Πώς τα διεθνή μέσα «διάβασαν» τις δηλώσεις Μητσοτάκη - Μακρόν.

Η συνάντηση του Εμανουέλ Μακρόν με τον Κυριάκο Μητσοτάκη στην Αθήνα μονοπωλεί το ενδιαφέρον στα πρωτοσέλιδα του ξένου Τύπου — και συγκεκριμένα στο Reuters, τη Le Monde και το Politico- καθώς συνδέεται άμεσα τόσο με την απειλή ενεργειακής κρίσης όσο και με κρίσιμες αποφάσεις για το μέλλον της ευρωπαϊκής οικονομίας.

Στο πεδίο της ενέργειας, όπως αναφέρει το Reuters, κυριάρχησε η έντονη ανησυχία για τις εξελίξεις στο Στενό του Ορμούζ, από όπου διέρχεται περίπου το 20% της παγκόσμιας προσφοράς πετρελαίου και φυσικού αερίου. Ο Μακρόν υπογράμμισε ότι αποτελεί άμεση προτεραιότητα το «πλήρες άνοιγμα» του περάσματος, με σεβασμό στο διεθνές δίκαιο και διασφάλιση της ελεύθερης ναυσιπλοΐας. Η επισήμανση αυτή έρχεται σε μια στιγμή που, όπως προειδοποίησε ο επικεφαλής της TotalEnergies, Πατρίκ Πουγιάννε, ενδεχόμενη παράταση της κρίσης για δύο έως τρεις μήνες θα μπορούσε να οδηγήσει σε «κόσμο ενεργειακών ελλείψεων», με ήδη ορατές πιέσεις σε αγορές της Ασίας.

Ωστόσο, όπως μεταφέρει η Le Monde, ο Γάλλος πρόεδρος επιχείρησε να ρίξει τους τόνους σε ό,τι αφορά τη βραχυπρόθεσμη κατάσταση, δηλώνοντας ότι «προς το παρόν δεν υπάρχουν ενδείξεις ελλείψεων καυσίμων» στη Γαλλία. Ταυτόχρονα, προειδοποίησε ότι ο μεγαλύτερος κίνδυνος σε περιόδους γεωπολιτικής έντασης είναι ο πανικός των αγορών και των πολιτών, ο οποίος μπορεί να δημιουργήσει τεχνητές ελλείψεις ακόμη και όταν οι προμήθειες επαρκούν.

Στο ίδιο πλαίσιο, η γαλλική κυβέρνηση έχει ήδη ενεργοποιήσει μέτρα στήριξης για εργαζόμενους χαμηλού εισοδήματος, αγρότες και άλλους κλάδους που πλήττονται από την αύξηση των τιμών καυσίμων, ενώ η άνοδος των τιμών ενέργειας έχει αρχίσει να τροφοδοτεί εκ νέου τον πληθωρισμό στην ευρωζώνη.

Πέρα όμως από την άμεση διαχείριση της ενεργειακής κρίσης, η συνάντηση ανέδειξε -σύμφωνα με το Politico- μια κοινή στρατηγική προσέγγιση Ελλάδας και Γαλλίας για το μέλλον της ευρωπαϊκής οικονομικής πολιτικής. Οι δύο ηγέτες εξέφρασαν σαφή αντίθεση στην ταχεία αποπληρωμή του κοινού ευρωπαϊκού χρέους που δημιουργήθηκε κατά την πανδημία, με τον Μακρόν να χαρακτηρίζει «μη ορθολογική» μια τέτοια επιλογή υπό τις παρούσες συνθήκες. Αντίθετα, τάχθηκαν υπέρ της επιμήκυνσης του χρέους ή ακόμη και της αναχρηματοδότησής του μέσω νέων εκδόσεων κοινού ευρωπαϊκού δανεισμού.

Στο ίδιο πνεύμα, επανέφεραν στο προσκήνιο τη συζήτηση για περισσότερα ευρωπαϊκά ομόλογα, ως εργαλείο χρηματοδότησης στρατηγικών επενδύσεων σε τομείς όπως η άμυνα, η τεχνολογία και η ενεργειακή μετάβαση. Η προσέγγιση αυτή συνδέεται άμεσα με τις νέες γεωπολιτικές και οικονομικές πιέσεις που αντιμετωπίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά συναντά ήδη αντιδράσεις από πιο «συντηρητικές» δημοσιονομικά χώρες του ευρωπαϊκού βορρά.

Παράλληλα, η επίσκεψη στην Αθήνα επισφράγισε την περαιτέρω ενίσχυση των διμερών σχέσεων μεταξύ Γαλλία και Ελλάδα, με την υπογραφή σειράς συμφωνιών που εκτείνονται από την άμυνα έως την τεχνολογική συνεργασία, επιβεβαιώνοντας τη στρατηγική τους σύμπλευση.