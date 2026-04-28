Με τις εισηγήτριες της Επιτροπής για την παρακολούθηση των υποχρεώσεων της Ελλάδας προς το Συμβούλιο της Ευρώπης, Miapetra Kumpula-Natri και Laura Castel, συναντήθηκε στη Βουλή, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης.

Αντικείμενο της συνάντησης υπήρξε η τρέχουσα κατάσταση στο κράτος δικαίου και τη θεσμική λειτουργία της Ελληνικής Δημοκρατίας, σε συνέχεια και του σχετικού υπομνήματος από τις 27 Ιανουαρίου του 2026, που έχουν υποβάλει στην αρμόδια Επιτροπή οι βουλευτές του κινήματος και μέλη της κοινοβουλευτικής συνέλευσης του Συμβουλίου της Ευρώπης, Γιώργος Παπανδρέου και Δημήτρης Μάντζος.

Παρά το γεγονός ότι η δημοκρατία στην Ελλάδα είναι ώριμη και ανθεκτική, αντιμετωπίζει σήμερα πολύ σοβαρούς κινδύνους λόγω της υπονόμευσης των θεσμών, σημείωσε η πλευρά του ΠΑΣΟΚ ενώ δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση στην υπόθεση των παράνομων παρακολουθήσεων και στις τρέχουσες εξελίξεις, καθώς και σε άλλα ζητήματα που αφορούν στη λειτουργία των δημοκρατικών θεσμών στην Ελλάδα.

Στη συνάντηση συμμετείχαν ο Δημήτρης Μάντζος και ο νομικός παραστάτης του προέδρου του ΠΑΣΟΚ, Μανώλης Βελεγράκης.