Στον Κατάλογο Παγκόσμιας Μνήμης της UNESCO πέρασε από χθες το αρχείο του Κάρολου Δαρβίνου

Ο Κατάλογος είναι ισοδύναμος με τον Κατάλογο Μνημείων Παγκόσμιας Κληρονομιάς και αφορά ανεκτίμητα αρχεία τα οποία μαρτυρούν την ιστορία του Homo sapiens

Το Πρόγραμμα της UNESCO «Μνήμη του Κόσμου» (International Memory of the World Register) θέτει ως βασικό στόχο τη διαφύλαξη, έναντι της φθοράς και της λήθης, και την ανάδειξη, μέσω της συντήρησης και της διασφάλισης πλήρους προσβασιμότητας, της τεκμηριωμένης κληρονομιάς της ανθρωπότητας (χειρογράφων, εικονογραφήσεων, αρχείων, ντοκουμέντων, ταινιών κτλ.).

Το αρχείο τεκμηρίωσης του Charles Darwin που έχει προκύψει από μια συνεργασία μεταξύ της Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου του Κέιμπριτζ, του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας του Λονδίνου, της Linnean Society του Λονδίνου, του English Heritage's Down House, των Βασιλικών Βοτανικών Κήπων, του Kew και της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Σκωτίας, περιλαμβάνει πάνω από 20.000 αντικείμενα που μαρτυρούν την ανάπτυξη της πρωτοποριακής θεωρίας της εξέλιξης και την περιήγηση του μεγάλου φυσιοδίφη σε όλο τον κόσμο.

Στη βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου του Κέιμπριτζ, το Αρχείο Δαρβίνου περιλαμβάνει μια σημαντική συλλογή βιβλίων, πειραματικών σημειώσεων, αλληλογραφίας και φωτογραφιών του βιολόγου, που υποδεικνύουν τις επιστημονικές και προσωπικές του δραστηριότητες καθ' όλη τη διάρκεια της ζωής του. Η συλλογή στο Κέιμπριτζ περιλαμβάνει τα σημειωματάρια τσέπης του Δαρβίνου που καταγράφουν τις πρώιμες ιδέες του για την εξέλιξη των ειδών, και ιδίως ότι τα είδη δεν είναι σταθερά. Τα σημειωματάρια παρέχουν σημαντικές πληροφορίες για την ανάπτυξη της σκέψης του και παρουσιάζουν το εμβληματικό διάγραμμα «Tree of Life» που σχεδίασε ο βιολόγος κατά την επιστροφή του από το ταξίδι του με το Beagle.

Η Linnean Society του Λονδίνου φυλάει αρκετές από τις επιστολές, από τα χειρόγραφα και από τα βιβλία του Δαρβίνου. Εδώ βρίσκεται επίσης το αυθεντικό εμβληματικό πορτρέτο του Charles Darwin που ανατέθηκε στον πορτρετίστα John Collier από την Εταιρεία και φιλοτεχνήθηκε το 1883 για να τιμήσει την πρώτη ανάγνωση της θεωρίας της εξέλιξης μέσω της φυσικής επιλογής σε μια συνάντηση της Linnean Society το 1858.

Στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας του Λονδίνου, μια επιστολή που έγραψε στη σύζυγό του Έμμα το 1844, παρέχει μια εικόνα για το πώς αντιλαμβανόταν ο Δαρβίνος την έρευνα για τη θεωρία των ειδών και περιέχει οδηγίες για το τι έπρεπε εκείνη να κάνει στην περίπτωση ξαφνικού θανάτου του.

Η αλληλογραφία με τον εκδότη του Δαρβίνου, John Murray, που φυλάσσεται στην Εθνική Βιβλιοθήκη της Σκωτίας, τεκμηριώνει τη μετατροπή της έρευνάς του σε έντυπη μορφή, συμπεριλαμβανομένης της πρωτοποριακής έκδοσης On the Origin of Species.

Στους Βασιλικούς Βοτανικούς Κήπους του Kew, τα έγγραφα περιλαμβάνουν μια πολύ σημαντική συλλογή 44 επιστολών για την αποστολή HMS Beagle που στάλθηκαν από τον Δαρβίνο στον καθηγητή John Stevens Henslow, περιγράφοντας λεπτομερώς τα ταξίδια του και τη γένεση της θεωρίας του για την εξέλιξη καθώς ερχόταν σε επαφή με νέα φυτά, με άγρια ζωή και με απολιθώματα. Στην ίδια συλλογή περιλαμβάνεται και ένα σπάνιο σκίτσο της ορχιδέας Gavilea patagonica που έφτιαξε ο Δαρβίνος, αλλά και ένα γράμμα από τον Δαρβίνο στον αγαπημένο του φίλο Joseph Hooker, Διευθυντή του Kew, στο οποίο του ζητά σπόρους βαμβακιού από τις συλλογές του Kew για την έρευνά του.

Το Down House στο Κεντ ήταν τόσο το σπίτι όσο και χώρος εργασίας του Δαρβίνου, όπου διεξήγε πειράματα, ερεύνησε και έγραψε τις πολλές πρωτοποριακές του δημοσιεύσεις μέχρι τον θάνατό του το 1882. Η εκτεταμένη συλλογή του Δαρβίνου κατά τη διάρκεια των 40 χρόνων του στο Down προσφέρει μια εικόνα της επαγγελματικής και προσωπικής του ζωής, αλλά και τη διασταύρωση των δύο. Το αρχείο εδώ περιλαμβάνει πάνω από 200 βιβλία από την προσωπική του συλλογή, λογιστικά βιβλία, ημερολόγια, το Journal of the Voyage of the Beagle MSS και σημειωματάρια και επιστολές του Beagle. Περισσότερα προσωπικά αντικείμενα περιλαμβάνουν λευκώματα, το φωτογραφικό άλμπουμ της Έμμα και τη διαθήκη του Κάρολου Δαρβίνου. Η συλλογή στο Down House έχει συγκεντρωθεί κυρίως μέσω γενναιόδωρων δωρεών των απογόνων του Δαρβίνου.

Αξίζει να σημειωθεί πως το Μητρώο Μνήμης του Κόσμου της UNESCO περιλαμβάνει μερικά από τα πιο πολύτιμα ντοκουμέντα του Ηνωμένου Βασιλείου, όπως το Domesday Book, τα έγγραφα του Shakespeare, μαζί με πιο σύγχρονο υλικό, συμπεριλαμβανομένου του προσωπικού αρχείου του Sir Winston Churchill. Το αρχείο του Καρόλου Δαρβίνου προστίθεται τώρα σε αυτόν τον αξιόλογο κατάλογο, υπογραμμίζοντας την ιστορική, επιστημονική και πολιτιστική του σημασία.