια; - Ένα τεστ γνώσεων για τους καρχαρίες

Το National Geographic τεστάρει τις γνώσεις μας για τους καρχαρίες.

Είναι αλήθεια ότι οι καρχαρίες πρέπει να κολυμπούν συνέχεια για να αναπνεύσουν και πως το δέρμα τους είναι απαλό;

Αυτά είναι δύο από τα ερωτήματα που απαντά το National Geographic για τους καρχαρίες. Με αφορμή το λεγόμενο SharkFest, στο Disney+ και το Hulu, ανάρτησε στο Instagram ένα μίνι τεστ γνώσεων για τους καρχαρίες, απαντώντας τι είναι αλήθεια και τι μύθος.

Για παράδειγμα, είναι μύθος πως οι καρχαρίες πρέπει να κολυμπούν συνέχεια προκειμένου να αναπνεύσουν- κάποια είδη δεν χρειάζεται να το κάνουν αυτό- ή πως το δέρμα τους είναι απαλό. Στην πραγματικότητα είναι σαν γυαλόχαρτο, επειδή καλύπτεται από μικρές φολίδες, σαν δόντια.

Αντίθετα, είναι αλήθεια ότι κάποια είδη καρχαρία είναι ωοτόκα. Επίσης, αληθές είναι πως οι καρχαρίες έχουν επιβιώσει τεσσάρων γεγονότων μαζικής εξαφάνισης, ανάμεσά τους και εκείνο που εξάλειψε τους δεινοσαύρους.

{https://www.instagram.com/p/DNOfJUByfBL/?img_index=1}