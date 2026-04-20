Το προσυνέδριο με θέμα «Ελλάδα προορισμός για όλους – Μεγάλα έργα και υποδομές» διεξάγεται στο ξενοδοχείο Candia Maris.

Παρακολουθήστε τη συζήτηση του Πρωθυπουργού και Προέδρου της Νέας Δημοκρατίας Κυριάκου Μητσοτάκη με στελέχη της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, έναν εργαζόμενο στον κλάδο του τουρισμού και μία Έφορο Αρχαιοτήτων, στο πλαίσιο του προσυνεδρίου της ΝΔ στο Ηράκλειο «H Ελλάδα προορισμός για όλους – Μεγάλα έργα και υποδομές».

Το προσυνέδριο με θέμα «Ελλάδα προορισμός για όλους – Μεγάλα έργα και υποδομές» διεξάγεται στο ξενοδοχείο Candia Maris, με τη συμμετοχή των Βουλευτών των Περιφερειών Κρήτης και Νοτίου Αιγαίου, στελεχών των αντίστοιχων τοπικών οργανώσεων και εκπροσώπων της κεντρικής διοίκησης του κόμματος και της ΟΝΝΕΔ.

Τα πάνελ και οι ομιλίες

Το προσυνέδριο θα αποτελείται από δύο μέρη. Στο πρώτο μέρος θα πραγματοποιηθεί πάνελ με τη συμμετοχή του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών Χρίστου Δήμα, της Υπουργού Πολιτισμού Λίνας Μενδώνη, του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Βασίλη Κικίλια και της Υπουργού Τουρισμού Όλγας Κεφαλογιάννη.

Θα ακολουθήσει ομιλία του Αντιπροέδρου της Νέας Δημοκρατίας και Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης Κωστή Χατζηδάκη. Στο δεύτερο μέρος θα διεξαχθεί συζήτηση του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Δήμαρχο Χάλκης, τον Πρόεδρο της Κοινότητας Φόδελε, έναν tour operator και μία Έφορο Αρχαιοτήτων.