«Η Δικαιοσύνη έχει μια δεύτερη ευκαιρία να κάνει το αυτονόητο, να κάνει τη δουλειά της», υπογράμμισε ο συνήγορος θυμάτων παρακολούθησης Ζαχαρίας Κεσσές, με αφορμή τη νέα έρευνα για τις υποκλοπές.

Ο δικηγόρος θυμάτων παράνομων παρακολουθήσεων, Ζαχαρίας Κεσσές, με αφορμή την κατάτμηση της δικογραφίας για τις υποκλοπές. τόνισε πως «Η Δικαιοσύνη έχει μια δεύτερη ευκαιρία να κάνει το αυτονόητο, να κάνει τη δουλειά της».

«Θεωρώ αδιανόητο το ότι το 2026 θα γίνουν πάλι τα ίδια λάθη του 2024 υπό την έννοια ότι δεν μπορεί πράγματα που έχουν διαπιστωθεί από ένα Μονομελές Πλημμελειοδικείο Αθηνών που ήταν φανερά να κάνει ότι δεν τα είδε ένας εισαγγελέας του Αρείου Πάγου. Υπάρχει μια δεύτερη ευκαιρία και θυμίζω ότι 8 στους 10 Έλληνες πολίτες δεν έχουν εμπιστοσύνη στην ελληνική Δικαιοσύνη», τόνισε ο κ. Κεσσές, μιλώντας στον ραδιοφωνικό σταθμό «Παραπολιτικά» 90,1 FM.

Πρόσθεσε πως «αν τολμήσουν κάποιοι εισαγγελικοί λειτουργοί να μην κάνουν τη δουλειά τους, να μην δουν το αυτονόητο, να μην δουν ούτε καν απόπειρα κατασκοπείας όταν για παράδειγμα έχει παγιδευτεί ο υπουργός Εξωτερικών τη στιγμή που βρίσκεται σε επίσημη διεθνή αποστολή τότε καταλαβαίνετε ότι θα μιλάμε για άλλες καταστάσεις και το τίμημα το οποίο θα πληρωθεί θα είναι πολύ μεγαλύτερο».

«Από τα 87 θύματα έχουν εμφανιστεί ενώπιον του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου γύρω στα 10. Η απόλυτη προτεραιότητα είναι τα θύματα αυτά τα οποία κατείχαν κρίσιμα χαρτοφυλάκια. Αυτά είναι τα πρόσωπα που πρέπει να ερευνηθούνε κυρίως όπως επίσης θα πρέπει να ερωτηθούνε γιατί από το 2023 που έχουν ενημερωθεί με συστημένη επιστολή από την Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα ότι έχουν πέσει θύματα παγίδευσης δεν έχουν προβεί σε καμία ενέργεια. Έχουν υποχρέωση λογοδοσίας» συμπλήρωσε.

Αναφερόμενος στην αποκάλυψη της εφημερίδας «Το Βήμα» πρόσθεσε πως «υπογράφηκε το μνημόνιο συνεργασίας της Intellexa και άλλων δέκα εταιρειών με το Κέντρο Μελετών Ασφάλειας, όπου είναι ο τεχνικός σύμβουλος του κράτους σε θέματα ασφάλειας και εξειδικεύεται με θέματα που έχουν να κάνουν με σύνορα και κυβερνοασφάλεια και εγκληματικότητα. Είναι μια υπηρεσία της οποίας προΐσταται ο διοικητής της ΕΥΠ. Για να συμβληθείς μαζί της η υπηρεσία ξέρει ποια εταιρεία είσαι. Δυστυχώς για αυτούς η Intellexa παγκοσμίως ακόμα και στις διεθνείς εκθέσεις όπλων στις οποίες πήγαινε το 2020 και 2021 παρουσίαζε ένα προϊόν, το κατασκοπευτικό λογισμικό Predator. Άρα κανείς δεν μπορεί να πει χωρίς να ψεύδεται ότι το ΚΕΜΕΑ το 2021 δεν ήξερε ότι η Intellexa είναι μια εταιρεία που εμπορεύεται μόνο κατασκοπευτικό λογισμικό».

Τέλος, χαρακτήρισε την έρευνα για τις υποκλοπές έως το 2024 επιπόλαιη, προσθέτοντας ότι «δεν ελέγχθηκε ούτε καν το βιβλίο εισερχόμενων-εξερχόμενων στην Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών και το KΕΤΥΑΚ που κατά τα λεγόμενα είναι η υπηρεσία που είχε εγκατασταθεί το Predator».