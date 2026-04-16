Μια από τις πιο κρίσιμες κοινοβουλευτικές μάχες της πολιτικής του διαδρομής θα δώσει σήμερα ο Νίκος Ανδρουλάκης απέναντι στον Κυριάκο Μητσοτάκη με αντικείμενο το θέμα των υποκλοπών και της χρήσης του παράνομου λογισμικού Pretador. Η μάχη είναι κρίσιμη για πολλαπλούς λόγους, πρωτίστως όμως γιατί πρόκειται για ένα θέμα που έχει πάρει εδώ και χρόνια στην πλάτη του ο κ. Ανδρουλάκης και το οποίο εκ των πραγμάτων στριμώχνει προσωπικά τον πρωθυπουργό όσο κανένα άλλο.

Ταυτόχρονα, όμως, η κοινοβουλευτική διαδικασία είναι σημαντική από τη στιγμή που ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ θα πρέπει σήμερα να σηκώσει ουσιαστικά όλο το βάρος της προοδευτικής αντιπολίτευσης, ιδίως από τη στιγμή που ο ΣΥΡΙΖΑ και η Νέα Αριστερά βρίσκονται σε μια φάση σχεδόν μεταβατική, εν αναμονή και των επόμενων κινήσεων του κ. Τσίπρα. Στην πράξη ο κ. Ανδρουλάκης θέλει να δείξει ότι αυτός είναι ο μόνος αντίπαλος απέναντι στον πρωθυπουργό και η σημερινή μέρα είναι η ιδανική για να δείξει αν όντως μπορεί να σταθεί στο πιο υψηλό επίπεδο. Απολύτως διασταυρωμένες πληροφορίες αναφέρουν ότι δεν υπάρχει κανένα θέμα κατάθεσης πρότασης μομφής, άλλωστε δεν υπήρξε και ποτέ, από τη στιγμή που στην Χαριλάου Τρικούπη θεωρούν ότι μια τέτοια κίνηση θα ήταν δώρο για τον πρωθυπουργό, σε μια φάση που η κοινοβουλευτική του ομάδα σπαράσσεται από εσωτερικές συγκρούσεις. Οπότε το τελευταίο που θα ήθελε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ ήταν να συσπειρώσει την γαλάζια κοινοβουλευτική ομάδα.

Το ζητούμενο συνεπώς για τον Νίκο Ανδρουλάκη είναι αν θα προσθέσει στη σημερινή διαδικασία και νέα στοιχεία για το σκάνδαλο των υποκλοπών, από τη στιγμή που είναι παραπάνω από προφανές ότι θα επιδιώξει να ταυτίσει την υπόθεση αυτή με τον ίδιο τον κ. Μητσοτάκη. Η φρασεολογία του κ. Ανδρουλάκη θα είναι αρκούντως επιθετική για το περίφημο δεξιό παρακράτος που έχει στηθεί στην αυλή του Μεγάρου Μαξίμου. Από την άλλη είναι παραπάνω από βέβαιο το πάντρεμα όλων των σκανδάλων που ταλανίζουν την κυβέρνηση, με αποκορύφωμα τον ΟΠΕΚΕΠΕ και τους δεκάδες υπόδικους βουλευτές, αλλά και την περίπτωση του Μακάριου Λαζαρίδη, από την οποία αδυνατεί να ξεφύγει η κυβέρνηση.

Η σημερινή μέρα, λοιπόν, είναι το μεγάλο στοίχημα για τον Ανδρουλάκη, ο οποίος αμέσως μετά θα ταξιδέψει για την Ισπανία προκειμένου να πάρει μέρος στη σύνοδο των ευρωπαίων σοσιαλιστών, ενώ θα έχει την ευκαιρία και για μια κατ' ιδίαν συνάντηση με τον Ισπανό Πρωθυπουργό Πέδρο Σάντσεθ. Επιστρέφοντας την Κυριακή από την Ιβηρική χερσόνησο θα πρέπει να κινήσει τις διαδικασίες για τη στελέχωση των οργάνων του κόμματος. Η συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής μένει να οριστεί για κάποιο από τα επόμενα Σαββατοκύριακα, όμως το παζλ μόνο εύκολο δεν είναι να συμπληρωθεί. Για παράδειγμα, υπάρχει σιγή ιχθύος για το πρόσωπο του γραμματέα που θα διαδεχτεί τον Ανδρέα Σπυρόπουλου. Το όνομα του κ. Τσουκαλά είναι στην πιο υψηλή θέση, παρότι ο νυν εκπρόσωπος τύπου δεν δείχνει ιδιαίτερη ζέση για τη θέση αυτή. Υπάρχει η περίπτωση του Γιάννη Βαρδακαστάνη που θεωρείται επιλογή ανάγκης και από εκεί και πέρα δεν ακούγεται κάποιο στέλεχος που να εκτιμάται πως έχει προβάδισμα, ιδίως από τη στιγμή που υπάρχει πλέον το ασυμβίβαστο με τη θέση του βουλευτή.

Σε ότι αφορά στο Πολιτικό Συμβούλιο, θα πρέπει να γίνουν χειρουργικοί χειρισμοί για να μην υπάρχουν δυσαρέσκειες. Το πιο δύσκολο κομμάτι είναι σε σχέση με τους βουλευτές από τη στιγμή που υπάρχει το όριο των πέντε. Οι Παύλος Γερουλάνος, Μανώλης Χριστοδουλάκης και Μιχάλης Κατρίνης θεωρούνται μάλλον δεδομένοι οπότε μένουν μόλις δυο θέσεις. Οι επιλογές εκτιμάται πως θα γίνουν μεταξύ των Παύλου Χρηστίδη, Δημήτρη Μάντζου, Μιλένας Αποστολάκη και Πάρι Κουκουλόπουλου, χωρίς να αποκλείεται και η περίπτωση της Λίτσας Λιακούλη που έχει κερδίσει αρκετούς πόντους με την κοινοβουλευτική της παρουσία. Σε ότι αφορά τους μη βουλευτές παραπάνω από βέβαιη θα πρέπει να θεωρείται η συμμετοχή των Ανδρέα Σπυρόπουλου, Άννας Διαμαντοπούλου, Λευτέρη Καρχιμάκη, Θανάση Γλαβίνα και Χρήστου Κακλαμάνη από το προεδρικό μπλοκ, ενώ από τις άλλες ομάδες πιθανολογούνται ονόματα όπως αυτά των Φίλιππου Σαχινίδη, Τόνιας Αντωνίου, Έφης Χαλάτση, Βασίλη Κεγκέρογλου, Θόδωρου Μαργαρίτη κ.α.

Ξεχωριστή είναι, τέλος, η περίπτωση του Χάρη Δούκα, ο οποίος με βάση όλες τις εκτιμήσεις θα είναι στο Πολιτικό Συμβούλιο με πρόταση του προέδρου του ΠΑΣΟΚ, απόρροια και της γενικότερης συνεννόησης που διαφαίνεται πως υπάρχει.