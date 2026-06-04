Τα μέλη της εθνικής αντιπροσωπείας «αποχαιρέτισαν» τους Νίκο Ταγαρά και Νάσο Αθανασίου.

Τηρώντας ενός λεπτού «αποχαιρέτισαν» τα μέλη της εθνικής αντιπροσωπείας τους Νίκο Ταγαρά και Νάσο Αθανασίου, που έφυγαν πριν από λίγες ημέρες από τη ζωή.

Ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου που βρισκόταν στα υπουργικά έδρα χαρακτήρισε τον Νίκο Ταγαρά, «πρωτεργάτη του σύγχρονου πολεοδομικού σχεδιασμού στην χώρα μας» και ανακοίνωσε ότι «ως ελάχιστο δείγμα τιμής προς τον άνθρωπο που αφιέρωσε τη ζωή του στην οργάνωση του χώρου, στην υπηρεσία του πολίτη και στην αξιοπρέπεια της πολιτικής», η πολεοδομική και χωροταξική μεταρρύθμιση που προωθεί η κυβέρνηση, θα φέρει το δικό του όνομα.