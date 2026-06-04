«Καλούμε τους πολίτες να γίνουν συγκοινωνοί και συνδιαμορφωτές των προγραμματικών μας θέσεων», ανέφερε η αναπληρώτρια εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛΑΣ, Άννα Παπαδοπούλου.

«Κύριος αντίπαλος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης είναι η Νέα Δημοκρατία και οι πολιτικές της», είπε η αναπληρώτρια εκπρόσωπος Τύπου της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, Άννα Παπαδοπούλου, «εξαιτίας των οποίων παρατηρείται - παρά τα βελτιωμένα δημοσιονομικά στοιχεία - μια ολοένα και μεγαλύτερη ανισότητα στην ποιότητα ζωής και την οικονομική κατάσταση μεταξύ του μεγαλύτερο μέρους της κοινωνίας και ενός μικρού ποσοστού αυτής».

Η Άννα Παπαδοπούλου τόνισε στον τηλεοπτικό σταθμό της Ναυτεμπορικής πως η έννοια της φτώχειας έχει υπερβεί το φάσμα της ανεργίας και εντοπίζεται πλέον στην εργατική τάξη, «κατάσταση που έχει οδηγήσει 7 στους 10 πολίτες να επιθυμούν μια αλλαγή στο πολιτικό τοπίο, με τη Συμπαράταξη να έρχεται με σκοπό να ανταποκριθεί σε αυτή την ανάγκη του μεγαλύτερου μέρους των πολιτών, στόχος που θα επιτευχθεί αντιπαρατάσσοντας στην νεοφιλελεύθερη πολιτική της Νέας Δημοκρατίας ένα πρόγραμμα διακυβέρνησης συγκοινωνός του οποίου θα είναι η κοινωνία».

Αναφορικά με τις δημοσκοπήσεις, ανέφερε πως οι πρώτες ενδείξεις είναι ελπιδοφόρες, αλλά η εστίαση της Συμπαράταξης παραμένει στην ανάπτυξη των προγραμματικών θέσεων του πολιτικού φορέα.

Ειδικότερα, η Α. Παπαδοπούλου έκανε λόγο για τη μεγάλη σημασία και βαρύτητα της συμμετοχής των μελών της ΕΛ.Α.Σ. στη διαδικασία κατάρτισης του προγράμματος, μέσω της δυνατότητας ουσιαστικής διαβούλευσης που έρχεται να προσφέρει η τεχνολογία και ο υβριδικός χαρακτήρας που θα έχει η Συμπαράταξη, ο οποίος θα αποτελέσει και τον τρόπο σύνδεσης και επικοινωνίας της ΕΛ.Α.Σ. με τους πολίτες, αλλά και μεταξύ των μελών κατά την οργανωτική διαδικασία του κόμματος.

Ακόμη, η αναπληρώτρια εκπρόσωπος Τύπου όρισε ως επόμενο βήμα τη σταδιακή δημοσιοποίηση προγραμματικών θέσεων με ορίζοντα τη ΔΕΘ, όπου και θα παρουσιαστεί το ολοκληρωμένο πρόγραμμα διακυβέρνησης της Συμπαράταξης, τονίζοντας τον καθοριστικό ρόλο των πολιτών στη διαμόρφωση των θέσεων μέσω της πλατφόρμας myelas.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

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Αποσπάσματα από τη συνέντευξη:

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Κυρία Παπαδοπούλου, ένα πρώτο σχόλιο για τη νέα αυτή δημοσκόπηση. Καταρχήν, τα ποσοστά που συγκεντρώνει το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα σάς ικανοποιούν; Είναι αυτά που προσδοκούσατε; Για αρχή, για αφετηρία;

Α. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ: Αρχικώς να επισημάνω ότι κρίσιμο στοιχείο είναι το γεγονός ότι 7 στους 10 Έλληνες επιδιώκει και επιθυμεί την πολιτική αλλαγή. Νομίζω ότι αυτή ακριβώς ήταν και η ανάγκη που μας έκανε να προχωρήσουμε στη δημιουργία της ΕΛ.Α.Σ., της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης. Ακριβώς λοιπόν για την ανασύνθεση του προοδευτικού χώρου ιδρύθηκε και ο στόχος μας είναι να επανιδρύσουμε μια ισχυρή προοδευτική παράταξη για τον τόπο. Γιατί οι πολίτες αναζητούν μια πολιτική διέξοδο που τα προηγούμενα χρόνια δεν την είχαν δυστυχώς. Οι πρώτες καταγραφές είναι οπωσδήποτε ελπιδοφόρες, όμως εμείς εστιάζουμε αυτή τη στιγμή στην επόμενη μέρα, στον σχεδιασμό των προτάσεών μας, στο πώς θα λειτουργήσει το υβριδικό κόμμα που έχουμε προτάξει με την ίδρυση της ΕΛ.Α.Σ, δηλαδή την αλληλεπίδραση τόσο της τεχνολογίας μέσω της πλατφόρμας του myelas, στην οποία καλούμε και τους πολίτες να εγγραφούν και ως ιδρυτικά μέλη και ως μέλη της Συμπαράταξης, έτσι ώστε στη συνέχεια να συμμετέχουν και στη διαβούλευση των θέσεών μας, και φυσικά σε ένα δεύτερο επίπεδο αναφέρομαι στο υβριδικό της Συμπαράταξης. Σε ένα δεύτερο επίπεδο θα απευθυνθούμε στην κοινωνία έτσι ώστε να δούμε και κατά τόπους σε όλη την Ελλάδα πώς θα οργανωθούμε όσο το δυνατόν στους χώρους εργασίας, στους συλλογικούς χώρους, στις ενώσεις τις επαγγελματικές, έτσι ώστε να εκφράσουμε και τους κλάδους των επαγγελματιών, των μισθωτών, της μεσαίας τάξης, των λαϊκών στρωμάτων. Συνεπώς, εμείς αυτή τη στιγμή η στοχοθεσία μας είναι η απεύθυνση στην ελληνική κοινωνία και στους πολίτες και η παρουσίαση αλλά και η διαβούλευση των θέσεών μας μαζί τους.

Α. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ: Όπως σας είπα, το επόμενο στάδιο είναι η παρουσίαση των θέσεων. Θα γίνουν κάποιες, σταδιακά, παρουσιάσεις των θέσεων, των βασικών θέσεων, της Συμπαράταξης με μακρινό ορίζοντα θα έλεγα τον Σεπτέμβριο και τη ΔΕΘ. Μακρινό εννοώ, όχι εντός του καλοκαιριού, όπως αντιλαμβάνεστε. Εκεί θα παρουσιαστεί ολοκληρωμένα το πρόγραμμα της Συμπαράταξης. Οι θέσεις μας θα είναι αυτές που θα διαβουλευθούμε και με τους πολίτες μέσω της πλατφόρμας, όπως σας επισήμανα, το επόμενο χρονικό διάστημα θα υπάρξει και η ανακοίνωση των προσωρινών οργάνων της Συμπαράταξης, έτσι ώστε να αρχίσει να τρέχει και οργανωτικά με πολύ συγκεκριμένες αρμοδιότητες η Συμπαράταξη, ο πολιτικός μας φορέας. Αυτά είναι τα επόμενα βήματα. Κυρίως όμως στόχος είναι να απευθυνθούμε στους πολίτες, όχι μόνο σε ένα επίπεδο. Να τους καλέσουμε να στηρίξουν τις προτάσεις μας, αλλά να γίνουν συγκοινωνοί, να γίνουν συνδιαμορφωτές των προτάσεών μας. Θέλουμε να αφουγκραστούμε. Δεν θέλουμε μόνο να έρθουμε εμείς από τα πάνω, να επιβάλλουμε κάποιες θέσεις. Οι 7 δεσμεύσεις που παρουσίασε ο Αλέξης Τσίπρας στο Θησείο είναι η βάση και πάνω σε αυτές τις δεσμεύσεις θα κουμπώσουν εντός εισαγωγικών.

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Κύριος αντίπαλος ποιος είναι;

Α. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ: Οπωσδήποτε η συντηρητική παράταξη, οπωσδήποτε η δεξιά παράταξη και η διακυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας είναι ο βασικός μας αντίπαλος. Ερχόμαστε να αντιμετωπίσουμε μια κατάσταση στην οποία 7 στους 10 πολίτες ζούσαν καλύτερα, θα σας πω και με βάση συγκεκριμένες δημοσκοπήσεις, το 2019 απ' ότι ζουν σήμερα έπειτα από 70 δις ευρώ που έχουν εισρεύσει, έχουν έρθει στη χώρα. Αυτό είναι πάρα πολύ ενδεικτικό της κατάστασης ότι ενώ η χώρα είχε χρηματοδοτικά εργαλεία που δεν υπήρξαν στο παρελθόν, παρόλα αυτά κάποιοι φαίνεται ότι ζουν πολύ καλύτερα και κάποιοι ζουν πολύ χειρότερα. Και ξέρετε, η φτώχεια, το πολύ κρίσιμο στοιχείο είναι ότι εντοπίζεται ακόμα και μέσα στις τάξεις των εργαζομένων. Δεν έχουμε πια δηλαδή ζήτημα ανεργίας. Έχουμε όμως ζήτημα φτωχοποίησης των εργαζομένων αυτή τη στιγμή στην ελληνική κοινωνία. Οπωσδήποτε λοιπόν, απέναντι σε αυτή τη νεοφιλελεύθερη πολιτική που ασκεί η Νέα Δημοκρατία, ερχόμαστε με ένα εναλλακτικό σχέδιο διακυβέρνησης να αντιπροσωπεύσουμε τη μεγάλη πλειονότητα του ελληνικού πληθυσμού αυτή τη στιγμή και νομίζω ότι το επόμενο διάστημα θα καταφέρουμε με τις προτάσεις μας να πείσουμε ότι μπορούμε πραγματικά να ανατρέψουμε αυτό που βιώνουν οι Έλληνες πολίτες.