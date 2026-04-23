Θετικός στο να είναι παρόντες στα ψηφοδέλτια των εκλογών όσοι βουλευτές ελέγχονται για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ εμφανίστηκε σε συνέντευξή του ο βουλευτής της ΝΔ, Μάκης Βορίδης.

Ο βουλευτής της Νέα Δημοκρατία, Μάκης Βορίδης, παραχώρησε συνέντευξη στον ραδιοφωνικό σταθμό Παραπολιτικά 90.1 και την εκπομπή «Απέναντι Μικρόφωνα», με τους δημοσιογράφους Σωτήρης Ξενάκης και Βασίλης Σκουρής, τοποθετούμενος για μια σειρά πολιτικών ζητημάτων της επικαιρότητας.

Αναφερόμενος στο ενδεχόμενο συμμετοχής στα ψηφοδέλτια βουλευτών που εμπλέκονται στη δικογραφία του ΟΠΕΚΕΠΕ, ο κ. Βορίδης υποστήριξε ότι θα πρέπει να συμπεριληφθούν κανονικά, επικαλούμενος την αρχή του τεκμηρίου αθωότητας.

Σχετικά με το ενδεχόμενο σύστασης προανακριτικής επιτροπής για τον πρώην υπουργό Σπήλιο Λιβανό, εμφανίστηκε κατηγορηματικά αντίθετος. Ο ίδιος χαρακτήρισε «εξωπραγματικό» το ενδεχόμενο ποινικής αξιολόγησης χειρισμών που, όπως υποστήριξε, εντάσσονται στη διακριτική ευχέρεια του υπουργού και βασίζονται σε υπηρεσιακές εισηγήσεις.

Αναφορικά με το ζήτημα των υποκλοπών, ο κ. Βορίδης δήλωσε ότι έχει ήδη διεξαχθεί εξεταστική επιτροπή χωρίς να προκύψουν νέα στοιχεία και τάχθηκε υπέρ της απόρριψης οποιασδήποτε νέας πρότασης για περαιτέρω διερεύνηση. Υπογράμμισε, μάλιστα, ότι η παρατεταμένη συζήτηση επί του θέματος πλήττει την εθνική ασφάλεια και το έργο των υπηρεσιών πληροφοριών.

Τέλος, σχολιάζοντας τη δημόσια συζήτηση περί πελατειακών σχέσεων με αφορμή ανάρτηση του υπουργού Άκη Σκέρτσου, ο βουλευτής της ΝΔ δήλωσε θετικός στην ενίσχυση της διαφάνειας και στον διάλογο για θεσμικές αλλαγές, όπως ο σταυρός προτίμησης και η λειτουργία των πολιτικών γραφείων. Ωστόσο, άσκησε έμμεση κριτική σε κυβερνητικά στελέχη που δεν έχουν εκλεγεί από τους πολίτες, επισημαίνοντας ότι η πολιτική νομιμοποίηση των βουλευτών πηγάζει από την άμεση επαφή και την καθημερινή λογοδοσία προς την κοινωνία.

Όπως ανέφερε, οι βουλευτές βρίσκονται «στην πρώτη γραμμή» της πολιτικής αντιπαράθεσης, αντιμετωπίζοντας καθημερινά τα προβλήματα των πολιτών, γεγονός που –κατά τον ίδιο– διαφοροποιεί τη θέση τους από εκείνη στελεχών που δεν έχουν εκτεθεί στην εκλογική διαδικασία.