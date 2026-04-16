Το όνομα του Ταλ Ντίλιαν ο οποίος δηλώνει ότι η εταιρεία του πωλούσε το Predator μόνο σε κρατικές οντότητες και μίλησε για... Νίξον προειδοποιώντας τον Κυριάκο Μητσοτάκη φαίνεται ότι δεν ξέρει ο πρωθυπουργός.

«Οσο για τον κ. Ντίλιαν ή Ντίλαν ή όπως αλλιώς τον λένε, δεν εκβιαζόμαστε από κανέναν. Λογοδοτούμε μόνο στον ελληνικό λαό που μας επέλεξε», είπε στην τριτολογία του ο κ. Μητσοτάκης, ο οποίος δέχθηκε βροχή ερωτημάτων από όλη την αντιπολίτευση.

Για το ρουσφέτι και τον ΟΠΕΚΕΠΕ ο Κυριάκος Μητσοτάκη και ο Νίκος Ανδρουλάκης έμπλεξαν με άλλες εποχές.

Ο Νίκος Ανδρουλάκης θυμήθηκε τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη: «Μιλάει η οικογένεια Μητσοτάκη για ρουσφέτι; Οι διορισμοί σας στη σειρά φτάνουν έως τις Βρυξέλλες. Κάναμε ρουσφέτια έλεγε ο πατέρα σας... Ο δικός σας πατέρας τα έχει πει

Με τη δική μου πλάτη κανείς δεν πήρε ούτε ευρώ από τον ελληνικό λαό. Με τη δική σας τον έχουν κατακλέψει κ. Μητσοτάκη».

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης από την πλευρά του σημείωσε: «Είχατε την απρέπεια να μιλήσετε για κουμπαριές - Τον κ. Λαμπράκη, τον κουμπάρο σας, που είναι στη φυλακή τον ξέρετε;»

Ο κ. Μητσοτάκης αναφέρθηκε σε μια συνομιλία που είχε αφηγηθεί ο Θόδωρος Πάγκαλος από συνάντησή του με αγροτοσυνδικαλιστές του ΠΑΣΟΚ στο παρελθόν.

