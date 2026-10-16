Το Σύνταγμα, ως βάση και κορυφή της Έννομης Τάξης έχει υπέρτερη τυπική ισχύ έναντι παντός άλλου Κανόνα Δικαίου. Άρα η Αναθεώρηση του Συντάγματος πρέπει να επιχειρείται με εξαιρετική προσοχή και δεν επιτρέπεται να εξελίσσεται σε μέσο συνταγματοποίησης των επιλογών της Εκτελεστικής Εξουσίας.
Επιπλέον, ο Δικαστής πρέπει να ερμηνεύει και να εφαρμόζει τους νόμους σύμφωνα με το Σύνταγμα και όχι να προβαίνει σε σύμφωνη με τον νόμο ερμηνεία του Συντάγματος. Διότι έτσι υπονομεύεται η διαδικασία Αναθεώρησης του Συντάγματος κατά το άρθρο 110.
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