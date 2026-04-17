Σήμερα οι κρίσιμες «ζυμώσεις» ώστε μέχρι αύριο το πρωί να έχουν «κλειδώσει» τα ψηφοδέλτια.

Με αιχμές κατά της κυβερνητικής πολιτικής για την ακρίβεια και σαφή παρέμβαση στο ζήτημα του κατώτατου μισθού ξεκίνησαν οι εργασίες του 39ου Συνεδρίου της ΓΣΕΕ στο Ηράκλειο Κρήτης.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Συνομοσπονδίας, από το βήμα της εναρκτήριας ομιλίας, ο Γιάννης Παναγόπουλος άσκησε έντονη κριτική στα μέτρα που εφαρμόζονται για την αντιμετώπιση της ακρίβειας, επισημαίνοντας ότι δεν επαρκούν για να ανακόψουν τις πιέσεις στο κόστος ζωής.

Όπως υπογράμμισε, η καρτελοποιημένη λειτουργία της αγοράς σε συνδυασμό με το αυξημένο κόστος στέγασης δημιουργούν συνθήκες διαρκούς επιβάρυνσης για τα νοικοκυριά και τα προβλήματα αυτά «δεν αντιμετωπίζονται με ημίμετρα και παροχές που απλώς ενισχύουν τη ζήτηση».

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στο ζήτημα του κατώτατου μισθού, εκφράζοντας την αντίθεσή του στη διαδικασία καθορισμού του μέσω κυβερνητικών μηχανισμών και «αλγοριθμικών» προσεγγίσεων. Ο κ. Παναγόπουλος έθεσε ως βασικό στόχο την επαναφορά του ρόλου των κοινωνικών εταίρων, ώστε η διαμόρφωση των κατώτατων αποδοχών να γίνεται μέσα από συλλογικές διαπραγματεύσεις, χωρίς κυβερνητική παρέμβαση.

Αναφερόμενος στις κλαδικές συμβάσεις εργασίας, σημείωσε ότι η πρόσφατη πρόοδος ως προς τη μετενέργεια και την επεκτασιμότητα δεν επαρκεί, καλώντας τα συνδικάτα να εντείνουν τις προσπάθειες για την υπογραφή συλλογικών συμβάσεων σε όλους τους κλάδους της οικονομίας.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Παράλληλα, ο πρόεδρος της ΓΣΕΕ τοποθετήθηκε και για την υπόθεση που βρίσκεται υπό διερεύνηση από τη Δικαιοσύνη σχετικά με τη διαχείριση κοινοτικών κονδυλίων για προγράμματα κατάρτισης, εκφράζοντας τη βεβαιότητα ότι «η υπόθεση θα καταρρεύσει», υποστηρίζοντας πως στοχεύει συνολικά το συνδικαλιστικό κίνημα.

Η ομιλία του, ωστόσο, δεν κύλησε χωρίς εντάσεις, καθώς στελέχη συνδικαλιστικών παρατάξεων της Αριστεράς αποχώρησαν από την αίθουσα, εκφράζοντας τη διαφωνία τους με τη στάση της ηγεσίας της ΓΣΕΕ απέναντι σε κυβέρνηση και εργοδοσία.

Οι διαδικασίες και τα διακυβεύματα του Συνεδρίου

Στις εργασίες του Συνεδρίου συμμετέχουν περίπου 400 σύνεδροι, εκπροσωπώντας 80 Εργατικά Κέντρα και περισσότερες από 70 Ομοσπονδίες από όλη τη χώρα. Οι σύνεδροι καλούνται να εκλέξουν τη νέα διοίκηση της Συνομοσπονδίας, αλλά και να χαράξουν τη στρατηγική για την επόμενη περίοδο, με βασικούς άξονες την ενίσχυση των εισοδημάτων και την αποκατάσταση των εργασιακών δικαιωμάτων.

Το ζήτημα των συσχετισμών και των προσώπων παραμένει ανοιχτό, με το ενδιαφέρον να εστιάζεται στη στάση που θα τηρήσουν οι επιμέρους παρατάξεις και στη δυνατότητα συγκρότησης ενός λειτουργικού προεδρείου. Η μακροχρόνια παρουσία του Γιάννη Παναγόπουλου στην ηγεσία της ΓΣΕΕ, σε συνδυασμό με την κριτική που έχει δεχθεί το τελευταίο διάστημα – ακόμη και από στελέχη του πολιτικού χώρου από τον οποίο προέρχεται – δημιουργεί ένα ρευστό σκηνικό ως προς τις ισορροπίες.

Παρά τα σενάρια αμφισβήτησης, δεν είναι σαφές εάν αυτή θα εκφραστεί με ενιαίο τρόπο, όπως είχε επιχειρηθεί σε άλλες συνδικαλιστικές διαδικασίες, γεγονός που καθιστά αβέβαιη τη διαμόρφωση ενός εναλλακτικού πόλου.

Υπενθυμίζεται πως στο προηγούμενο συνέδριο, οι έδρες στη 45μελή διοίκηση είχαν κατανεμηθεί ως εξής:

ΠΑΣΚΕ – Δημοκρατικοί Συνδικαλιστές: 19 έδρες

ΔΑΣ (ΠΑΜΕ): 11 έδρες

ΔΑΚΕ: 9 έδρες

ΕΜΕΙΣ – ΑΡΚΙ: 3 έδρες

ΕΑΚ: 2 έδρες

Ενότητα: 1 έδρα

Οι ισορροπίες αυτές αποτελούν τη βάση για τις νέες διαπραγματεύσεις, με το τελικό αποτέλεσμα να κρίνει τόσο τη σύνθεση της διοίκησης όσο και τη δυνατότητα λήψης αποφάσεων την επόμενη περίοδο.