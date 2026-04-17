Νέα οργισμένη επίθεση εξαπέλυσε ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης κατά της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, με φόντο τις δικογραφίες για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ κλιμακώνοντας την ένταση των τελευταίων ημερών. Όπως είπε, «η αποστολή της συγκεκριμένης δικογραφίας από την κα Παπανδρέου είναι επίθεση στη Δημοκρατία, όχι στη Νέα Δημοκρατία», ενώ σημείωσε πως ο πρόεδρος της Βουλής θα έπρεπε «να έχει λάβει κάποια πρωτοβουλία», με φόντο τις δικογραφίες, που χαρακτήρισε «αστείες». Επανήλθε, δε, σε οξείς τόνους κατά της Ευρωπαίας Εισαγγελέως, καταγγέλλοντάς εναντίον της συνεχιζόμενη διαρροή στοιχείων από τις δικογραφίες, που παράγουν πολιτικά αποτελέσματα.

Παράλληλα, έδωσε τη δική του απάντηση στην ανακοίνωση της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων, αναφέροντας πως πρέπει να γίνεται σεβαστή η διάκριση των εξουσιών, με τον ίδιο - ως μέλος της νομοθετικής εξουσίας - να έχει, όπως ανέφερε, το δικαίωμα να κρίνει αν έκανε κάποιο «λάθος» ως προς την ψήφιση κάποιου νόμου, εννοώντας τη θέσπιση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας το 2021.

Ερωτηθείς για την Ευρωπαία Εισαγγελέα και τη θέση του πρωθυπουργού για τη διαχείριση των υποθέσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ, ο κ. Γεωργιάδης δήλωσε ότι ο πρωθυπουργός «είπε μια πραγματικότητα, κομψά: Καλώ να αποδείξει την ουδετερότητά της. Εκφράζει συνολικό αίσθημα του Κοινοβουλίου πως πρόκειται για αστεία πράγματα, που κάνουν όλοι οι βουλευτές. Η αποστολή της συγκεκριμένης δικογραφίας από την κα Παπανδρέου είναι επίθεση στη Δημοκρατία, όχι στη Νέα Δημοκρατία», τόνισε και πρόσθεσε:

«Αν ποινικοποιείται η καθημερινότητα του βουλευτή, αυτό είναι μεγάλο πρόβλημα για τη Δημοκρατία, ο πρόεδρος της Βουλής θα έπρεπε να έχει λάβει πρωτοβουλία. Αυτή είναι η δουλειά του βουλευτή, συνταγματικά έχει δικαίωμα αναφορών σε κοινοβούλιο και δημόσιες υπηρεσίες. Ο πρόεδρος της Βουλής έχει ασχοληθεί, ξέρει την πίεση που έχουν αντιμετωπίσει οι βουλευτές, θα μπορούσε να διεξαχθεί μια συζήτηση στη Βουλή για το τι συμβαίνει. Είναι ποινικό αδίκημα να μιλά ο βουλευτής στο τηλέφωνο;», αναρωτήθηκε.

Σημείωσε πως «η άρση της ασυλίας των βουλευτών έχει ζητηθεί για έναν λόγο: Για να μην δημιουργείται η εντύπωση ότι θέλουν να κρυφθούν πίσω από την ασυλία τους. Και οι 11 υποθέσεις δεν έχουν καμία ποινική αξία. Μελέτησα ο ίδιος τις δικογραφίες, πρόκειται περί ενός εξωφρενικού χειρισμού».

Απευθυνόμενος στην Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων και την ανακοίνωσή της στην οποία εγκαλεί τον υπουργό για «ευθεία παρέμβαση στη Δικαιοσύνη», με φόντο δηλώσεις του για τη νομοθετική δυνατότητα κατάργησης της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, αλλά και τις αναφορές του στην Ευρωπαία εντεταλμένη εισαγγελέα, Πόπη Παπανδρέου, είπε ότι «η Δικαιοσύνη είναι πάντα σεβαστή, έχουν κάθε δικαίωμα να μου ασκούν κριτική, αλλά μπορώ να απαντήσω. Διάκριση των εξουσιών σημαίνει ότι η νομοθετική εξουσία δεν μπορεί να παρέμβει στη δικαστική. Οι Δικαστές και οι Εισαγγελείς μπορούν να παρεμβαίνουν στο δικό μου έργο; Μπορούν να παρεμβαίνουν στη νομοθετική εξουσία;»

Και πρόσθεσε: «Την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία συστήσαμε με νόμο το 2021, μπορούμε να πούμε ότι έκανα λάθος, ψηφίζοντας αυτόν τον νόμο, ως εκλεγμένος νομοθέτης; Είναι θετικός ο ρόλος της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων, έχει δίκιο για τη διάκριση των εξουσιών και προσωπικά πιστεύω σε αυτό, θέλω να πω με σεβασμό ότι πρέπει να κοιτούν τα δικαστικά τους και εγώ τα νομοθετικά μου. Εγώ έχω δικαίωμα να πω ότι ίσως έχω κάνει ένα λάθος, ψηφίζοντας ένα νόμο, όλα μπορούν να ξεκαθαρίσουν, εφόσον μένει καθένας στο ρόλο του».

Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, Κώστας Ζαχαριάδης, απάντησε στις δηλώσεις του Άδωνι Γεωργιάδη στην ίδια εκπομπή.

Ο κ. Ζαχαριάδης έκανε λόγο για «επίθεση στη Δημοκρατία και αντιδημοκρατικό παραλήρημα», από μέρους του υπουργού Υγείας, ζητώντας από τον πρωθυπουργό «να τον αποπέμψει». Ο Άδωνις Γεωργιάδης «δεν μπορεί να είναι μέλος δημοκρατικής κυβέρνησης».

Ο υπουργός Υγείας, κος Άδωνις Γεωργιάδης, μίλησε στο Ρ/Σ Παραπολιτικά 90.1 στην εκπομπή «Απέναντι μικρόφωνα» με τους δημοσιογράφους Σωτήρη Ξενάκη και Βασίλη Σκουρή.

Μεταξύ άλλων, επεσήμανε:

Για την διαχείριση των υποθέσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ από πλευράς της ευρωπαϊκής Εισαγγελίας

Α.ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Ο κ. Πρωθυπουργός δεν είναι σε γραμμή Άδωνι, ο κ. Πρωθυπουργός είπε μια πραγματικότητα και την είπε κομψά με τον τρόπο του Μητσοτάκη. Είπε «καλώ την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία να αποδείξει την ουδετερότητα της». Όταν ένας πρωθυπουργός λέει σε έναν θεσμό καλώ να αποδείξετε την ουδετερότητά προφανώς εκφράζει ένα συνολικό αίσθημα του κοινοβουλίου ότι αυτή η ουδετερότητα που θα έπρεπε να θεωρείται δεδομένη δεν θεωρείτε πια δεδομένη.

Α.ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Δεν υπάρχει κανένας βουλευτής κανενός κόμματος που να μην παραδέχεται ότι αυτά είναι αστεία πράγματα που τα κάνουν όλοι οι βουλευτές. Η αποστολή της συγκεκριμένης δικογραφίας του ΟΠΕΚΕΠΕ από την κα Παπανδρέου δεν είναι επίθεση στην ΝΔ είναι επίθεση στη δημοκρατία. Αν ποινικοποιείται η καθημερινότητα του βουλευτού- όχι του βουλευτού της ΝΔ, του βουλευτού- αν είναι ποινικά ελεγκτέα η σχέση βουλευτού-πολίτου αυτό είναι μεγάλο πρόβλημα για τη δημοκρατία και θα έπρεπε ο πρόεδρος της Βουλής να έχει αναλάβει πρωτοβουλία για αυτό το θέμα. Πρέπει να γίνει μια συζήτηση στη Βουλή τι ακριβώς συμβαίνει. Εγώ είμαι βουλευτής 20 χρόνια ξαφνικά γίνεται ποινικό αδίκημα το να μιλάει ο βουλευτής με έναν πολίτη στο τηλέφωνο. Είναι αυτό ποινικό αδίκημα;

Για την άρση της ασυλίας των βουλευτών

Α.ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Η άρση της ασυλίας έχει ζητηθεί για να μην δημιουργείται στην κοινή γνώμη η εντύπωση ότι οι βουλευτές θέλουν να κρυφτούν πίσω από την ασυλία τους. Για πολιτικούς λόγους θέλουν να αρθεί η ασυλία τους, όχι γιατί έχουν κάνει κάτι κακό. Και οι 11 υποθέσεις δεν έχουν καμία ποινική αξία, μηδενική. Έχω μελετήσει τις δικογραφίες ο ίδιος πάρα πολύ αυτές τις μέρες, πρόκειται περί εξωφρενικού χειρισμού. Δεν πρόκειται περί ενός κακού χειρισμού, πρόκειται περί εξωφρενικού χειρισμού. Δεν ξέρω αν έχει πρόθεση. Δεν ξέρω τι έχει στο μυαλό του ο κάθε άνθρωπος.

Απάντηση στην Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων

Α.ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Με απόλυτο σεβασμό στην Ένωση Δικαστών και εισαγγελέων τον ρόλο της οποία απολύτως αναγνωρίζω ως θετικό και δέχομαι ότι έχουν δίκιο ότι η διάκριση των εξουσιών είναι ιερό πράγμα στη δημοκρατία κι εγώ τη σέβομαι απολύτως… επειδή πιστεύω στην διάκριση των εξουσιών θέλω να πω με σεβασμό στην Ένωση ότι εκείνοι πρέπει να κοιτάνε τα δικαστικά τους κι εγώ τα νομοθετικά μου γιατί αυτοί είναι οι ρόλοι μας. Εγώ ως νομοθέτης έχω δικαίωμα να πω για έναν νόμο τον οποίο μάλιστα και ψήφισα ότι πιθανόν να έχω κάνει λάθος, δεν θα μου στερήσει κανείς αυτό το δικαίωμα.

Α.ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Εδώ έχει συμβεί κάτι που κατά τη γνώμη μου μέχρι στιγμής δεν έχω βρει λογική εξήγηση. Έχει ξεκινήσει από πέρυσι το καλοκαίρι με αφορμή τις τηλεφωνικές παρακολουθήσεις και τις συνομιλίες των βουλευτών μια διαδικασία που ξεκίνησε με διαρροές στον Τύπο, απαράδεκτο, μεγάλο φάουλ …Εισαγγελέας που κάνει διαρροή στον Τύπο για πολιτικό ζήτημα μπορώ να τον πάρω σοβαρά; Η διαρροή δεν έγινε άπαξ, η διαρροή ήταν διαρκής. Μετά έρχεται η δικογραφία στη Βουλή, περιμένουμε όλοι να δούμε ποιες είναι αυτές οι δεμένες δικογραφίες και βλέπουμε αυτές τις … μην πω τη λέξη! Ακόμα χειρότερα δεν είναι μόνο ότι ήρθα υποθέσεις που είναι αστείες νομικά, το πιο εντυπωσιακό είναι ότι έχουν σταλεί δικογραφίες στη Βουλή που το μόνο τους υλικό είναι οι παρακολουθήσεις. Είσαι εισαγγελέας δεν έχεις κάνει μια ανακριτική πράξη, δεν έχεις πάρει μια μαρτυρική κατάθεση, δεν έχεις τίποτα στη δικογραφία παρά μόνο τι λέγαν στο τηλέφωνο κι αυτό το κάνεις ποινικά ελεγκτέο ζήτημα; Άρα έχεις στείλει στη Βουλή μια δικογραφία που δεν έχει σκοπό την καταδίκη, έχει σκοπό την πολιτική φασαρία. Στην πορεία δεν φτάνει που στέλνεις αυτή τη δικογραφία στη Βουλή αλλά ξεκινάς νέες διαρροές, ότι «ετοιμάζομαι να στείλω και νέα δικογραφία». Μα κυρία μου γιατί το κάνεις αυτό το πράγμα; Έχεις βρει τους βουλευτές που έχουν παρανομήσει και πρέπει να τιμωρηθούν, καμία αντίρρηση, βάλ’ τα σε ένα πακέτο, πες «αυτά τα στοιχεία έχω, εισαγγελέας είμαι αυτό το πρόβλημα μου δημιουργεί στην εφαρμογή του νόμου να τιμωρηθούν οι υπεύθυνοι». Όλος ο χειρισμός που έχει συμβεί δεν είναι χειρισμός που έχει πρόθεση απόδοσης δικαίου αλλά είναι ένας χειρισμός που έχει πρόθεση δημιουργίας πολιτικών αποτελεσμάτων, το γιατί ρωτήστε την.

Α.ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Προσωπικά έχω χάσει παντελώς την εμπιστοσύνη μου στην συγκεκριμένη Εισαγγελέα διότι έστειλε στην Βουλή μια δικογραφία που δεν θα έπρεπε να έχει σταλεί από Εισαγγελέα στην Βουλή η οποία ως Εισαγγελέας σεβόμενη τον ρόλο της πρέπει να έχει συναίσθηση των συνεπειών των πράξεών της. Αυτή η δικογραφία δεν μου δημιουργεί εμπιστοσύνη.