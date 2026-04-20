Ο ΚΟΣΜΟΣ προσκαλεί τους πολίτες, τους εκπροσώπους των φορέων συλλογικής εκπροσώπησης, τον κόσμο του επιχειρείν και τα πολιτικά κόμματα σε έναν ανοιχτό δημόσιο διάλογο και διαβούλευση με τίτλο: «Βιώσιμη Χρηματοδότηση & Δίκαιη Μετάβαση: Από τις Ροές Κεφαλαίου στην Κοινωνική Πραγματικότητα», την Τρίτη 21 Απριλίου, στις 19:00, στον χώρο του ETERON (Λεωκορίου 38, Αθήνα).
Όπως αναφέρει «σε ένα περιβάλλον αλληλένδετων κρίσεων, ο ΚΟΣΜΟΣ επιλέγει να ευθυγραμμίσει τη στρατηγική του με τους 17 Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών. Στο πλαίσιο του σχεδίου «Ελλάδα 2030», η βιώσιμη χρηματοδότηση δεν είναι μια τεχνική λεπτομέρεια, αλλά το απαραίτητο εργαλείο για την επιβίωση και την ανάπτυξη της πραγματικής οικονομίας.
Ποιος χρηματοδοτεί την πράσινη μετάβαση και για ποιον; Ο ΚΟΣΜΟΣ θέτει το ζήτημα της χρηματοδότησης στην καρδιά της πολιτικής αντιπαράθεσης. Η μετάβαση στην κλιματική ουδετερότητα απαιτεί ανακατεύθυνση των επενδύσεων προς τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜμΕ), οι οποίες σήμερα βρίσκονται συχνά αποκλεισμένες από τους πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης και του τραπεζικού δανεισμού.
Η πρότασή μας, όπως αναλύεται στο www.hellas2030.gr, εστιάζει στα εξής:
- Πρόσβαση των ΜμΕ στη Χρηματοδότηση: Δημιουργία εργαλείων που θα επιτρέπουν στις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις να επενδύσουν στην ενεργειακή αναβάθμιση και την κυκλική οικονομία χωρίς να απειλείται η βιωσιμότητά τους.
- Συστημική Σκέψη: Σύνδεση της οικονομικής ενίσχυσης με κοινωνικά κριτήρια και την προστασία των τοπικών οικοσυστημάτων.
- Κοινωνική Συνοχή: Οι δημόσιοι πόροι οφείλουν να στηρίζουν την εργασία και την αξιοπρέπεια, ενισχύοντας την ανθεκτικότητα των τοπικών κοινωνιών.
- Ανθεκτικότητα & Ετοιμότητα: Η πράσινη μετάβαση πρέπει να λειτουργεί ως μηχανισμός ευημερίας για τους πολλούς και όχι ως πεδίο συσσώρευσης κερδών για τους λίγους.
- Λογοδοσία: Πολιτική με συγκεκριμένους δείκτες μέτρησης του κοινωνικού και περιβαλλοντικού αντικτύπου κάθε ευρώ που δαπανάται.
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ
Συντονίζει η δημοσιογράφος Αλεξάνδρα Λεφοπούλου
Συμμετέχουν:
Δρ. Φαίη Μακαντάση, Διευθύντρια Ερευνών διαΝΕΟσις
Ανδρέας Στεφανίδης, Ομοσπονδία Ελληνικών Συνδέσμων Νέων Επιχειρηματιών (ΟΕΣΥΝΕ) - Ακαδημία Επιχειρηματικότητας
Σωτήρης Λυμπερόπουλος, Σύμβουλος Ανάπτυξης Εταιρειών Τροφίμων
Στέφανος Κομνηνός, Εταίρος Netrino Advisory, πρώην ΓΓ Εμπορίου (2009 – 2014)
Θωμόπουλος Γιώργος, Οικονομολόγος, συντονιστής Τμήματος Οικονομικής Πολιτικής ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ.
Προλογίζει η Μαρία Αλεξίου, συντονίστρια του Τομέα Ευημερίας, Οικονομικής & Κοινωνικής Πολιτικής του ΚΟΣΜΟΥ Πράσινη Συμφωνία
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Πότε: Τρίτη 21 Απριλίου 2026, 19:00–21:00
Πού: ETERON, Λεωκορίου 38, Αθήνα, και διαδικτυακά στο www.facebook.com/KosmosGreece
Συμμετοχή: Ελεύθερη κατόπιν προαιρετικής εγγραφής στο www.tinyurl.com/KOSMOSGreenFairTransition
Για τον ΚΟΣΜΟ, η δίκαιη μετάβαση ξεκινά από την ενίσχυση της πραγματικής οικονομίας. Η μετάβαση είτε θα είναι δίκαιη, είτε δεν θα είναι βιώσιμη.
Σημ: Η εκδήλωση ήταν αρχικά προγραμματισμένη για την 1η Απριλίου 2026 και ανεβλήθει λόγω των ακραίων καιρικών φαινομένων.
LIVE η εκδήλωση