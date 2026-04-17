Υποκριτές χαρακτηρίζει το ΚΚΕ όλους εκείνους «που εδώ και χρόνια έχουν φορέσει φωτοστέφανο στην ΕΕ των λόμπι, της εκμετάλλευσης και της διαφθοράς, σήμερα “βγαίνουν στα κεραμίδια”, επειδή αποκαλύπτονται τα σκάνδαλα της κυβέρνησής τους» με αφορμή τις δηλώσεις Γεωργιάδη για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.

Σε ανακοίνωσή του προσθέτει πως «το ΚΚΕ παίρνοντας υπόψη τα σοβαρά στοιχεία που αναφέρονται στις δικογραφίες της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας θα αξιοποιήσει κάθε δυνατότητα που δίνει το σημερινό θεσμικό πλαίσιο, προκειμένου να αναδειχθεί η αλήθεια και να πληρώσουν οι υπεύθυνοι, χωρίς φυσικά να αναγνωρίζει στην ΕΕ τον ρόλο κατηγόρου, αφού η ίδια η ΕΕ, με την πολιτική και τη νομοθεσία της, θρέφει τα φαινόμενα διαφθοράς».

Σημειώνεται πως ο Άδωνις Γεωργιάδης εξαπέλυσε νέα επίθεση σήμερα κατά της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, με φόντο τις δικογραφίες για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ κλιμακώνοντας την ένταση των τελευταίων ημερών. Όπως είπε, «η αποστολή της συγκεκριμένης δικογραφίας από την κα Παπανδρέου είναι επίθεση στη Δημοκρατία, όχι στη Νέα Δημοκρατία», ενώ σημείωσε πως ο πρόεδρος της Βουλής θα έπρεπε «να έχει λάβει κάποια πρωτοβουλία», με φόντο τις δικογραφίες, που χαρακτήρισε «αστείες». Επανήλθε, δε, σε οξείς τόνους κατά της Ευρωπαίας Εισαγγελέως, καταγγέλλοντας τη συνεχιζόμενη διαρροή στοιχείων από τις δικογραφίες, που παράγουν πολιτικά αποτελέσματα.

Παράλληλα, έδωσε τη δική του απάντηση στην ανακοίνωση της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων, αναφέροντας πως πρέπει να γίνεται σεβαστή η διάκριση των εξουσιών, με τον ίδιο - ως μέλος της νομοθετικής εξουσίας - να έχει, όπως ανέφερε, το δικαίωμα να κρίνει αν έκανε κάποιο «λάθος» ως προς την ψήφιση κάποιου νόμου, εννοώντας τη θέσπιση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας το 2021.