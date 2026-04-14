Στα σενάρια πρόωρων εκλογών και την υπόθεση Λαζαρίδη αναφέρθηκε ο Στέργιος Καλπάκης.

Αναλυτικά όσα είπε ο Στέργιος Καλπάκης στον ΣΚΑΙ και στην εκπομπή «Αταίριαστοι» με τον δημοσιογράφο Χρήστο Κούτρα

Για την υπόθεση Λαζαρίδη:

- Έπρεπε να τον είχε ήδη αποπέμψει τον κ. Λαζαρίδη ο κ. Μητσοτάκης. Δεν μπορεί να σταθεί. Κανένας δεν θα μπορούσε να σταθεί με τέτοιες αποκαλύψεις. Ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν αυτός που ανέδειξε το θέμα Λαζαρίδη στη Βουλή, πολύ πριν αντιδράσουν τα υπόλοιπα κόμματα.

- Η υπόθεση αυτή είναι σημάδι μεγάλης κρίσης και παρακμής για την κυβέρνηση. Ο κ. Λαζαρίδης έγινε υφυπουργός στον ανασχηματισμό που ήρθε μετά τη δικογραφία του ΟΠΕΚΕΠΕ. Άρα ήρθε στην ουσία να απαντήσει ως ένα αντίδοτο σε μια προηγούμενη κρίση και δημιουργήθηκε μια νέα κρίση.

- Δεν είναι η πρώτη φορά βέβαια που έχουμε αντίστοιχα περιστατικά με πτυχία. Θυμίζω ότι για τον πρώτο διοικητή της ΕΥΠ, τον κ. Κοντολέοντα, άλλαξαν τον νόμο για να πληροί ο ίδιος τα τυπικά προσόντα. Μετά είχαμε τον κ. Διαματάρη, που έλεγε ότι έχει μεταπτυχιακό από το Columbia ενώ δεν είχε, και παραιτήθηκε. Δεν είναι η πρώτη φορά που συμβαίνουν τέτοιες απατεωνιές από την πλευρά της κυβέρνησης.

Για τα σενάρια πρόωρων εκλογών:

- Ο κ. Μητσοτάκης θα κάνει ό,τι μπορεί για να φτάσει ως το τέλος της τετραετίας, αλλά οι εξελίξεις είναι τέτοιες που δυσκολεύουν την κατάσταση γι’ αυτόν. Διαβάσαμε και ρεπορτάζ ότι υπήρχαν και εισηγήσεις να γίνουν και το καλοκαίρι ακόμη εκλογές. Έχουν πληθύνει τα ρεπορτάζ για εκλογές το φθινόπωρο. Δεν γράφονται τυχαία όλα αυτά. Αυτά, επίσης, είναι όλα δείγματα μιας μεγάλης κρίσης στην οποία βρίσκεται η κυβέρνηση, ώστε να τίθεται εν αμφιβόλω ο κεντρικός πολιτικός σχεδιασμός και ο κ. Μητσοτάκης, ο οποίος λέει ότι θα πάει ως το τέλος.

- Χρειάζεται να υπάρχει ένας ισχυρός προοδευτικός πόλος, που να αμφισβητήσει τη Νέα Δημοκρατία, ώστε να ασκηθεί και πολιτική και κοινωνική πίεση, προκειμένου να γίνουν πιο γρήγορα εκλογές. Γιατί αν υπάρχει προοπτική διακυβέρνησης και υπάρχει και ένα κοινωνικό κλίμα και ένα κλίμα πολιτικής αλλαγής, τότε θα δείτε πώς πιέζεται η κυβέρνηση.

- Αυτό είναι ένα μεγάλο έλλειμμα του πολιτικού μας συστήματος. Εμείς εδώ και πάνω από έναν χρόνο έχουμε πει ότι πρέπει να υπάρχει συνεργασία των προοδευτικών δυνάμεων. Το ΠΑΣΟΚ έχει επιλέξει μια μοναχική πορεία, μια αυτόνομη κάθοδο, η οποία είναι λάθος κατά την άποψή μου. Αυτό που λέει το ΠΑΣΟΚ ότι θα πάει να κερδίσει με μία ψήφο τη Νέα Δημοκρατία, δεν φαίνεται ότι μπορεί να συμβεί.

- Οι δυνάμεις που αντιλαμβάνονται αυτή την ανάγκη - ο ΣΥΡΙΖΑ, δυνάμεις της Νέας Αριστεράς, ευρύτερες προοδευτικές δυνάμεις και σε αυτό καθοριστικό ρόλο μπορεί να παίξει ο Αλέξης Τσίπρας - μπορούμε να συγκροτήσουμε μια μεγάλη ευρεία, προοδευτική παράταξη, η οποία μπορεί να χτυπήσει στα ίσια τη Νέα Δημοκρατία.

- Δεν μιλάω ούτε για συγκόλληση ούτε για παρθενογένεση. Να υπάρξει ένας ισχυρός προοδευτικός πόλος που θα κατέβει στις εκλογές και θα διεκδικήσει την ψήφο του κόσμου για να κερδίσει τη Νέα Δημοκρατία, όχι για να κάνει μια καταγραφή.