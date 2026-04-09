Αντάλλαξε ευχές και δώρα για το Πάσχα με τους ηλικιωμένους και το προσωπικό.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, μαζί με την κόρη του Σοφία, συνομίλησε με τους ηλικιωμένους, οι οποίοι τον ευχαρίστησαν για την αναβαθμισμένη φροντίδα που τους παρέχει πλέον το Γηροκομείο καθώς και τις ενέργειες που έχουν γίνει για τη βελτίωση της καθημερινότητάς τους, σε έναν καταπράσινο χώρο 60 στρεμμάτων στο κέντρο της Αθήνας.

Ο Πρωθυπουργός, συνοδευόμενος από την Υπουργό Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας Δόμνα Μιχαηλίδου, ενημερώθηκε από τον Πρόεδρο του Γηροκομείου Σπύρο Χαμακιώτη για το έργο της διοίκησης, η οποία σε συνεργασία με την κυβέρνηση κινείται ήδη στην κατεύθυνση εξυγίανσης των οικονομικών του ιδρύματος και ανακαίνισης των εγκαταστάσεών του, προκειμένου αφενός να βελτιωθούν ακόμη περισσότερο οι συνθήκες φιλοξενίας και αφετέρου να αυξηθεί ο αριθμός των ηλικιωμένων που φροντίζει, και είχε την ευκαιρία να επισκεφθεί τα ανακαινισμένα μαγειρεία.

Σήμερα το Γηροκομείο, μετά τα έργα ανακαίνισης που έχουν υλοποιηθεί τα τελευταία χρόνια, φιλοξενεί 185 ηλικιωμένους, 80 περισσότερους απ’ ό,τι προηγουμένως, ενώ με την ανακατασκευή άλλων δύο πτερύγων που δρομολογεί η διοίκηση πρόκειται να δοθεί η δυνατότητα φιλοξενίας επιπλέον 80 ατόμων. Προοπτικά, με την ολοκλήρωση όλων των έργων ο σχεδιασμός προβλέπει να φιλοξενούνται 500 ηλικιωμένοι.

«Θέλω να σας ευχηθώ από καρδιάς καλή Ανάσταση, χρόνια πολλά. Να σας πω πόσο χαίρομαι που είμαι σήμερα μαζί σας αυτές τις άγιες μέρες, γιατί θέλω η επίσκεψή μου να εκληφθεί και ως ένα μήνυμα στήριξης στη διοίκηση του Γηροκομείου, αλλά και στο Υπουργείο, για την πραγματικά πολύ σπουδαία δουλειά η οποία γίνεται εδώ», ανέφερε ο Πρωθυπουργός.

«Το βλέπω στα χαμόγελά σας ότι είστε σε έναν χώρο ασφαλή, σε έναν χώρο που σας φροντίζουν, σε έναν χώρο που περνάτε καλά και αισθάνεστε ότι υπάρχουν άνθρωποι που νοιάζονται για εσάς. Και εμείς είμαστε μία κυβέρνηση που νοιαζόμαστε πρωτίστως γι’ αυτούς που έχουν περισσότερο ανάγκη», συμπλήρωσε.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης διαβεβαίωσε ότι η κυβέρνηση θα εξασφαλίσει την απαραίτητη χρηματοδότηση για την υλοποίηση των αναγκαίων έργων και την αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών ώστε το Γηροκομείο Αθηνών να αποτελεί την καλύτερη δομή φροντίδας ηλικιωμένων στη χώρα.

«Γι’ αυτό και θα ήθελα να σας πω, κ. Πρόεδρε, ότι θα ασχοληθώ προσωπικά -και να το εκλάβετε αυτό ως δέσμευση- προκειμένου να εξασφαλίσουμε όλες εκείνες τις χρηματοδοτήσεις, και για λόγους ταχύτητας θα φροντίσουμε να το κάνουμε μάλλον μέσω ιδιωτικών δωρεών. Εξάλλου, αυτός είναι ένας χώρος ο οποίος από την ιστορία του είναι ταυτισμένος με ιδιωτικές δωρεές.

Να ξέρετε ότι ο στόχος μας -και θα τον πετύχουμε, διότι όταν βάζουμε έναν στόχο τον πετυχαίνουμε- θα είναι να επισκευάσουμε όλα τα κτήρια του Γηροκομείου, να φτάσει στα 500 άτομα, να ξεδιπλώσει όλη του αυτή τη δυναμική αυτός ο καταπληκτικός χώρος. Σκεφτείτε ότι έχουμε σχεδόν 60 στρέμματα στο κέντρο της Αθήνας. Είναι ένας μοναδικός χώρος.

Να φτιάξουμε τον περιβάλλοντα χώρο, αλλά να εξασφαλίσουμε και την απαραίτητη χρηματοδότηση έτσι ώστε το προσωπικό το οποίο εργάζεται εδώ, να αισθάνεται και αυτό ότι έχει σταθερές εργασιακές σχέσεις και να δημιουργήσουμε την καλύτερη -το επαναλαμβάνω, την καλύτερη- δομή φροντίδας ηλικιωμένων στη χώρα. Αυτός είναι ο στόχος μας και θα τον πετύχουμε.

Να είστε καλά. Χρόνια πολλά. Καλή Ανάσταση», σημείωσε ο Πρωθυπουργός.

Από την πλευρά της η Υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας Δόμνα Μιχαηλίδου επισήμανε: «Εγώ να πω καλή Ανάσταση σε όλες και σε όλους σας και στις οικογένειές σας. Είμαστε ως κυβέρνηση πάρα πολύ χαρούμενοι. Τα τελευταία χρόνια έχουμε βρει τρομερά αξιόπιστη διοίκηση, εδώ ο κ. Πρόεδρος, πραγματικά ένα ίδρυμα το οποίο είναι τρομερά ιστορικό, με εξαιρετικούς ανθρώπους να δουλεύουν, οι νοσηλευτές, οι φροντιστές σας, το επιστημονικό προσωπικό.

Αλλά εγώ να πω ότι με το που αναλάβαμε το 2019, εισπράτταμε μόνο παράπονα για τον ιστορικό μας αυτό φορέα. Και τώρα όχι μόνο παράπονα δεν εισπράττουμε, αλλά έχουμε βάλει όλοι μαζί τις δυνάμεις μας, έτσι ώστε ο καθένας από την πλευρά του, κατά κύριο λόγο η κυβέρνηση, η διοίκηση στην καθημερινότητα, κάνουμε ό,τι μπορούμε να ισχυροποιήσουμε το ίδρυμα, να το φέρουμε στην ιστορία του, πίσω στην ιστορία που του αξίζει, και βέβαια να υπερδιπλασιάσουμε ακόμη πιο πολύ τους ανθρώπους που μπορούν να λαμβάνουν φροντίδα από αυτό».

Ο Πρόεδρος του Γηροκομείου Σπύρος Χαμακιώτης δήλωσε: «Είστε ο πρώτος Πρωθυπουργός που επισκέπτεται το σωματείο μας, το παλαιότερο φιλανθρωπικό σωματείο της χώρας, ιδρυθέν το 1864, κ. Πρωθυπουργέ. Είστε η μόνη κυβέρνηση με τους πολύτιμους Υπουργούς σας που επί θητείας σας κατόρθωσε και αναβίωσε αυτό το πολύπαθο, θα έλεγα, σωματείο μας τα τελευταία χρόνια, που ήταν σε κατάσταση πτώχευσης, τα τελευταία 25 χρόνια.

Σήμερα, τελούντες υπό καθεστώς εξυγίανσης, υπογράψαμε ένα σύμφωνο εξυγίανσης. Η κα Μιχαηλίδου ήταν μία από τις υπογράφουσες, μαζί με τον κ. Σκυλακάκη και τον κ. Χατζηδάκη τότε, το 2023. Έκτοτε έχουμε μειώσει στα 56 εκατομμύρια τα χρέη, κάτω από τα μισά, με τη βοήθεια και τη στήριξη τη δική σας, επί δικής σας διακυβέρνησης της χώρας.

Αυτό το οφείλουμε σε εσάς, σας ευγνωμονούμε γι΄ αυτό και προσδοκούμε την περαιτέρω βοήθειά σας, που τη θεωρούμε δεδομένη, όπως και με την προηγούμενη Υπουργό μας, την κα Ζαχαράκη, ότι σε λίγο καιρό θα ανακαινίσουμε και τις υπόλοιπες πτέρυγες, είτε μας βοηθήσουν τρίτοι, όπως έχουμε αναφερθεί, είτε όχι.

Ήδη, μέσα στη χρονιά ξεκινάμε την ανακαίνιση δύο επιπλέον πτερύγων -το είχαμε πει και στην κοπή της πίτας, κα Υπουργέ-, ούτως ώστε να φιλοξενήσουμε επιπλέον 80 ανθρώπους. Φιλοδοξούμε να φτάσουμε στους 500 και θα είναι ένα παράδειγμα προς μίμηση για όλες τις κυβερνήσεις και για όλους τους Πρωθυπουργούς.

Ελπίζουμε ο Πρωθυπουργός μας να είναι στη θέση αυτή για πολλά χρόνια και να εγκαινιάσουμε και τις νέες πτέρυγες μαζί του. Θερμά σας ευχαριστούμε για τη στήριξη».