Με σαφή ενίσχυση των δυνάμεών της και επιβεβαίωση της κυριαρχίας του Γιάννη Παναγόπουλου ολοκληρώνεται το 39ο συνέδριο της ΓΣΕΕ στο Ηράκλειο, καθώς η ΠΑΣΚΕ αναδεικνύεται πρώτη δύναμη και ενισχύει τη θέση της στη νέα διοίκηση της Συνομοσπονδίας.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα των συσχετισμών, η παράταξη που στηρίζει τον σημερινό πρόεδρο καταγράφει άνοδο και φτάνει τις περίπου 20 έδρες στο νέο 45μελές όργανο. Η εξέλιξη αυτή ανοίγει τον δρόμο για νέα θητεία του Γιάννη Παναγόπουλου στην ηγεσία της ΓΣΕΕ, παρά τις εντάσεις και τις εσωτερικές τριβές που προηγήθηκαν.

Το αποτέλεσμα αποκτά ιδιαίτερη σημασία, καθώς προηγήθηκε έντονο παρασκήνιο και συζητήσεις περί πιθανής διάσπασης στον χώρο της ΠΑΣΚΕ, οι οποίες τελικά δεν ευοδώθηκαν. Αντίθετα, η ενιαία κάθοδος της παράταξης λειτούργησε συσπειρωτικά και ενίσχυσε το εκλογικό της αποτύπωμα, δίνοντας σαφές προβάδισμα έναντι των υπόλοιπων δυνάμεων.

Ενισχυμένη επίσης εμφανίζεται και η ΔΑΣ (ΠΑΜΕ) με μια επιπλέον έδρα από 11 σε 12, ενώ οι υπόλοιπες παρατάξεις κινούνται σε χαμηλότερα επίπεδα, με μικρές μεταβολές στους συσχετισμούς. Η ΔΑΚΕ (Νέα Δημοκρατία) καταγράφει απώλειες σε σχέση με το προηγούμενο συνέδριο από 9 έπεσε στις 8, η ΕΜΕΙΣ – ΑΡΚΙ κατέγραψε 2 έδρες από 3 και η ΕΑΚ 1, η Ενότητα κατέγραψε 1 έδρα και 1 έδρα πήρε Ενωμένοι Εργαζόμενοι Ιδιωτικού Τομέα η νέα παράταξη του πρώην γραμματέα Τύπου της Συνομοσπονδίας, Δημήτρης Καραγεωργόπουλος, που προέρχεται από τους κόλπους της ΠΑΣΚΕ.

Η επικράτηση της ΠΑΣΚΕ έρχεται σε μια περίοδο έντονης αμφισβήτησης και πολιτικής πίεσης προς την ηγεσία της ΓΣΕΕ, τόσο λόγω της ακρίβειας και των εργασιακών συνθηκών όσο και εξαιτίας των εσωτερικών αντιπαραθέσεων στο συνδικαλιστικό κίνημα. Ωστόσο, οι συσχετισμοί των συνέδρων έδειξαν ότι ο Γιάννης Παναγόπουλος διατηρεί ισχυρά ερείσματα και παραμένει ο κυρίαρχος παίκτης στο ανώτατο συνδικαλιστικό επίπεδο.

Το επόμενο στοίχημα πλέον μεταφέρεται στη συγκρότηση του προεδρείου και στην επόμενη ημέρα της ΓΣΕΕ, με βασικό ζητούμενο την επαναφορά των συλλογικών διαπραγματεύσεων και την αντιμετώπιση της ακρίβειας, που παραμένει το κεντρικό ζήτημα για εργαζόμενους και συνδικάτα.

Τα αποτελέσματα των εκλογών έχουν ως εξής: Ψήφισαν 430, έγκυρα 429, άκυρα 1, λευκά 0. Αναλυτικά ανά παράταξη τα αποτελέσματα έχουν ως εξής:

- ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ (ΠΑΣΚΕ-ΔΗΜΟΚΡΑΤΕΣ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΕΣ) 184 ψήφοι 42,89% από 40,73% το 2023- 20 από 19 έδρες το 2023

- ΔΑΣ 114 26,57% από 22,98% το 2023 - 12 από 11 έδρες το 2023

- ΔΑΚΕ 70 16,31% από 19,06% το 2023- 8 από 9 έδρες το 2023

- ΕΜΕΙΣ-ΑΡΚΙ 24 5,59% από 6,53% το 2023- 2 από 3 έδρες το 2023

- ΕΝΟΤΗΤΑ 14 3,26% από 3,66% το 2023 1 από 1 έδρα το 2023

- ΕΝΩΜΕΝΟΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ – ΕΝ.ΕΡΓΑ 11 2,56% 1 έδρα

- ΕΑΚ 10 2,33% Από 6,01% 1 από 2 έδρες το 2023

- ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΤΑΞΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ψήφοι 0,46% από 0,48% το 2023