Ο πρόεδρος της Νίκης ζήτησε να «σταματήσει η σφαγή των ζώων στη Λέσβο», προσθέτοντας πως «υπάρχουν και εθνικοί λόγοι».

Με αναφορά στους κτηνοτρόφους της Λέσβου, ξεκίνησε την ομιλία του στη Βουλή ο πρόεδρος της Νίκης, Δημήτρης Νατσιός.

«Είναι επιτακτική ανάγκη να μάθουν οι κτηνοτρόφοι της Λέσβου, γιατί η κυβέρνηση επιμένει στη θανάτωση των ζώων στο νησί και αποκλείει τον εμβολιασμό κατά του αφθώδους πυρετού. Το υπουργείο απαντά με μισόλογα, ότι δεν το επιτρέπει η κοινοτική νομοθεσία. Αυτό είναι ψέμα. Ο εμβολιασμός προβλέπεται από την Ε.Ε και εναπόκειται σε πολιτική απόφαση των χωρών εάν θα τον εφαρμόσουν», είπε ο κ. Νατσιός και ανέφερε το παράδειγμα της Κύπρου, η οποία, όπως ισχυρίστηκε, «με τον εμβολιασμό, κατόρθωσε να σώσει το εθνικό της κεφάλαιο».

Συνεχίζοντας άσκησε κριτική στην κυβέρνηση για θεσμική υποβάθμιση. Υποστήριξε ότι υπάρχει κρίση εμπιστοσύνης στους θεσμούς, καταλόγισε στην κυβέρνηση αδιαφάνεια, συγκάλυψη και πολιτικές παρεμβάσεις, ενώ συνέδεσε την κριτική του με υποθέσεις όπως οι υποκλοπές και η διαχείριση των αγροτικών επιδοτήσεων.

«Ότι κάνετε με τους θεσμούς με το κοινοβούλιο, με τους βουλευτές σας, με την Ευρωπαϊκή εισαγγελία, με τον τρόπο που χειρίζεστε την αξιοκρατία, όλα είναι μια μεγάλη ντροπή», είπε. «Διορίζετε υπουργούς, που δεν έχουν πτυχίο ημιμαθείς ζητωκραυγαστές σας».

Μιλώντας για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, ανέφερε πως «δισεκατομμύρια μοιράστηκαν παράνομα σε ημετέρους με τη συμμετοχή στελεχών και βουλευτών του κυβερνώντος κόμματος. Ούτε ένα ευρώ δεν έχει επιστραφεί στους νόμιμους δικαιούχους, ενώ η όψιμη αυστηροποίηση του νομικού πλαισίου λειτουργίας του Οργανισμού, έρχεται να ταλαιπωρήσει μέσω άκρατου γραφειοκρατισμού, όλους εκείνους που ενεργούσαν στο πλαίσιο της νομιμότητας», είπε και πρόσθεσε.

«Στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ υπάρχει δομημένη κρατική απάτη στην οποία συμμετείχαν διαχρονικά, λίγο έως πολύ, όλα τα κόμματα που κυβέρνησαν τον τόπο, με προεξάρχουσα την τωρινή κυβέρνηση η οποία ανήγαγε αυτή την απάτη σε επιστημονικό επίπεδο».

Ο πρόεδρος της Νίκης αναφέρθηκε στο τραγικό δυστύχημα των Τεμπών.

«Πέρασαν τρία χρόνια και ακόμη δεν υπάρχει φως στην εξιχνίαση των αιτιών των συνθηκών, και των πραγματικών υπευθύνων της τραγωδίας» είπε ενώ καταλόγισε ευθύνες στη Δικαιοσύνη, πως «βραδυπορεί» και έκανε λόγο για «δολοφονία χαρακτήρων συγγενών των θυμάτων».

«Αυτό είναι το κράτος δικαίου του κ. Μητσοτάκη. Ένα απίστευτο πεδίο απάτης, συγκάλυψης και διαφθοράς με θύματα τους θεσμούς, έντιμους λειτουργούς και το λαό αυτής της χώρας» ανέφερε μεταξύ άλλων και πρόσθεσε.

«Έχετε δημιουργήσει την κοινωνία της ατιμίας. Δεν έχετε συναίσθηση πόσο μεγάλη ζημιά κάνετε στις έννοιες της Δικαιοσύνης, και της αξιοκρατίας. Την ώρα που ο υφυπουργός σας ανέμιζε το ψευτοπτυχίο του στην τηλεόραση, τον έβλεπαν και χιλιάδες νέα παιδιά με διδακτορικά και μεταπτυχιακά που ξενιτεύτηκαν, σε αναζήτηση καλύτερης τύχης».

«Κατορθώσατε κάτι πολύ σπουδαίο και πρέπει να σας το αναγνωρίσουμε», είπε σε άλλο σημείο της ομιλίας του ο κ. Νατσιός.

«Η μόνη ισότητα που πετύχατε, ήταν να κάνετε τους Έλληνες πολίτες, ίσους στη συμφορά και τη δυστυχία. Αριστεία στην ατιμία, στην κομματοκρατία, στις διακρίσεις», ανέφερε ενώ έκανε λόγο για «ΙΕΚ Μητσοτάκης το οποίο», όπως είπε, «έχει ανοίξει αφανή παραρτήματα σε όλη τη χώρα».

Συνεχίζοντας αναφέρθηκε στο θέμα των υποκλοπών και καταλόγισε ευθύνες στον Πρωθυπουργό.

«Εκτός από την παραβίαση του απορρήτου των επικοινωνιών, της ιδιωτικής ζωής των παρακολουθουμένων υπουργών, καναλαρχών, στρατιωτικών και δικαστών, εκτός από τη νόθευση του υγιούς πολιτικού ανταγωνισμού και τους τυχόν εκβιασμούς πολιτικών σας αντιπάλων, έχετε συνειδητοποιήσει πόση ζημιά έχετε κάνει στις διεθνείς σχέσεις και τη διεθνή επενδυτική εικόνα της χώρας;» διερωτήθηκε ο κ. Νατσιός.

Καταλήγοντας αναφέρθηκε στις προτάσεις του κόμματός του για την προστασία των θεσμών.

«Μιλάμε για κατάργηση του καθεστώτος ατιμωρησίας που εκτρέφει την παρανομία και αποσύνδεση της ποινικής διερεύνησης από την κοινοβουλευτική πλειοψηφία. Προτείνουμε την πλήρη θεσμική ανεξαρτησία της ηγεσίας της Δικαιοσύνης, και την αυτόματη άρση της βουλευτικής ασυλίας, ώστε, ο βουλευτής να δικάζεται όπως κάθε απλός πολίτης», είπε και πρόσθεσε.

«Δεν είστε κυβέρνηση ευθύνης αλλά ρουσφετιού και συγκάλυψης που δρα σα μηχανισμός προστασίας των ημετέρων. Κι αυτό δεν είναι πολιτική αντιπαράθεση, είναι πολιτική πραγματικότητα», είπε ο κ. Νατσιός και ζήτησε την παραίτηση της κυβέρνησης, την οποία χαρακτήρισε «επιβεβλημένη» και «προσφυγή στη λαϊκή ετυμηγορία».

«Η Νίκη είναι εδώ, όχι ως κόμμα οργής και αγανάκτησης, αλλά ως κίνημα αλήθειας, ευθύνης και συνέπειας», κατέληξε ο πρόεδρος της Νίκης.