Η ανάρτησή της μέσω facebook, για τη συμμετοχή της στη διεθνή συνάντηση.

Η Έφη Αχτσιόγλου συμμετείχε στην εναρκτήρια διεθνή συνάντηση της Global Progressive Mobilisation (GPM), που πραγματοποιήθηκε στη Βαρκελώνη στις 17 και 18 Απριλίου 2026, με πρωτοβουλία του Ισπανού Πρωθυπουργού, Πέδρο Σάντσεθ.

H ίδια περιέγραψε με θεμά λόγια την εμπειρία της συμμετοχής της στη μεγάλη συνάντηση των προοδευτικών δυνάμεων τις προηγούμενες ημέρες.

Η ανάρτηση της στο facebook:

Την Παρασκευή και το Σάββατο που μας πέρασαν είχα τη χαρά και την τιμή να συμμετάσχω σε μια από τις σημαντικότερες συναντήσεις των προοδευτικών δυνάμεων παγκοσμίως.

Με πρωτοβουλία του Ισπανού Πρωθυπουργού, Πέδρο Σάντσεθ, και τη σύμπραξη του Προέδρου της Βραζιλίας, Λούλα ντα Σίλβα, βρεθήκαμε στη Βαρκελώνη περισσότεροι από 3.000 εκπρόσωποι αριστερών και προοδευτικών κομμάτων και κινημάτων, εκπρόσωποι πανευρωπαϊκών και παγκόσμιων συνδικάτων, διανοούμενοι, ηγέτες, με σκοπό να συντονίσουμε τη δράση μας απέναντι στην άνοδο της ακροδεξιάς και του αυταρχισμού.

Οι συζητήσεις πολλές: Από τη μισθολογική ανισότητα και το μέλλον της εργασίας την εποχή της τεχνητής νοημοσύνης, μέχρι τη μάχη για την υπεράσπιση της δημοκρατίας απέναντι στον αυταρχισμό και από την κρίση του κόστους ζωής και τη φορολόγηση του πλούτου, μέχρι τον φεμινισμό.

Η συνάντηση δεν ήταν το τέλος ούτε ένα μεμονωμένο γεγονός. Ήταν η αρχή για να ενώσουμε επιτέλους τις φωνές και τις δυνάμεις μας. Να ορθώσουμε ανάχωμα στον φασισμό. Να υπερασπιστούμε συλλογικά τις αξίες της αλληλεγγύης, της δημοκρατίας και της κοινωνικής δικαιοσύνης.

* Η φωτογραφία στο πάνελ είναι από τη συμμετοχή μου στη συζήτηση για μια «άλλη ηγεσία στις προοδευτικές δυνάμεις», που δεν είναι μόνο αναγκαία αλλά κυρίως μπορεί να είναι νικηφόρα.

